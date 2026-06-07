Tai nạn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đầu xe khách biến dạng, 19 người nhập viện 07/06/2026 10:24

(PLO)- Vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây sáng nay khiến 19 người trên xe khách bị thương, đầu xe biến dạng.

Đến 9 giờ 30 phút sáng nay (7-6), tin từ Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đang tiếp nhận cấp cứu, điều trị cho 19 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây xảy ra sáng cùng ngày trong đó có một trường hợp bị thương rất nặng.

Hiện trường vụ tai nạn, đầu xe khách biến dạng.

Theo đó, vào lúc 2 giờ 30 phút sáng nay 7-6, tại Km30 cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thuộc thôn Tân Hòa, xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng xảy ra va chạm giữa xe khách 50F-040.89 do lái xe Nguyễn Hải Trung (49 tuổi, trú phường Hoà Thắng, tỉnh Khánh Hoà) điều khiển hướng Lâm Đồng – TP.HCM.

Được biết khi đến địa điểm nói trên xe khách đã tông vào xe đầu kéo 36H-035.57 do lái xe Lương Sơn Huân (46 tuổi, trú tỉnh Thanh Hoá) điều khiển chạy phía trước cùng chiều.

Đuôi xe đầu kéo bị xe khách tông.

Cú tông quá mạnh khiến đầu xe khách biến dạng, vỡ nát và làm nhiều hành khách bị thương trong đó có cả phụ xe khách.

Tại hiện trường test nhanh đối với 2 lái xe kết quả không có nồng độ cồn và âm tính với các chất ma tuý.

Công an xã Tân Lập đã phối hợp với Đội CSGT số 6, Cục CSGT Bộ Công an bảo vệ hiện trường, xác minh thông tin ban đầu về phương tiện, nạn nhân và nguyên nhân ban đầu xảy ra sự việc. Đồng thời điều xe cẩu đến để đưa các phương tiện gặp nạn ra khỏi hiện trường để tránh ùn tắc giao thông.

Các lực lượng đang khám nghiệm hiện trường.

Được biết 19 trường hợp hiện đang được cấp cứu, điều trị phần lớn ngụ ở Khánh Hòa, Đồng Nai, TP.HCM, có 2 trường hợp ở Đắk Lắk và Hải Phòng trong đó có một số trường hợp chỉ bị xây xát, bị thương nhẹ.