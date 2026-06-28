Quy định mới về phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của bộ, ngành, địa phương 28/06/2026 15:38

(PLO)- Theo quy định mới, có năm hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ngoài ra, cơ quan Nhà nước phải họp báo định kỳ ít nhất ba tháng/lần.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 244/2026 quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước.

Họp báo ít nhất ba tháng một lần

Nghị định 244/2026 quy định năm hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Các hình thức này gồm: tổ chức họp báo (trực tiếp hoặc trực tuyến); đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, trang, kênh, tài khoản trên mạng xã hội hoặc nền tảng số chính thức của cơ quan hành chính nhà nước;

Phát ngôn trực tiếp hoặc trả lời phỏng vấn báo chí; gửi thông cáo báo chí, nội dung trả lời bằng văn bản hoặc qua thư điện tử;

Cung cấp thông tin qua trao đổi trực tiếp hoặc tại các cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ VH-TT&DL và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức ở trung ương; Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy, cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc UBND cấp tỉnh và Hội Nhà báo tỉnh, thành phố tổ chức ở địa phương khi được yêu cầu.

Báo chí tác nghiệp tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Ảnh: CTV

Về cung cấp thông tin định kỳ, Nghị định 244 nêu rõ bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí theo định kỳ một tháng một lần về hoạt động và công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng bằng hình thức họp báo, gửi thông cáo báo chí, trả lời phỏng vấn báo chí và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ có trách nhiệm cập nhật thông tin các quy định hiện hành để cung cấp kịp thời, chính xác thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí trong cả nước.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí về tình hình hoạt động, kết quả thực hiện nhiệm vụ, các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm về lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Việc cung cấp thông tin được thực hiện bằng nhiều hình thức. Theo đó, hàng tháng các cơ quan phải cung cấp thông tin cho báo chí và cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của cơ quan theo quy định.

Ít nhất ba tháng một lần, các bộ, ngành, địa phương phải tổ chức họp báo để cung cấp thông tin cho báo chí. Thông tin cung cấp cho báo chí còn có thể là văn bản hoặc các hình thức khác theo quy định.

Trong trường hợp cần thiết, cơ quan quản lý trực tiếp cung cấp thông tin tại các cuộc giao ban báo chí hàng tuần do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ VH-TT&DL và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Ngoài ra, các cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác để đăng, phát trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ theo quy định.

Phát ngôn trong trường hợp đột xuất, bất thường

Nghị định cũng quy định phát ngôn trong trường hợp đột xuất, bất thường.

Cụ thể, trường hợp xảy ra sự cố mang tính quốc gia liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, sức khỏe của cộng đồng, Thủ tướng hoặc người phát ngôn của Chính phủ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí ngay sau khi sự cố xảy ra và thường xuyên trong quá trình xử lý sự cố. Quy định này không áp dụng với trường hợp ban bố tình trạng khẩn cấp, thiết quân luật, giới nghiêm và các trường hợp khác theo quy định của Luật chuyên ngành.

Đối với sự cố liên quan đến từ hai bộ, ngành, tỉnh, thành phố trở lên, người phát ngôn của bộ, ngành hoặc UBND cấp tỉnh được Chính phủ giao chủ trì xử lý thống nhất nội dung với các cơ quan liên quan để phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên trong quá trình xử lý sự cố.

Khi xảy ra các sự kiện, vấn đề quan trọng có tác động lớn trong xã hội thuộc phạm vi quản lý của cơ quan hành chính nhà nước, chậm nhất là 24 giờ kể từ thời điểm cơ quan hành chính nhà nước tiếp nhận và xử lý vụ việc theo thẩm quyền, người phát ngôn phải thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin ban đầu cho báo chí.

Khi dư luận xuất hiện nhiều ý kiến không thống nhất về một vấn đề thuộc phạm vi quản lý của cơ quan hành chính nhà nước, chậm nhất là 24 giờ kể từ thời điểm cơ quan hành chính nhà nước xác định vụ việc có tác động hoặc nguy cơ tác động đến dư luận xã hội, người phát ngôn phải thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin ban đầu cho báo chí.

Việc phát ngôn trong trường hợp đột xuất, bất thường cũng áp dụng khi cơ quan báo chí hoặc cơ quan chỉ đạo báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí có yêu cầu phát ngôn hoặc cung cấp thông tin về các sự kiện, vấn đề của cơ quan, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đã được nêu trên báo chí.

Khi có căn cứ cho rằng báo chí đăng, phát thông tin sai sự thật về lĩnh vực, địa bàn do cơ quan mình quản lý, người phát ngôn thực hiện phản hồi bằng văn bản nêu rõ căn cứ, yêu cầu cải chính, xin lỗi theo quy định.

Theo quy định mới, cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên có trách nhiệm đăng, phát, phản ánh trung thực, khách quan, đầy đủ nội dung thông tin do người phát ngôn cung cấp. Trường hợp chuyển sang ngôn ngữ khác thì phải đúng thuật ngữ chuyên môn quốc tế và không làm thay đổi bản chất của thông tin gốc. Đồng thời, phải ghi rõ họ tên người phát ngôn và tên cơ quan hành chính nhà nước.

Cơ quan báo chí đăng, phát đúng nội dung thông tin mà người phát ngôn cung cấp thì không phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đó. Cơ quan báo chí phải đăng, phát ý kiến phản hồi của người phát ngôn và thực hiện cải chính, xin lỗi theo quy định pháp luật đối với các nội dung đăng tải không chính xác, sai sự thật.