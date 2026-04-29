Huy động hơn 5.000 người phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Cần Thơ 29/04/2026 17:46

(PLO)- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, toàn TP Cần Thơ dự kiến có 33.728 thí sinh đăng ký dự thi và thành phố huy động hơn 5.000 người phục vụ kỳ thi này.

Chiều 29-4, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Cuộc họp Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT TP Cần Thơ chiều 29-4. Ảnh: CTV

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thông qua dự thảo quy chế hoạt động, kế hoạch hoạt động và phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của TP. Các đại biểu thống nhất cao với dự thảo kế hoạch, đồng thời tập trung thảo luận nhiều nội dung trọng tâm như công tác phối hợp các đơn vị, chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất, công tác hỗ trợ thí sinh, đảm bảo an ninh, y tế và điều kiện phục vụ tốt nhất trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Theo báo có tại cuộc họp, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ diễn ra từ 10 đến ngày 12-6-2026. Toàn TP sẽ tổ chức 80 điểm thi dành cho tất cả các học sinh đang học lớp 12 và thí sinh tự do. Dự kiến toàn thành phố Cần Thơ có 33.728 thí sinh đăng ký dự thi, với dự kiến 1.443 phòng thi. Trong đó, dự kiến có 29.770 thí sinh hệ THPT; có 2.879 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên và 1.079 thí sinh tự do.

Về công tác bố trí nhân sự, tại 80 điểm thi, TP dự kiến bố trí 80 Trưởng Điểm, 160 Phó Trưởng Điểm, 273 Thư ký, 4.066 giám thị, 80 nhân viên y tế, 80 nhân viên kế toán, khoảng 160 bảo vệ, 160 phục vụ và 240 cán bộ công an. Như vậy, tổng lực lượng cán bộ, giám thị, quản lý, công an, y tế, bảo vệ, nhân viên phục vụ kỳ thi năm nay là hơn 5.000 người

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi nhấn mạnh đây là kỳ thi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, phối hợp đồng bộ và tinh thần trách nhiệm cao của Ban Chỉ đạo.

Theo đó, ông yêu cầu các sở, ngành xây dựng kế hoạch chi tiết theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị để phối hợp tổ chức kỳ thi. Sở GD&ĐT cùng các đơn vị liên quan chú trọng đảm bảo hạ tầng kỹ thuật thông suốt, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ và thí sinh, tăng cường tư vấn tâm lý, tiếp sức mùa thi, nhất là tại các khu vực còn khó khăn, nhằm hướng đến kỳ thi an toàn, nghiêm túc, minh bạch, đúng quy chế.