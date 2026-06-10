Lập 4 đoàn giám sát việc sử dụng trụ sở sau sắp xếp bộ máy tại 12 tỉnh, thành 10/06/2026 16:59

(PLO)- Dự kiến tổ chức 4 đoàn công tác giám sát, khảo sát tại 12 tỉnh, thành phố về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính.

Chiều 10-6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tình hình triển khai, kế hoạch và đề cương báo cáo giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính”.

Đoàn giám sát dự kiến tổ chức 4 đoàn công tác đi giám sát, khảo sát tại 12 tỉnh, thành phố, gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hoá, Phú Thọ, TP.HCM, Cần Thơ, An Giang, Tây Ninh, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hoà.

Thời gian giám sát dự kiến từ ngày 1-3-2025 (đối với Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang Bộ); từ ngày 1-7-2025 (đối với các tỉnh, thành phố) đến hết ngày 31-12-2026.

Đoàn giám sát đề xuất không đưa cơ sở hoạt động sự nghiệp vào đối tượng giám sát vì đây là loại tài sản công có chế độ quản lý riêng. Ảnh: Quốc hội

Nội dung, hình thức giám sát, khảo sát cụ thể do Trưởng Đoàn giám sát quyết định và có kế hoạch riêng đảm bảo tuân thủ với nội dung giám sát theo Nghị quyết của Quốc hội và phù hợp với đặc điểm, tình hình, đặc thù của từng tỉnh, thành phố.

Đoàn giám sát xác định mục tiêu trọng tâm là đánh giá toàn diện việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

Cùng với đó, đánh giá thực trạng sử dụng, xử lý trụ sở sau sắp xếp; làm rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công, phòng chống thất thoát, lãng phí.

Đoàn giám sát đề xuất không đưa cơ sở hoạt động sự nghiệp vào đối tượng giám sát vì đây là loại tài sản công có chế độ quản lý riêng, khác với trụ sở làm việc và không thuộc phạm vi giám sát của chuyên đề.

Nội dung giám sát tập trung vào ba nhóm vấn đề chính. Thứ nhất, việc ban hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

Thứ hai, kết quả tổ chức thực hiện, bao gồm việc bố trí, xử lý trụ sở; tình hình quản lý, sử dụng; xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu; ứng dụng chuyển đổi số; công tác thanh tra, kiểm toán và xử lý vi phạm.

Thứ ba, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Về tiến độ thực hiện giám sát, Đoàn giám sát đề xuất phương án tổ chức thực hiện và báo cáo Quốc hội theo tiến độ sớm hơn, tại Kỳ họp thứ ba (tháng 5-2027), nhằm kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, nâng cao hiệu quả của hoạt động giám sát và giá trị thực tiễn của các kiến nghị sau giám sát.