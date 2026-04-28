Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc tiếp xúc cử tri tại Cần Thơ 28/04/2026 12:00

Ngày 28-4, ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Cần Thơ tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tới 102 điểm cầu trên toàn TP, sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri ngày 28-4. Ảnh: NHẪN NAM

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề

Phát biểu tại đây, cử tri Phan Văn Hùng, phường Ninh Kiều, kiến nghị nhà nước tiếp tục hỗ trợ 100% chi phí tham gia bảo hiểm y tế cho người yếu thế trong xã hội. Đồng thời, kiến nghị TP Cần Thơ đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện (BV) đa khoa TP Cần Thơ, đầu tư xây dựng BV Tim mạch và các BV Mắt – Răng Hàm Mặt, BV Tai Mũi Họng.

Cùng đó, ông kiến nghị TP cần nhanh chóng giải quyết dứt điểm các công trình dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước tránh để kéo dài để gây lãng phí nguồn lực. Đồng thời, có phương án sử dụng trụ sở công dôi dư hiệu quả, tránh lãng phí.

Cử tri Phan Văn Hùng, phường Ninh Kiều phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Cử tri Trần Văn Phúc, xã Vĩnh Viễn, bày tỏ băn khoăn về việc phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cấp chính quyền sau sắp xếp, đặc biệt là ở cấp cơ sở khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Qua đó, cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đồng thời có cơ chế kiểm tra, tăng cường giám sát phù hợp với mô hình mới.

Cũng theo ông Phúc, một trong những vấn đề vướng mắc khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp đó là năng lực cán bộ chưa đồng đều, việc giải quyết thủ tục hành chính ở một số nơi vẫn còn chậm so với yêu cầu. Theo đó, ông kiến nghị cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng năng lực cho cán bộ xã, phường.

Nhân sự cấp xã còn thiếu nhiều vị trí

Trả lời một số vấn đề cử tri nêu ra, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP cho biết, TP đang chỉ đạo Sở Y tế triển khai chính sách về khám sức khỏe toàn dân. TP đã chỉ đạo cấp xã rà soát quy hoạch cấp xã để đầu tư trang thiết bị y tế cho trạm y tế; HĐND TP cũng đã ban hành nghị quyết hỗ trợ 100% chi phí mua bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng…

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP trao đổi về một số vấn đề cử tri nêu ra. Ảnh: NHẪN NAM

Về mua sắm trang thiết bị cho BV Đa khoa TP, TP cũng đã có chỉ đạo, BV này còn nguồn sự nghiệp 100 tỉ để thực hiện. Ngoài BV này thì TP đã chỉ đạo Sở Y tế làm việc với các BV khác để rà soát các trang thiết bị

Cũng theo ông Tuyên, BV Tim mạch dự kiến dời vào Trung tâm Y tế Cái Răng, giữ nguyên 120 giường, sau đó đầu tư 400 giường. Đồng thời sắp xếp hai BV Mắt Răng Hàm Mặt và Tai Mũi Họng vào vị trí phù hợp.

TP cũng đã rà soát xong các dự án đầu tư tư; tháo gỡ khó khăn để thực hiện các dự án đầu tư công như nâng cấp 7km Quốc lộ 91, BV Ung bướu 500 giường. Riêng dự án đường Vành đai phía Tây do tăng tổng mức đầu tư quá lớn, dự án khu công nghệ thông tin tập trung do phát sinh khá lớn, TP đang cho kiểm tra thanh tra, sau khi có kết luận thì sẽ trình HĐND TP điều chỉnh chủ trương đầu tư để tiếp tục triển khai thực hiện.

Cũng theo Chủ tịch TP, chính quyền địa phương hai cấp cơ bản bước đầu đã đạt được mục tiêu, là tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, quá trình thực hiện, việc phân cấp, phân quyền và ủy quyền, rất nhiều nhiệm vụ nên trong quá trình thực hiện còn chưa đồng đều giữa các xã, phường và một số nhiệm vụ cũng còn chồng chéo.

Đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri tại điểm cầu chính Hội trường Thành ủy. Ảnh: NHẪN NAM

TP đang giao Sở Nội vụ rà soát báo cáo để chuẩn bị sơ kết một năm thực hiện chính quyền 2 cấp. Trên cơ sở đó, TP sẽ báo cáo Thường trực Ban thường vụ Thành ủy để có phương án, nghị quyết đối với việc thực hiện chính quyền hai cấp.

