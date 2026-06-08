Đang xét xử 53 bị cáo liên quan sử dụng ma túy tại quán karaoke Crown ở Cần Thơ 08/06/2026 14:07

(PLO)- Trong vụ việc bảo kê cho quán karaoke Crown sử dụng ma túy, hai cựu cán bộ đã bị kết án về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; nay 53 bị cáo khác bị xét xử về 4 tội danh.

Ngày 8-6, TAND khu vực 4- Cần Thơ mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Lại (chủ quán karaoke Crown) cùng 52 đồng phạm về các tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, tàng trữ trái phép chất ma tuý, mua bán trái phép chất ma tuý và không tố giác tội phạm.

Quang cảnh phiên tòa xét xử các bị cáo. Ảnh: CTV

Theo cáo trạng, khoảng 1 giờ 15 ngày 2-3-2025, Tổ công tác do Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng, kiểm tra quán Karaoke Crown, tại phường Thới Thạnh, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ, phát hiện 61 người đang có mặt tại quán (41 nam, 20 nữ) có dấu hiệu đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua test nhanh phát hiện 40/61 người có kết quả dương tính với chất ma túy.

Kiểm tra các phòng karaoke đã thu giữ nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy và ma túy…

Quán karaoke Crown được đăng ký hoạt động từ năm 2017, chủ quán là bị cáo Nguyễn Văn Lại. Cuối năm 2019, do ảnh hưởng của dịch bệnh bệnh COVID-19, quán phải tạm ngừng kinh doanh đến năm 2023 thì hoạt động trở lại.

Do doanh thu của quán thấp, không đủ bù chi phí, Lại nảy sinh ý định để cho khách đến quán sử dụng trái phép chất ma túy. Lại đã nói việc này với một số cán bộ công an có thẩm quyền quản lý để được “tạo điều kiện” thuận lợi khi hoạt động.

Một số cán bộ công an này “ngầm” đồng ý, thông báo trước các đợt kiểm tra của cơ quan chức năng để tránh bị phát hiện. Nội dung liên quan đến hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ của một số cán bộ công an liên quan đến hoạt động “bảo kê” đã được xử lý trong vụ án khác.

Các bị cáo ra tòa ngày 8-6. Ảnh: CTV

Sau đó, Lại sắp xếp, bố trí các phòng ở lầu 1 để khách đến hát karaoke bình thường với giá 250.000 đồng/giờ; các phòng hát ở lầu 2, 3 để cho khách đến sử dụng ma túy với giá 400.000 đồng/giờ, trang bị âm thanh, ánh sáng mạnh hơn…

Hồ sơ quản lý của Công an TP Cần Thơ thể hiện, quán karaoke Crown đã đưa vào diện điểm có nguy cơ, tiềm ẩn phức tạp về ma túy từ ngày 10-7-2023, sau đó đã được đưa ra.

Ngày 7-1-2025, công an phường kiểm tra hành chính cơ sở karaoke, nhà nghỉ Crown, phát hiện ba nhân viên quán dương tính với chất ma túy. Từ thời điểm hoạt động đến nay, cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính một lần vào ngày 22-3-2024 về hành vi không khai báo, đăng ký lưu trú theo quy định.

Cũng theo cáo trạng, doanh thu của quán karaoke Crown khoảng 700 triệu/tháng, Lại thu được lợi nhuận khoảng 100 triệu/tháng. Từ thời điểm bắt đầu kinh doanh cho khách vào “bay, lắc” đến ngày bị bắt giữ, Lại xác nhận đã thu lợi khoảng 2,4 tỉ đồng, Nguyễn Bạch Vũ (anh vợ của Lại) được hưởng lợi 168 triệu đồng…

Trước đó, liên quan đến việc bảo kê cho quán karaoke nêu trên sử dụng ma túy, ngày 27-1, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Vũ Mạnh Dũng (cựu Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy, Công an quận Thốt Nốt cũ) một năm sáu tháng tù giam, phạt Nguyễn Văn Tươi (cấp phó của Dũng) một năm tù giam, cùng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