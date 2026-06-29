ĐÀO TẠO LUẬT SƯ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA TRUNG TÂM TÀI CHÍNH QUỐC TẾ: Đừng để công nghệ làm mất đi bản sắc luật học 29/06/2026 05:17

(PLO)- Hình mẫu nhân lực mà các Trung tâm tài chính quốc tế thực sự cần là những người không chỉ biết tuân thủ luật pháp mà còn biết cách làm cho luật pháp trở nên tốt đẹp và khả thi hơn.

Trong lộ trình hiện thực hóa mục tiêu xây dựng TP.HCM và Đà Nẵng trở thành các Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC), chúng ta thường nhắc nhiều đến hạ tầng công nghệ, chính sách thuế hay cơ chế sandbox. Tuy nhiên, một nhân tố then chốt, đóng vai trò huyết mạch cho sự vận hành an toàn của các định chế tài chính này chính là nguồn nhân lực luật sư chất lượng cao.

Trong lộ trình hiện thực hóa mục tiêu xây dựng TP.HCM và Đà Nẵng trở thành các Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC), một nhân tố then chốt, đóng vai trò huyết mạch cho sự vận hành an toàn của các định chế tài chính này chính là nguồn nhân lực luật sư chất lượng cao. Ảnh: TRẦN LINH

Bước sang kỷ nguyên số, hình mẫu luật sư truyền thống - những người chỉ thuần túy tinh thông văn bản pháp luật - dường như đã không còn đủ sức gánh vác các giao dịch phức tạp liên quan đến tài sản mã hóa, dữ liệu xuyên biên giới hay các thuật toán tài chính. Thế nhưng, giữa cơn lốc của chuyển đổi số, một câu hỏi lớn đặt ra: Chúng ta cần một "kỹ sư biết luật" hay một "luật sư biết công nghệ"?

Theo quan điểm của tôi, đào tạo luật sư 4.0 là sự nâng tầm bản sắc luật học trên nền tảng công nghệ, nơi tư duy pháp lý vững chãi phải là "trục xương sống" để dẫn dắt các dòng chảy kỹ thuật số đi đúng quỹ đạo đạo đức và công lý.

Hệ sinh thái đào tạo: Trách nhiệm đa tầng và sự phân vai chiến lược

Để hình thành nên một thế hệ luật sư đủ tầm vóc quốc tế, chúng ta phải nhìn nhận đào tạo là một quy trình liên tục, một hệ sinh thái có sự phân vai rõ rệt giữa các bên liên quan. Không một tổ chức đơn lẻ nào có thể hoàn tất quy trình này.

Ở tầng cơ bản của kim tự tháp đào tạo, các cơ sở đào tạo luật đóng vai trò kiến tạo tư duy pháp lý và nền tảng lý luận. Đây là giai đoạn hình thành "DNA" của một người học luật, nơi sinh viên được rèn luyện cách thức tư duy, phân tích và giải quyết vấn đề dưới lăng kính luật học. Nếu ví nghề luật như một tòa nhà, thì Đại học chính là đơn vị đổ móng và xây dựng khung sườn.

Tiếp nối sau đó là tầng đào tạo nghề, nơi Học viện Tư pháp và tương lai có thể là các cơ sở đào tạo thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam (nếu Luật Luật sư sửa đổi cho phép) đóng vai trò then chốt. Các cơ sở đào tạo này được kỳ vọng sẽ rút ngắn đáng kể khoảng cách giữa giáo trình hàn lâm và thực tiễn khốc liệt của các vụ tranh tụng hay tư vấn quốc tế.

Tại đây, các luật sư tương lai sẽ được trang bị những "vũ khí" thực chiến: từ đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng tranh tụng tại trung tâm trọng tài quốc tế cho đến khả năng ứng biến linh hoạt trong quy trình tố tụng số. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa đào tạo học thuật và đào tạo nghề nghiệp chính là chìa khóa để tạo ra những "chiến binh" luật sư bản lĩnh cho Trung tâm tài chính.

Kiến thức nền tảng: "Chiếc la bàn" giữa rừng dữ liệu

Hiện nay, nhiều người có xu hướng cổ súy cho việc cắt giảm các môn lý luận khô khan để nhường chỗ cho các môn học kỹ năng hoặc công nghệ ứng dụng. Tuy nhiên, phải khẳng định rằng những học phần như Lý luận Nhà nước và Pháp luật, Luật Hiến pháp, hay các đạo luật gốc như Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự chính là "chiếc la bàn" duy nhất giúp luật sư không bị lạc lối.

Hãy nhìn vào thị trường tài chính quốc tế: hình thức giao dịch có thể thay đổi từ giấy tờ sang hợp đồng thông minh (Smart Contract), từ tiền mặt sang tài sản mã hóa (Virtual Assets), nhưng bản chất của nghĩa vụ dân sự, quyền sở hữu, trách nhiệm bồi thường thiệt hại vẫn nằm trong những nguyên tắc cơ bản của Bộ luật Dân sự. Nếu không hiểu rõ bản chất của "quyền sở hữu", luật sư sẽ tư vấn thế nào về tài sản số?

