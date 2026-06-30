36 NĂM CÙNG BẠN ĐỌC, TỪ ĐÂY... KHÉP LẠI 30/06/2026 22:15

Kính thưa quý Bạn đọc!

Chỉ hơn 1,5 tiếng nữa, từ 0 giờ ngày 1-7-2026, báo điện tử Pháp Luật TP.HCM (PLO) sẽ ngừng cập nhật. Cũng từ thời điểm này, báo Pháp Luật TP.HCM sẽ chấm dứt hoạt động theo chủ trương sắp xếp các cơ quan báo chí. Trước đó, Báo in Pháp Luật TP.HCM đã phát hành số báo cuối cùng - một số báo đặc biệt với 44 trang nội dung.

Báo Pháp Luật TP.HCM ra đời ngày 17-9-1990, đến nay đã đồng hành cùng Bạn đọc 36 năm. Suốt thời gian đó, trải qua bao thăng trầm nhưng đội ngũ những người làm báo chúng tôi đã cố gắng hết sức mình với một tâm niệm: Mỗi chữ, mỗi câu đều phải mang hơi thở của cuộc sống, phải có ích cho Bạn đọc, vì Bạn đọc! Chúng tôi cố gắng để góp phần tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; đóng góp những luận cứ khoa học và thực tiễn sôi động cho quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; kiên quyết đấu tranh bảo vệ sự tôn nghiêm của luật pháp; bảo vệ công lý, trả lại công bằng cho những người bị oan sai, những người yếu thế.

Nhìn vào sự phát triển của đất nước hôm nay, các thế hệ người làm báo Pháp Luật TP.HCM có thể tự hào vì có phần đóng góp của mình: Nhiều quy định, chính sách chồng chéo, bất cập cản trở người dân và doanh nghiệp đã được phát hiện, phản ánh và tháo gỡ kịp thời; những ý kiến phản biện tâm huyết cho sự vận hành và quản trị xã hội được tiếp thu; những oan sai, những góc khuất pháp lý được báo góp phần giúp tìm lại công lý… Đó không chỉ là thành quả, đó là lý do để tờ báo tồn tại và phát triển suốt 36 năm qua và nhận được sự tin yêu của Bạn đọc, sự ghi nhận từ các cấp lãnh đạo.

Để làm nên những thành tựu ấy, ngoài sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ, có sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương và TP.HCM, sự gửi gắm đặt hàng của Bạn đọc; sự hỗ trợ hữu hiệu của cơ quan chủ quản Sở Tư pháp từ thời kỳ mới thành lập báo và đội ngũ luật sư, cộng tác viên; sự đồng cảm, chia sẻ và phối hợp từ các cấp, ngành, địa phương và doanh nghiệp. Vì thế, cùng với lời chia tay, chúng tôi xin được gửi đến Bạn đọc và Quý vị lời tri ân sâu sắc nhất.

Tờ báo chấm dứt hoạt động nhưng những thành tựu mà báo Pháp Luật TP.HCM đã đóng góp cho sự hoàn thiện pháp luật, cho sự phát triển và giá trị nhân văn của xã hội sẽ còn mãi, sẽ được duy trì, nuôi dưỡng và nhân lên.

Pháp Luật TP.HCM kết thúc sứ mệnh của mình, Bạn đọc từ nay sẽ không còn mở trang báo bên ly cà phê đầu ngày, nhưng vẫn có thể đọc những nội dung đã xuất bản trên tên miền cũ PLO.VN. Dữ liệu số của báo vẫn còn, để Bạn đọc có thể tra cứu.

Đội ngũ những người làm báo Pháp Luật TP.HCM sẽ chia tay Bạn đọc để bước sang chặng đường mới. Có người tiếp tục công tác tại những cơ quan, đơn vị khác, cũng có người buộc phải khép lại hành trình làm báo sau nhiều năm gắn bó với nghề. Nhưng dù ở đâu, chúng tôi vẫn luôn mang theo hành trang là những năm tháng tâm huyết cống hiến tại tờ báo yêu thương này, mang theo niềm tin của Bạn đọc, niềm tự hào về hành trình 36 năm phụng sự Bạn đọc, xã hội và đất nước. Ngọn lửa nhiệt huyết ấy sẽ không bao giờ tắt!

Một lần nữa, xin cảm ơn quý Bạn đọc, các cấp lãnh đạo đã giúp đỡ, quan tâm đến báo Pháp Luật TP.HCM trong 36 năm qua!

Xin chào tạm biệt!