Vụ ‘Bán nhà, chưa nhận đủ tiền đã cho mượn sổ gốc để vay tiền’: Đòi được nhà sau 12 năm đi kiện 29/06/2026 05:05

(PLO)- HĐXX nhận định người mua nhà thế chấp nhà khi chưa trả đủ tiền cho chủ nhà, chủ nhà vẫn đang quản lý nhà; bà cũng đã cam kết không sang nhượng, cầm cố, thế chấp... nên ngân hàng không phải người thứ ba ngay tình.

Ngày 23-6, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, đã tuyên chấp nhận yêu cầu của vợ chồng ông Nguyễn Thanh Hải (ngụ phường Bảy Hiền, TP.HCM) về việc huỷ Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất số 002410/HĐ-MBN, được Văn phòng công chứng Gia Định chứng nhận số 214b11 ngày 24-2-2014 giữa vợ chồng ông Hải và bà VTQ (ngụ thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, Long An cũ).

Ông Nguyễn Thanh Hải đã thắng kiện. Ảnh: TRẦN LINH

Bán nhà 14 tỉ, mới nhận cọc 2,85 tỉ thì “nhà đổi chủ”

Theo nội dung vụ án: Tháng 2-2014, vợ chồng ông Hải đồng ý bán căn nhà trên cho bà Q với giá 14 tỉ đồng. Ngày 24-2-2014, hai bên ký hợp đồng chuyển nhượng. Bà Q mới chỉ trả tiền đặt cọc tổng cộng 2,85 tỉ đồng (khoảng 20% giá trị hợp đồng). Hai bên thỏa thuận trong 3 tháng bà Q phải trả đủ tiền mới giao nhà, nếu không sẽ hủy hợp đồng mua bán. Thực tế, vợ chồng ông Hải vẫn đang quản lý, sử dụng và cho thuê căn nhà này liên tục từ đó đến nay.

Sự việc xảy trước khi Luật Nhà ở 2013 có hiệu lực Về phía ngân hàng, tại phiên tòa, ngân hàng lập luận rằng căn cứ Luật Nhà ở 2013 (hiệu lực từ ngày 1-7-2014) thì pháp lý sở hữu căn nhà của bà Q là hợp pháp, vì vậy đề nghị cho phát mãi căn nhà để trả tiền vay của Công ty TNHH XNK Việt An lại cho ngân hàng. Tuy nhiên, HĐXX nhận định: Do sự việc xảy ra từ ngày 3-4-2014 (trước khi Luật Nhà ở 2013 có hiệu lực - ngày 1-7-2014), nên Công ty CP TNHH XNK Việt An của bà Q phải trả lại cho ngân hàng toàn bộ số tiền vay (8 tỉ đồng), lãi suất (khoảng hơn 13 tỉ đồng) và các nghĩa vụ tài chính, các chi phí phát sinh khác tính đến ngày 18-6-2026 là hơn 21,66 tỉ đồng; và 20 triệu đồng chi phí thẩm định căn nhà; số tiền thực trả sẽ được cộng thêm tính đến ngày Công ty TNHH Việt An thực hiện trả tiền một lần cho ngân hàng. Từ đó bác đề nghị phát mãi căn nhà của ngân hàng.

Vợ chồng ông Hải cho biết do là chỗ quen biết lâu, và muốn tạo điều kiện cho bà Q sớm trả tiền mua nhà, nên khi bà Q mượn bản chính giấy tờ nhà với lý do hỏi thủ tục vay ngân hàng để lấy tiền trả cho mình, vợ chồng ông Hải đã tin tưởng giao cho bà Q với suy nghĩ “sổ hồng vẫn còn tên vợ chồng ông Hải, chưa sang tên bà Q nên bà Q cũng không thể dùng sổ hồng tự ý đi thế chấp vay mượn được”.

Ngay sau khi có được giấy tờ nhà, bà Q đã âm thầm làm thủ tục sang tên sổ hồng cho mình (ngày 4-3-2014). Để tạo sự tin tưởng, ngày 10-3-2014, bà Q đã tự viết bản cam kết cho vợ chồng ông Hải với nội dung “do tôi chưa trả tiền, căn nhà vẫn thuộc toàn quyền sở hữu của ông Hải và bà Thanh; tôi (Q) không có bất cứ quyền hạn gì đối với căn nhà; cam kết không sang nhượng, cầm cố, thế chấp đối với căn nhà; nếu vi phạm xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

Người mua nhiều lần vi phạm cam kết trả tiền cho chủ nhà

Viết cam kết là vậy, nhưng ngày 23-4-2014 bà Q vẫn âm thầm thế chấp pháp lý căn nhà cho ngân hàng để lấy 7 tỉ đồng, nhưng không trả tiền cho vợ chồng ông Hải theo như đúng mục đích vay “để trả tiền mua nhà” được ghi trong hợp đồng tín dụng, mà dùng số tiền đó vào mục đích riêng.

Ông Nguyễn Thanh Hải trình bày với PV Báo Pháp Luật TP.HCM về việc căn nhà bị đổi chủ dù vợ chồng ông chưa được nhận đủ tiền bán nhà. Ảnh: TRẦN LINH

Bị phát hiện hành vi sai trái, cùng việc vợ chồng ông Hải quyết liệt đòi lại hồ sơ giấy tờ nhà bản chính, bà Q đã cùng mẹ ruột gặp vợ chồng ông Hải xin không đưa vụ việc ra pháp luật và xin được khắc phục. Phía bà Q đã ghi nhiều bản cam kết với hạn thời gian sẽ trả tiền mua nhà (1 ngày, 5 ngày, 7 ngày, …), nếu không trả tiền sẽ hủy hợp đồng mua bán và hoàn trả pháp lý căn nhà như ban đầu (Giấy cam kết của bà Q vào các ngày 10-3, 6-7, 8-8, 17-8-2014).