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa đào tạo học thuật và đào tạo nghề nghiệp chính là chìa khóa để tạo ra những "chiến binh" luật sư bản lĩnh cho Trung tâm tài chính. Ảnh: UL

Hơn thế nữa, kiến thức nền tảng chính là "hệ miễn dịch" giúp luật sư thích ứng với sự thay đổi chóng mặt của pháp luật. Trong bối cảnh Việt Nam đang khẩn trương ban hành các đạo luật mới như Luật An ninh mạng 2025 hay các Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, những khoảng trống pháp lý chưa có tiền lệ được dự báo sẽ dần dần xuất hiện.

Khi đó, một luật sư không có nền tảng lý luận vững chắc sẽ dễ dàng bị "ngộp" trong rừng quy định. Chỉ có tư duy lý luận sắc bén mới giúp họ thực hiện được các phân tích so sánh, giải thích luật một cách logic để bảo vệ quyền lợi khách hàng trong những tình huống mà văn bản luật chưa kịp chạm tới.

Luật và công nghệ: Khi "chiếc áo mới" trở thành vũ khí thực chiến

Dẫu kiên định với gốc rễ, chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng luật sư 4.0 phải sở hữu những "vũ khí" hiện đại. Việc trang bị kiến thức về công nghệ số đã trở thành yêu cầu bắt buộc để đáp ứng nhu cầu nhân lực tại các Trung tâm tài chính quốc tế như TP.HCM hay Đà Nẵng.

Luật sư ngày nay phải am tường Luật Công nghiệp công nghệ số, Luật Trí tuệ nhân tạo và đặc biệt là các quy định khắt khe về an toàn thông tin. Hãy lấy ví dụ về Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng: mức phạt lên đến 70 triệu đồng cho hành vi "không tự bảo vệ dữ liệu" là một thông điệp mạnh mẽ.

Nếu một luật sư không hiểu về cơ chế rò rỉ dữ liệu hay logic của thuật toán, họ sẽ không thể tư vấn tuân thủ (Compliance) cho các tập đoàn đa quốc gia - nơi mà mỗi sai sót nhỏ về dữ liệu có thể dẫn đến những án phạt hàng triệu USD và sự sụp đổ về uy tín.

Sự chuyển mình của các cơ sở đào tạo, điển hình là việc Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) tuyển sinh chuyên ngành Luật và Công nghệ từ năm 2026, là một tín hiệu rất đáng mừng. Đây là sự thoát ly khỏi "chiếc áo" đào tạo truyền thống để hướng tới một hình mẫu luật sư vừa giỏi luật, vừa am hiểu logic của thuật toán. Sự kết hợp này cho phép luật sư không chỉ đọc hiểu văn bản luật mà còn đọc hiểu được cả "ngôn ngữ" của các nền tảng tài chính số, từ đó đưa ra những giải pháp quản trị rủi ro tối ưu nhất cho khách hàng.

Thạc sĩ Mai Hoàng Phước

Luật sư trong không gian sandbox: Từ tư vấn "luật đã có" đến phản biện "luật nên có"

Tại các Trung tâm tài chính quốc tế, cơ chế thử nghiệm (sandbox) thường được áp dụng cho những mô hình kinh doanh mới. Trong môi trường đặc thù này, vai trò của luật sư được nâng lên một tầm cao mới: họ không chỉ tư vấn dựa trên những gì "luật đã có", mà còn phải tham gia thiết kế và tư vấn về những gì "luật nên có".

Đặc biệt là trong lĩnh vực quản trị rủi ro dữ liệu - nơi dữ liệu được xem là "dầu mỏ" của nền kinh tế số - thì luật sư phải là người trực tiếp thiết kế nên các quy trình bảo vệ thông tin, xác định ranh giới lỗi giữa cá nhân và tổ chức trong các sự cố rò rỉ. Nếu vẫn giữ tư duy cũ, luật sư sẽ dễ dàng đổ lỗi cho người dùng cuối mà quên mất rằng, phần lớn các vụ rò rỉ quy mô lớn hiện nay do lỗi hệ thống và lỗ hổng quản trị của các tổ chức lưu trữ.

Chính tại đây, kỹ năng phản biện chính sách trở thành thước đo đẳng cấp của một luật sư 4.0. Đào tạo luật hiện đại cần rèn luyện cho người học khả năng nhìn thấy những điểm bất cập, thiếu tính thực tiễn hoặc thiếu tính nhân văn trong các dự thảo pháp luật.

Việc phản biện quy định xử phạt cá nhân khi họ không có đủ công cụ bảo vệ dữ liệu chính là biểu hiện của một luật sư có tư duy xã hội sắc sảo và công bằng. Đó mới là hình mẫu nhân lực mà các Trung tâm tài chính quốc tế thực sự cần: những người không chỉ biết tuân thủ luật pháp mà còn biết cách làm cho luật pháp trở nên tốt đẹp và khả thi hơn.