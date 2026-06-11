PGS-TS Trần Hoàng Ngân đoạt giải Nhất cuộc thi 'Lắng nghe người dân hiến kế' lần 7 11/06/2026 11:47

(PLO)- PGS-TS Trần Hoàng Ngân, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đột phá phát triển Trường Đại học Sài Gòn đoạt giải nhất cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế" lần 7 với tác phẩm "Kiến tạo thành phố đáng sống" do báo Người Lao Động tổ chức.

Sáng 11-6, báo Người Lao Động tổ chức Lễ trao giải ba cuộc thi: “Lắng nghe người dân hiến kế” lần 7, “Lòng tốt quanh ta” lần 4 và “Tôi yêu thành phố của tôi”.

Theo đó, cuộc thi “Tôi yêu thành phố của tôi” không có giải Nhất.

Các tác giả nhận giải Ba của các cuộc thi. Ảnh: BTC

Giải Nhì: Tác phẩm “Yêu từ những trang báo nhân văn, tử tế” (tác giả Lưu Đình Long). Giải Ba: Tác phẩm “Đô thị đặc biệt của tôi” (tác giả Nguyễn Thị Hậu) và tác phẩm “TP của những vòng tay” (tác giả Nguyễn Ngọc Thanh Trúc).

Giải Khuyến khích: Tác phẩm "18 năm thương nhớ thành phố nghĩa tình" (tác giả Nguyễn Thị Hoàng Vân); tác phẩm "Tình trong cốt cách, nghĩa ở chính sách" (tác giả Vưu Lều Tôn); tác phẩm "Thành tựu đổi mới trên quê hương anh hùng Võ Thị Sáu" (tác giả Phạm Văn Tạo).

Cuộc thi "Lòng tốt quanh ta" lần 4 cũng không có giải Nhất. Giải Nhì: Tác phẩm "Nơi sắc màu thay tiếng nói" (tác giả Vân Nhi). Giải Ba: Tác phẩm "Lương y - cựu binh dệt niềm vui cho người nghèo" (tác giả Mộng Linh); tác phẩm "Ươm tri thức, gieo yêu thương giữa đời thường" (tác giả Phan Thị Chính).

Giải Khuyến khích: Tác phẩm "Hành trình ý nghĩa của bác sĩ Các" (tác giả Anh Thư); tác phẩm "Người giữ nhịp bản hòa âm đoàn kết" (tác giả Thảo Vân); tác phẩm "Trọn tình với đồng đội" (tác giả Minh Tuệ).

PGS-TS Trần Hoàng Ngân, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đột phá phát triển Trường Đại học Sài Gòn đoạt giải nhất cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế" lần 7. Ảnh: BTC

Đáng chú ý, cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế" lần 7 có giải Nhất là Tác phẩm "Kiến tạo thành phố đáng sống" (tác giả Trần Hoàng Ngân).

Giải Nhì: Tác phẩm "Mở lối giảm ùn tắc quanh cảng từ trên cao" (tác giả Trương Nam Thuận). Giải Ba: Tác phẩm "Kiến tạo "bộ não" kinh tế on-chain" (tác giả Nguyễn Hữu Huân).

Giải Khuyến khích: Tác phẩm "Bốn lực đẩy để kinh tế TP.HCM bứt tốc" (tác giả Trần Quang Thắng); tác phẩm "Xây dựng siêu đô thị xanh" (tác giả Nguyễn Bá Hội).

Phát biểu tổng kết ba cuộc thi, Nhà báo - TS Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Chủ tịch Hội đồng chung khảo các cuộc thi, khẳng định ba cuộc thi có ba tên gọi, ba chủ đề riêng nhưng đều hướng đến một mục tiêu chung góp phần xây dựng TP.HCM nói chung, đất nước nói riêng được tốt đẹp hơn bằng trí tuệ, lòng nhân ái và tình yêu, trách nhiệm.

Nhà báo - TS Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Chủ tịch Hội đồng chung khảo các cuộc thi, phát biểu tổng kết ba cuộc thi. Ảnh: BTC

Với “Lắng nghe người dân hiến kế”, sau 7 năm tổ chức, cuộc thi đã trở thành một diễn đàn uy tín, nơi mọi người dân, chuyên gia, nhà khoa học cùng đóng góp những ý tưởng thiết thực cho sự phát triển của TP.HCM.

Năm nay, Ban Tổ chức đã nhận hơn 70 bài hiến kế, tập trung vào chủ đề “Để TP.HCM thành siêu đô thị vùng hiện đại, xanh, thông minh”. Nhiều ý tưởng thể hiện tầm nhìn dài hạn, tư duy đổi mới và khát vọng xây dựng TP phát triển bền vững.

Đối với cuộc thi "Lòng tốt quanh ta” lần thứ 4, gần 200 tác phẩm dự thi là gần 200 câu chuyện về những con người bình dị nhưng giàu lòng nhân ái. Họ có thể là những người âm thầm giúp đỡ người khác, là những tập thể sẻ chia với cộng đồng hoặc là những hoàn cảnh được nâng đỡ để vươn lên trong cuộc sống. Những câu chuyện ấy đã góp phần lan tỏa lối sống tử tế, nuôi dưỡng niềm tin vào những giá trị tốt đẹp vẫn đang hiện hữu mỗi ngày quanh chúng ta.

Đặc biệt, cuộc thi "Tôi yêu thành phố của tôi" được phát động nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày TP Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã nhận được 130 tác phẩm chỉ trong thời gian ngắn - chỉ hơn một tháng.

“Qua từng bài viết, chúng tôi cảm nhận được tình yêu chân thành của người dân dành cho TP.HCM - một TP nghĩa tình, năng động, sáng tạo; đã chắp cánh cho biết bao ước mơ và tạo cơ hội cho nhiều thế hệ vươn lên” - nhà báo Tô Đình Tuân khẳng định.