Đầu tiên là phải rà soát việc phân cấp phân quyền, ủy quyền để cấp xã thực hiện trơn tru. Thứ hai là công tác chuyển đổi số ở cấp xã. Thứ ba là nguồn nhân lực cấp xã.

“Hiện nay đi các xã, 15 đoàn đi thì đoàn nào cũng đánh giá công tác nhân sự ở xã còn thiếu nhiều, một số vị trí như quản lý đất đai, tài chính và chuyển đổi số. Có xã hiện nay thiếu 6 kế toán, không có cán bộ làm kế toán, hết sức trăn trở. Hiện nay đang cho đi tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn để giao phụ trách kế toán. Thời gian tới sẽ có định hướng điều động cán bộ ở sở, ngành xuống công tác tại xã” – ông Tuyên cho hay.

Phát biểu tại đây, ông Nguyễn Duy Ngọc cho biết, do yêu cầu công tác, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia sinh hoạt tại Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ thay cho ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị về công tác, giữ chức Bí thư Thành ủy TP Hà Nội.

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

“Đây là niềm vinh dự to lớn đối với cá nhân tôi. Bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm cá nhân, tôi nguyện sẽ nỗ lực, cống hiến hết mình để đáp ứng sự tin tưởng của cử tri TP Cần Thơ và cả nước” – Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nói.

Ông cho biết, Đoàn sẽ ghi nhận đầy đủ các ý kiến cử tri và phản ánh đến Quốc hội, các cơ quan trung ương về các kiến nghị của cử tri về thế chế chính sách. Đồng thời, ông cũng trao đổi thêm một số vấn đề về hoàn thiện thể chế; xác định động lực và mô hình tăng trưởng…

Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, TP Cần Thơ sau quý I-2026, được đánh giá đã có bước khởi sắc đáng phấn khởi, ông đề nghị TP tiếp tục rà soát các mô hình, động lực phát triển của những năm trước để tăng thêm các giải pháp mới. Trong đó quan trọng là phải lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm trọng tâm để phát triển…

TP phải tập trung rà soát, hoàn thiện và phê duyệt các quy hoạch của TP, quy hoạch xã, phường, ngành, lĩnh vực; đặc biệt là phải gắn quy hoạch của thành phố với quy hoạch vùng, quy hoạch tổng thể của cả quốc gia. Các quy hoạch này phải đảm bảo tầm nhìn xa, phải có tính khả thi trong dài hạn.

Đồng thời, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chưa khi nào hạ tầng kỹ thuật của TP Cần Thơ và khu vực Tây Nam Bộ lại có sự thay đổi mạnh mẽ như nhiệm kỳ vừa qua và sắp tới. Đi liền với các hạ tầng này đòi hỏi TP phải có các quy hoạch có tầm nhìn, kết nối, phát huy tối đa giá trị từ các hạ tầng để thu hút các nhà đầu tư chiến lược đến với TP.

Về chính quyền 2 cấp ở địa phương, ông Nguyễn Duy Ngọc cho rằng TP Cần Thơ đã thực hiện đúng chỉ đạo, hình thành bộ máy và đang hoàn thiện để hoạt động hiệu quả.

“Tuy nhiên, tôi cũng đề nghị chúng ta xác định rất rõ như này, phân cấp là đúng rồi nhưng chúng ta phân nhiệm vụ đã đúng chưa, với cấp tỉnh, với cấp xã. Chúng ta phân thủ tục đã đủ và đã đúng ở các cấp giải quyết theo quyền hạn của mình chưa. Và như vậy, chúng ta đã phân nguồn lực, đó là con người và ngân sách cho từng cấp đã đáp ứng được chưa. Cùng với đó là triển khai thực hiện chuyển đổi số của chúng ta trong toàn TP để đảm bảo thực hiện chính quyền điện tử đến đâu” – ông Ngọc nêu vấn đề và đề nghị TP cần rà soát để góp phần vào việc đánh giá một năm thực hiện chính quyền hai cấp. Qua đó để thực hiện chính quyền thân thiện, phục vụ và lấy người dân làm trọng tâm.