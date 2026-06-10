Hoãn xử vụ cựu chủ tịch phường bị cáo buộc nhận hối lộ để làm ngơ các công trình không phép 10/06/2026 10:34

(PLO)- HĐXX quyết định hoãn phiên toà do nhận được công văn của Trại tạm giam về việc không thể trích xuất các bị cáo đến tòa.

Ngày 10-6, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Đặng Thanh Tùng, cựu Chủ tịch UBND phường Thanh Trì (quận Hoàng Mai cũ), cùng 5 cựu cán bộ liên quan vụ nhận hối lộ, làm ngơ cho nhiều công trình xây dựng trái phép trên địa bàn.

Trong phần thủ tục bắt đầu phiên tòa, thư ký thông báo các bị cáo Đặng Thanh Tùng, Nguyễn Vũ Diêm, Trần Văn Quân vắng mặt. Một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng không có mặt tại phiên tòa.

Các bị cáo tại thời điểm khởi tố. Ảnh: CAHN

Theo HĐXX, tòa án đã nhận được công văn của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội về việc không thể trích xuất các bị cáo đến tòa.

HĐXX hỏi ý kiến VKS về việc các bị cáo và một số người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan vắng mặt. Theo đại diện VKS, cần hoãn phiên toà để đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo và người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan vì việc vắng mặt của các bị cáo là lý do khách quan.

Sau thời gian hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên toà.

Phiên toà sẽ được mở lại vào ngày 19-6.

Theo cáo trạng, các bị cáo là những người có chức vụ, có thẩm quyền trong việc kiểm tra, phát hiện, đề xuất xử lý và xử lý đối với các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội (nay là phường Thanh Trì, TP Hà Nội).

Trong thời gian từ tháng 8-2024 đến 3-2025, các bị cáo biết nhiều công trình xây dựng trái phép, không phép trên địa bàn phường Thanh Trì nhưng đã nhận tiền của các chủ công trình, hứa hẹn và tạo điều kiện cho họ xây dựng, sửa chữa trái phép, không phép để chia nhau hưởng lợi bất chính.

Số tiền nhận hối lộ được các bị cáo chia nhau. Ngoài ra, các bị cáo bổ sung một phần số tiền nhận hối lộ vào quỹ chung của Tổ trật tự xây dựng phường Thanh Trì để sử dụng nhưng không ghi chép sổ theo dõi.

Một trong số những lần nhận hối lộ của các bị cáo được CQĐT làm rõ như sau: Khoảng giữa tháng 2-2025, ông Nguyễn Văn Thắng (ở phường Thanh Trì) liên hệ với Tùng đề đạt nguyện vọng muốn cải tạo nhà cũ từ 2 tầng thành 5 tầng.

Tùng đồng ý và bảo ông Thắng liên hệ với Trần Văn Quân để được hướng dẫn thủ tục. Khi ông Thắng đến gặp Quân thì bị cáo này nói ông Thắng cần chi phí 230 triệu đồng để được cấp phép xây dựng.

Sau đó, ông Thắng đã giao đủ số tiền trên cho Quân. Nhận hối lộ xong, Quân thông báo cho Đặng Thanh Tùng, Nguyễn Vũ Diêm biết và cất số tiền trên vào tủ cá nhân, chưa kịp chia.

Đối với các chủ công trình xây dựng trái phép, quá trình điều tra xác định: Các cá nhân trên đều có nguyện vọng xây dựng, sữa chữa nhà ở, được cán bộ phường Thanh Trì hứa hẹn, gợi ý việc đưa tiền để công trình không bị kiểm tra hoặc sẽ được bỏ qua sai phạm nên đã có hành vi đưa tiền để được tạo điều kiện xây dựng công trình thuận lợi.

Đến nay, các cá nhân trên đã chủ động khai báo, có đơn tố giác tội phạm, đã nhận thức được vi phạm, đã tự phá dỡ công trình không có giấy phép, trả lại hiện trạng nên CQĐT thấy không cần thiết xử lý hình sự về tội đưa hối lộ.