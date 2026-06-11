Tạm giữ nhóm người chuyên bẫy bắt, thu gom hơn 500 con mèo liên tỉnh 11/06/2026 16:02

(PLO)- Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vừa triệt xóa đường dây bẫy bắt, thu gom mèo quy mô lớn, thu giữ hơn 500 con mèo tại các điểm tập kết.

Ngày 11-6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết đơn vị đang tạm giữ nhóm người để điều tra về hành vi trộm cắp và thu gom, tiêu thụ mèo với số lượng đặc biệt lớn liên tỉnh.

Đây là kết quả thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an TP.HCM về mở đợt cao điểm 45 ngày đêm tấn công, trấn áp các loại tội phạm để chuyển hóa địa bàn, tăng cường đấu tranh với tội phạm xâm phạm sở hữu, gây bức xúc trong Nhân dân.

Các nghi phạm khai nhận đã tổ chức bẫy bắt, thu gom mèo trên nhiều địa bàn trong thời gian dài để bán kiếm lời. Ảnh: CA

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện và đấu tranh làm rõ nhóm người chuyên trộm cắp, thu gom mèo để bán cho các đầu mối tiêu thụ liên tỉnh.

Nhóm này gồm Nguyễn Thanh Tuấn (39 tuổi, ngụ phường Tăng Nhơn Phú), Nguyễn Thị Thanh Tâm (45 tuổi, ngụ phường Linh Xuân, chung sống như vợ chồng với Tuấn), Nguyễn Thanh Tư (43 tuổi, ngụ phường Đông Hòa), Nguyễn Văn Dư (29 tuổi, ngụ phường Bình Hòa), Lê Huỳnh Bá (39 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh), Lê Khả Vinh (22 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh), Lê Đình Toàn (53 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh), Lê Đình Trung (ngụ tỉnh Tây Ninh), Đoàn Văn Tỏa (32 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) và Nguyễn Văn Lập (46 tuổi, ngụ phường Thuận Giao).

Cơ quan điều tra ghi nhận số lượng mèo thu giữ đặc biệt lớn, cho thấy quy mô hoạt động của đường dây này. Ảnh: CA

Tại cơ quan công an, những người này khai đã tổ chức hoạt động bẫy bắt, thu gom mèo trên nhiều địa bàn trong khoảng ba năm qua. Sau khi trộm cắp hoặc thu gom, mèo được đưa về nơi ở nhốt trong lồng chờ đủ số lượng rồi bán cho Lê Huỳnh Bá với giá khoảng 70.000 đồng/kg. Trung bình từ hai đến ba ngày, nhóm này thực hiện một lần giao dịch.

Theo điều tra ban đầu, sau khi thu mua, Bá vận chuyển số mèo trên đến khu vực bãi xe Trúc Quỳnh tại xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh để tiếp tục tiêu thụ cho các đầu mối khác.

Các thành viên trong đường dây vận chuyển mèo đi tiêu thụ. Ảnh: CA

Từ lời khai của các nghi phạm, Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng mở rộng truy xét, kiểm tra khẩn cấp địa điểm tập kết tại bãi xe Trúc Quỳnh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 45 lồng chứa khoảng 400 con mèo còn sống và bốn thùng xốp chứa khoảng 80 con mèo đã chết được bảo quản bằng đá lạnh để chuẩn bị vận chuyển đi tiêu thụ.

Tiếp tục kiểm tra tại địa bàn phường Linh Xuân, công an phát hiện và thu giữ thêm 21 con mèo. Tổng số mèo được giải cứu và thu giữ trong vụ việc bước đầu xác định hơn 500 con, cho thấy quy mô hoạt động của đường dây này là rất lớn.

Công an TP.HCM đề nghị những người bị mất mèo nghi do các nghi phạm trên thực hiện hành vi trộm cắp liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự tại số 9 Xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú để nhận diện tài sản và hỗ trợ công tác điều tra.

Hàng trăm con mèo được phát hiện tại địa điểm tập kết của đường dây thu gom, tiêu thụ động vật liên tỉnh. Ảnh: CA

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố chứng cứ, làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động, vai trò của từng người trong đường dây thu gom, vận chuyển, tiêu thụ động vật; đồng thời mở rộng điều tra, truy xét những người liên quan để xử lý theo quy định.

Công an TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết đấu tranh với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người dân, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.