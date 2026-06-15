Công an phường An Phú Đông ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè đường Đỗ Mười 15/06/2026 11:17

(PLO)- Công an phường An Phú Đông, TP.HCM tăng cường tuần tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường, từng bước lập lại trật tự đô thị và trả lại vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ trên tuyến đường Đỗ Mười.

Ngày 15-6, Công an phường An Phú Đông, TP.HCM tổ chức ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường trên tuyến đường Đỗ Mười và các tuyến đường lân cận thuộc địa bàn quản lý.

Tổ công tác Công an phường An Phú Đông phối hợp lực lượng an ninh cơ sở tuần tra, kiểm tra trên tuyến đường Đỗ Mười, kịp thời phát hiện, nhắc nhở các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, bảo đảm trật tự đô thị và an toàn giao thông. Ảnh: PHẠM HẢI

Tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị

Sáng cùng ngày, tổ công tác gồm Cảnh sát trật tự, lực lượng an ninh cơ sở phối hợp tuần tra dọc tuyến đường Đỗ Mười. Đây là khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, buôn bán.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trường hợp đặt bảng hiệu, mái che, vật dụng kinh doanh, hàng hóa lấn chiếm lối đi bộ. Tổ công tác đã tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở, yêu cầu các hộ dân tự giác tháo dỡ, di dời vật dụng, đồng thời ký cam kết không tái phạm.

Đối với các vật dụng lấn chiếm vỉa hè được lắp đặt cố định nhằm kéo dài thời gian sử dụng trái phép, lực lượng chức năng đã tiến hành cắt bỏ, tháo dỡ theo quy định để bảo đảm mỹ quan đô thị. Ảnh: PHẠM HẢI

Đối với nhiều cấu kiện, bảng hiệu được cố định bằng khung sắt, đinh và ốc vít trên vỉa hè, lực lượng chức năng đã tổ chức tháo dỡ, cắt bỏ nhằm trả lại mặt bằng thông thoáng cho người dân lưu thông.

Hoạt động nằm trong đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh làm sạch địa bàn theo chỉ đạo của Công an TP.HCM. Bên cạnh công tác bảo đảm an ninh trật tự, lực lượng công an cơ sở cũng tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng nhằm xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn cho người dân.

Theo đó, Công an phường An Phú Đông đã xây dựng kế hoạch, thành lập nhiều tổ công tác thường xuyên tuần tra lưu động trên các tuyến đường trọng điểm, khu vực tập trung đông hộ kinh doanh, buôn bán tự phát.

Duy trì tuần tra thường xuyên, không để phát sinh điểm nóng

Theo ghi nhận của PLO, tuyến đường Đỗ Mười, đoạn từ khu vực cầu vượt Bình Phước đến ngã tư Ga từng được xem là điểm nóng về tình trạng buôn bán tự phát, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Trước đây, nhiều hộ dân bày bán hàng hóa tràn xuống vỉa hè, người mua dựng xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông. Không ít trường hợp dựng mái che, đặt vật dụng cố định chiếm dụng không gian công cộng.

Trong quá trình tuần tra, tổ công tác kết hợp tuyên truyền quy định về quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè, đồng thời vận động người dân chung tay giữ gìn môi trường đô thị văn minh, an toàn. Ảnh: PHẠM HẢI

Tuy nhiên, sau nhiều đợt tuyên truyền kết hợp kiểm tra, xử lý quyết liệt của chính quyền địa phương và lực lượng công an, tình hình đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều hộ kinh doanh đã tự giác chấp hành quy định, tháo dỡ vật cản, trả lại vỉa hè cho người đi bộ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công an phường luôn kết hợp giữa tuyên truyền, vận động với xử lý vi phạm. Các hộ kinh doanh được phổ biến quy định pháp luật về quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè; đồng thời ký cam kết không tái lấn chiếm.

Lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh tự giác tháo dỡ vật dụng lấn chiếm lối đi bộ, góp phần trả lại vỉa hè thông thoáng cho người dân và xây dựng mỹ quan đô thị văn minh, sạch đẹp. Ảnh: PHẠM HẢI

Đối với các trường hợp cố tình vi phạm, tái phạm nhiều lần hoặc không chấp hành yêu cầu của cơ quan chức năng, tổ công tác tiến hành lập biên bản và xử lý theo quy định.

Theo quy định, lòng đường và vỉa hè là không gian phục vụ giao thông và người đi bộ. Các hành vi sử dụng trái phép để kinh doanh, tập kết hàng hóa, đặt biển quảng cáo hoặc để vật dụng trên vỉa hè đều là hành vi vi phạm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an phường An Phú Đông cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì các tổ tuần tra thường xuyên trên địa bàn. Những trường hợp vi phạm lần đầu sẽ được nhắc nhở, tuyên truyền và yêu cầu khắc phục ngay. Đối với các trường hợp cố tình không chấp hành hoặc tái phạm, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm, không để hình thành các điểm nóng về trật tự đô thị.

Các trường hợp vi phạm được lực lượng chức năng nhắc nhở, lập biên bản và yêu cầu ký cam kết không tái lấn chiếm vỉa hè, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Ảnh: PHẠM HẢI

Bên cạnh công tác tuần tra trực tiếp, lực lượng công an cũng sẽ tăng cường khai thác hệ thống camera giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi tái lấn chiếm lòng, lề đường; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra đột xuất tại các khu vực phức tạp.

Việc lập lại trật tự lòng, lề đường không chỉ góp phần bảo đảm mỹ quan đô thị mà còn tạo môi trường giao thông an toàn, giảm nguy cơ ùn tắc, tai nạn và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn.

Trước đây, khu vực này từng xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè kéo dài, nhiều hộ kinh doanh sử dụng gần như toàn bộ lối đi bộ để buôn bán. Sau các đợt ra quân, người dân đã tự giác khắc phục, trả lại không gian thông thoáng cho người đi bộ. Ảnh: PHẠM HẢI

Nhiều bảng hiệu, mái che và vật dụng kinh doanh đặt sai quy định trên vỉa hè được tổ công tác kiểm tra, yêu cầu khắc phục nhằm bảo đảm quyền sử dụng không gian công cộng của người đi bộ. Ảnh: PHẠM HẢI

Nhiều khung sắt, bảng hiệu được cố định bằng đinh, ốc vít trên vỉa hè được lực lượng chức năng tháo dỡ, cắt bỏ nhằm trả lại mặt bằng thông thoáng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Ảnh: PHẠM HẢI