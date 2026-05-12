6 nhóm thông tin Trưởng Công an cấp xã được cung cấp cho báo chí 12/05/2026 09:39

(PLO)- Thông tư 28/2026 dành riêng Điều 15 quy định về việc cung cấp thông tin cho báo chí của Công an cấp xã...

Vừa qua, Bộ Công an ban hành Thông tư 28/2026, quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của lực lượng Công an nhân dân (CAND). Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12-5-2026, thay thế Thông tư 11/2019.

Thông tư mới bổ sung nhiều nội dung liên quan nguyên tắc phát ngôn, phạm vi cung cấp thông tin, trách nhiệm của người phát ngôn cũng như cơ chế cung cấp thông tin trong các vụ việc nóng, phức tạp về an ninh trật tự...

Thẩm quyền của trưởng Công an cấp xã

Một trong những điểm mới nổi bật là Thông tư mới dành riêng Điều 15 quy định về việc cung cấp thông tin cho báo chí của Công an cấp xã.

Theo đó, Trưởng Công an cấp xã (hoặc người được giao nhiệm vụ của Trưởng Công an cấp xã) được cung cấp cho báo chí thông tin về: Chủ trương, giải pháp về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn xã; Tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã;

Các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự của Công an cấp xã; Kết quả xác minh, giải quyết, xử lý các vụ việc do Công an xã đang chủ trì thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ; các vụ án được Thủ trưởng (hoặc Phó Thủ trưởng) Cơ quan điều tra ủy quyền, phân công tiến hành hoạt động tố tụng hình sự;

Thông tin cảnh báo về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và khuyến nghị đối với người dân, cơ quan, tổ chức...; Gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn xã.

Trưởng Công an cấp xã chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Giám đốc Công an cấp tỉnh về nội dung thông tin đã cung cấp.

Trung tá Hồ Đức Thiện, Phó Trưởng Phòng PC06, Công an TP.HCM trả lời tại họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM. Ảnh minh hoạ: LÊ THOA

Bổ sung nguyên tắc phát ngôn, siết trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ

So với Thông tư 11/2019, quy định mới của Bộ Công an về việc cán bộ, chiến sĩ cung cấp thông tin cho báo chí được siết chặt và chi tiết hơn.

Nếu như Thông tư 11/2019 chỉ quy định chung cán bộ, chiến sĩ phải “báo cáo xin ý kiến của lãnh đạo đơn vị trước khi cung cấp thông tin”, thì Thông tư 28/2026 đã cụ thể hóa từng cấp có thẩm quyền cho phép phát ngôn.

Cụ thể, trước khi cung cấp thông tin cho báo chí phải báo cáo và được sự đồng ý của: Thủ trưởng đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an (nếu cán bộ, chiến sĩ công tác tại đơn vị thuộc cơ quan Bộ Công an) hoặc Giám đốc Công an cấp tỉnh (nếu cán bộ cung cấp thông tin cho báo chí là lãnh đạo đơn vị trực thuộc Công an cấp tỉnh) hoặc Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Công an cấp tỉnh (nếu cán bộ, chiến sĩ cung cấp thông tin cho báo chí công tác tại đơn vị trực thuộc Công an cấp tỉnh) hoặc Trưởng Công an cấp xã (nếu cán bộ, chiến sĩ công tác tại Công an cấp xã);

Thông tư mới cũng bổ sung quy định cán bộ, chiến sĩ chỉ được cung cấp thông tin cho báo chí theo nội dung đã báo cáo và được lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với việc làm cộng tác viên cho cơ quan báo chí, Thông tư 28/2026 yêu cầu cán bộ, chiến sĩ phải báo cáo và được sự đồng ý của thủ trưởng đơn vị trước khi tham gia cộng tác.

Thông tư mới yêu cầu mọi trường hợp cung cấp thông tin cho báo chí đều phải đảm bảo các nguyên tắc theo quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Thủ trưởng đơn vị về nội dung thông tin đã cung cấp.

Làm rõ các nhóm thông tin được cung cấp cho báo chí

Thông tư 28/2026 cũng lần đầu hệ thống hóa cụ thể các nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Cụ thể, nội dung được phép cung cấp cho báo chí bao gồm chủ trương, giải pháp, kế hoạch công tác về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; kết quả đấu tranh phòng chống tội phạm; quan điểm của Bộ Công an đối với những vấn đề dư luận quan tâm; thông tin cảnh báo phương thức, thủ đoạn tội phạm; việc xây dựng pháp luật về an ninh trật tự…

Thông tư mới cũng cho phép cung cấp thông tin về hoạt động của doanh nghiệp thuộc Bộ Công an, trừ các nội dung thuộc bí mật Nhà nước, bí mật kinh doanh hoặc chưa được công khai theo quy định pháp luật.

Vụ việc nóng phải chủ động cung cấp thông tin trong 24 giờ

Thông tư 28/2026 quy định người phát ngôn phải chủ động cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian chậm nhất 24 giờ khi xảy ra vụ việc cần có ngay thông tin ban đầu. Điểm mới là quy định thời hạn được tính “kể từ khi phát hiện vụ việc xảy ra”, thay vì quy định “kể từ khi vụ việc xảy ra” như Thông tư 11/2019.

Quy định này được áp dụng đối với Bộ Công an, các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an cấp tỉnh trong các trường hợp đột xuất, bất thường hoặc vụ việc gây tác động lớn trong xã hội.