Vợ chồng ông Hải cho biết do cả nể tình thân đã lâu, với mong muốn xử lý vụ việc ổn thỏa nhân văn do có mẹ bà Q đến gặp năn nỉ, cam kết; vợ chồng ông đã nhiều lần để bà Q khất thời gian khắc phục vụ việc. Nhưng vợ chồng ông không hề hay biết đây là chiêu thức của bà Q nhằm kéo dài thời gian để thực hiện tất toán hợp đồng tín dụng với ngân hàng (ngày 13-8-2014); dùng pháp lý căn nhà đứng tên Công ty TNHH XNK Việt An (do bà Q là giám đốc, người đại diện theo pháp luật) để tiếp tục thế chấp vào ngân hàng khác, rút ra số tiền mặt là 8 tỉ đồng (Hợp đồng tín dụng số 030204 ngày 13-8-2014).

Ngày 17-8-2014, sau khi gặp vợ chồng ông Hải viết tờ cam kết “sẽ trả tiền, nếu không trả sẽ ra công chứng hủy Hợp đồng chuyển nhượng, chịu mọi chi phí”, thì bà Q đến ngân hàng nhận số tiền 8 tỉ đồng, nhưng đã không trả tiền cho vợ chồng ông Hải mà còn cắt đứt mọi liên lạc. Tất cả đều có hồ sơ, chứng cứ chứng minh việc này.

Mọi việc trên vợ chồng ông Hải chỉ được biết khi ngân hàng liên hệ để thực hiện thu giữ căn nhà do bà Q không chịu đóng lãi và trả nợ gốc cho ngân hàng. Sau khi vợ chồng ông Hải gửi đơn kêu cứu tới các cơ quan báo chí thì việc thu giữ dừng lại.

Chủ nhà đòi được nhà sau 12 năm đi kiện

Tháng 11-2014, TAND quận Tân Bình thụ lý đơn kiện của vợ chồng ông Hải, đến tháng 11-2018 thì chuyển hồ sơ lên TAND TP.HCM.

Ngày 23-6-2026, TAND TP.HCM đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Phía bà Q không có mặt tại phiên toà để tham gia tố tụng.

Vợ chồng ông Hải vẫn đang quản lý, sử dụng và cho thuê căn nhà này liên tục từ đó đến nay. Ảnh: TRẦN LINH

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên chấp nhận yêu cầu huỷ Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 002410/HĐ-MBN ngày 24-2-2014; tuyên hủy phần cập nhật sang tên bà VTQ ngày 4-3-2014 tại Văn phòng đăng ký đất đai quận Tân Bình; tuyên hủy Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 002410/HĐ-MBN ngày 24-2-2014; tuyên hủy bỏ phần cập nhật sang tên bà VTQ ngày 4-3-2014 tại Văn phòng đăng ký đất đai quận Tân Bình; khôi phục giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở căn nhà trên cho vợ chồng ông Hải.

Về số tiền 2,85 tỉ đồng, toà xác định đây là khoản tiền bà Q trả mua căn nhà nên vợ chồng ông Hải phải trả lại cho bà Q.

HĐXX chấp nhận yêu cầu tuyên vô hiệu Hợp đồng thế chấp tài sản ký ngày 13-8-2014 giữa bà Q và ngân hàng với nhận định: Bà Q thế chấp pháp lý căn nhà trong tình trạng đã thực hiện tự nguyện cam kết căn nhà vẫn thuộc quyền sở hữu và sử dụng của vợ chồng ông Hải; và cam kết không sang nhượng, cầm cố, thế chấp căn nhà, ghi tại tại Giấy cam kết ngày 10-3-2014;

Ngân hàng đã không thực hiện đúng, đủ trách nhiệm thẩm tra tình trạng sở hữu và sử dụng căn nhà, không đủ tài liệu căn cứ đã thực hiện kiểm tra hiện trạng tại thời điểm kiểm tra, các chứng cứ trình bày không chứng minh được hiện trạng căn nhà lúc đó do ông Hải đang ở tại tầng 3, không có hình chụp các tầng 2 và 3, không thể hiện được căn nhà lúc đó tầng 1 cho bà K thuê làm quán cà phê, tầng 2 cho một công ty xây dựng thuê làm văn phòng; ông H (đại diện cho bà Q) không có giấy ủy quyền; việc thực hiện kiểm tra thẩm định ông Hải (lúc đó đang quản lý sử dụng thực tế) không hề được biết; hình chụp căn nhà chỉ thể hiện nội thất ở tầng 1 và bên ngoài căn nhà; không chấp nhận giải thích của đại diện ngân hàng là tài liệu đầy đủ nhưng do quá 10 năm nên đã hủy bớt, theo Tòa vì đây là tài liệu thuộc bộ hồ sơ tín dụng liên quan đến tài sản của ngân hàng nên không thể tự ý tiêu hủy được.

Từ đó toà tuyên buộc ngân hàng giao trả toàn bộ bản chính Giấy chứng nhận nhà đất cho vợ chồng ông Hải. Vợ chồng ông Hải được quyền liên hệ cơ quan thẩm quyền để thực hiện thủ tục điều chỉnh sang tên nhà đất lại cho mình đúng như hiện trạng trước lúc chuyển nhượng...