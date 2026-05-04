Cần Thơ đề xuất tăng biên chế và thêm phòng chuyên môn tại cấp xã 04/05/2026 11:30

(PLO)- Cần Thơ kiến nghị Chính phủ tăng khung số lượng và tên gọi các phòng chuyên môn tại cấp xã; ban hành chế độ tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Vừa qua, Đoàn Giám sát số 594 của Ban Thường vụ Thành ủy đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP Cần Thơ.

Tại đây, Đảng ủy UBND TP Cần Thơ báo cáo kết quả thực hiện một số nội dung trọng tâm trong năm 2026.

Trụ sở UBND TP Cần Thơ. Ảnh: NN

Về phần kiến nghị, báo cáo tổng hợp 19 nội dung đối với tám cơ quan. Trong đó có 13 kiến nghị cấp bộ, ngành trung ương, năm kiến nghị với Ban Thường vụ và một kiến nghị đối với Ban Tuyên giáo và Dân vận.

Theo đó, kiến nghị với Chính phủ, báo cáo nêu căn cứ Điều 8 Nghị định số 370/2025 (sửa đổi, bổ sung Điều 16 Nghị định số 150/2025) quy định khung số lượng phòng thuộc UBND cấp xã không vượt quá bình quân 4,5 tổ chức trên một đơn vị hành chính cấp xã.

Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tế, nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ với khối lượng công việc lớn, đòi hỏi phải có chuyên môn sâu, TP Cần Thơ đề nghị tăng khung số lượng và tên gọi các phòng chuyên môn tại cấp xã.

Cụ thể, Cần Thơ đề nghị điều chỉnh thành không vượt quá bình quân 5 tổ chức trên một đơn vị hành chính cấp xã. Đồng thời, đề xuất cơ chế đối với các phường được thành lập thêm Phòng Quản lý đô thị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý trật tự; các xã được thành lập Phòng quản lý đất đai.

Cần Thơ cũng đề nghị Chính phủ quy định đầy đủ thẩm quyền phân cấp trong việc quản lý công chức, viên chức để địa phương có cơ sở phân cấp, ủy quyền thực hiện; đồng thời rà soát để quy định được thống nhất, đồng bộ.

Địa phương kiến nghị Chính phủ sớm ban hành nghị định về vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập để phù hợp với Luật Viên chức năm 2025, đồng bộ với các quy định pháp luật khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

“Trong đó, việc quy định danh mục vị trí việc làm, số lượng người làm việc và tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã là rất cần thiết để địa phương nhanh chóng ổn định tổ chức, bộ máy” – báo cáo nêu.

Cũng theo Đảng ủy UBND TP, sau sáp nhập, khối lượng công việc tăng dẫn đến quá tải nhưng cơ chế tiền lương, phụ cấp chưa kịp điều chỉnh tương ứng. Do đó, đề nghị Trung ương sớm ban hành chế độ tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.