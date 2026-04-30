Cần Thơ hỗ trợ đến 200 tỉ đồng cho dự án về chip bán dẫn 30/04/2026 08:32

(PLO)- Cần Thơ hỗ trợ các dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm; dự án nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn; dự án xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo tới 200 tỉ/dự án.

Ngày 29-4, HĐND TP Cần Thơ thông qua Nghị quyết quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho các dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm; dự án nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn; dự án xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo và dự án khởi nghiệp sáng tạo trong công nghiệp công nghệ số trên địa bàn TP. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 10-5-2026.

Đại biểu bấm nút thông qua nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm; dự án nghiên cứu và phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn; dự án xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tối đa 10% chi phí đầu tư xây dựng nhà máy, 10% chi phí hạ tầng kỹ thuật, 10% chi phí trang thiết bị máy móc đối với các dự án đầu tư mới có nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ (kể cả dự án có quy mô lớn, tác động lan tỏa cao); mức hỗ trợ không quá 200 tỉ đồng/dự án.

Đối với dự án khởi nghiệp sáng tạo trong công nghiệp công nghệ số, hỗ trợ tối đa 30% chi phí tư vấn khởi nghiệp, mức hỗ trợ không quá 220 triệu đồng/dự án.

Hỗ trợ tối đa 30% chi phí đào tạo phát triển nguồn nhân lực công nghiệp công nghệ số, mức hỗ trợ không quá 240 triệu đồng/dự án.

Hỗ trợ tối đa 40% chi phí thu hút nguồn nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao, nhân tài công nghệ số, mức hỗ trợ không quá 280 triệu đồng/dự án.

Hỗ trợ tối đa 50% chi phí nghiên cứu và phát triển, sản xuất thử nghiệm, mức hỗ trợ không quá 360 triệu đồng/dự án.

Hỗ trợ tối đa 50% chi phí mua công nghệ và đổi mới công nghệ, mức hỗ trợ không quá 1,7 tỉ đồng/dự án.