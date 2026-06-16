Nợ vì cá độ đá gà qua mạng, nam thanh niên sát hại tài xế để cướp xe ở TP.HCM 16/06/2026 21:34

(PLO)- Thua cá độ đá gà trên mạng, nợ khoảng 300 triệu đồng, Võ Minh Duy đã chuẩn bị dao, thuê xe ôm chở vào khu vực vắng người rồi ra tay sát hại tài xế để cướp xe máy.

Ngày 16-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra vụ án có dấu hiệu của các tội giết người và cướp tài sản xảy ra tại ấp Suối Con, xã Phước Hòa.

Nợ vì cá độ đá gà qua mạng, nam thanh niên sát hại tài xế xe ôm để cướp xe ở TP.HCM. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, Võ Minh Duy (29 tuổi, ngụ xã Phước Hòa) từ cuối năm 2025 tham gia cá độ đá gà trên không gian mạng và liên tục thua cược. Để có tiền chơi bạc, Duy vay mượn của gia đình, người thân, bạn bè khoảng 300 triệu đồng nhưng mất khả năng chi trả.

Sau đó, Duy rời địa phương, thuê trọ tại phường Phú Lợi, làm nhân viên bán nước giải khát. Trong thời gian này, Duy nảy sinh ý định cướp tài sản của người chạy xe ôm để lấy tiền trả nợ.

Để thực hiện kế hoạch, Duy chuẩn bị sẵn một con dao rồi mang theo bên mình. Sáng 13-6, sau khi ăn sáng, Duy đi đến khu vực đường Huỳnh Văn Lũy giao với đường Mỹ Phước - Tân Vạn tìm người chở thuê.

Khoảng 7 giờ 20 cùng ngày, Duy thuê ông Nguyễn Bá K (52 tuổi, ngụ Đồng Nai), là tài xế xe ôm công nghệ, chở đến khu vực tổ 1, ấp Suối Con, xã Phước Hòa - nơi có các lô cao su vắng người qua lại.

Khi vào sâu trong đường đất đỏ thuộc lô cao su, cách đường nhựa khoảng 500 m, Duy bất ngờ khống chế rồi dùng dao tấn công ông K. Dù nạn nhân chống cự và bỏ chạy nhưng vẫn bị Duy đuổi theo tiếp tục tấn công.

Sau khi gây án, Duy cướp xe máy Honda Future của nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp công an địa phương và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy xét. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng xác định được nghi phạm và mời Duy về làm việc khi người này đang dừng xe xử lý vết thương tại một con hẻm gần trụ sở Công an phường Tân Uyên.

Cơ quan công an cho biết vụ việc là lời cảnh báo về những hệ lụy nghiêm trọng từ cờ bạc, cá độ trên không gian mạng. Nhiều người vì sa vào đỏ đen dẫn đến nợ nần, từ đó phát sinh các hành vi phạm tội nghiêm trọng như lừa đảo, trộm cắp, cướp tài sản, cố ý gây thương tích, thậm chí xâm phạm tính mạng người khác.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.