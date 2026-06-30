36 năm Pháp Luật TP.HCM: Kỷ niệm khó quên trong lòng những nhà báo trẻ 30/06/2026 15:54

(PLO)- Những năm tháng là thành viên của đại gia đình Pháp Luật TP.HCM đã để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng các phóng viên, biên tập viên, người lao động.

Phóng viên THANH NHẬT, Văn phòng đại diện tại miền Trung - Tây Nguyên:

Kiểm chứng sự thật để đưa thông tin nhanh đến bạn đọc

Tám năm gắn bó với báo Pháp Luật TP.HCM, tôi không nhớ đã bao nhiêu lần tác nghiệp giữa mưa bão miền Trung. Đáng nhớ nhất là chuyến tăng cường đưa tin về trận lũ lịch sử ở Phú Yên năm 2025.

Khi mạng xã hội lan truyền thông tin xã Hòa Thịnh có hàng trăm người chết, khu vực này đang bị cô lập hoàn toàn. Không tàu xe nào hoạt động, tôi cùng đồng nghiệp quyết định đi xe cá nhân xuyên đêm gần 400 km từ Đà Nẵng vào Phú Yên.

Tại Hòa Thịnh, tôi tận mắt chứng kiến những ngôi nhà ngập nước, những gia đình trắng tay sau lũ. Qua xác minh, địa phương có thiệt hại rất lớn nhưng không như tin đồn thất thiệt trên mạng. Khi ấy, tôi càng thấm thía trách nhiệm của báo chí: Có mặt ở hiện trường để kiểm chứng sự thật và đưa thông tin nhanh nhất đến bạn đọc, kết nối hỗ trợ người dân.

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Phóng viên VIẾT LONG, Văn phòng đại diện tại Hà Nội:

Trách nhiệm với thông tin mình mang đến cho bạn đọc

Pháp Luật TP.HCM là môi trường làm nghề nghiêm túc, nơi phóng viên được khuyến khích đi đến tận cùng câu chuyện và giữ sự tử tế trong từng bài viết.

Trong những năm làm nghề, ký ức sâu đậm nhất của tôi là chuyến tác nghiệp tại Yên Bái giữa mùa lũ. Để vào khu vực bị lũ quét, tôi cùng đồng nghiệp đi bộ hàng chục cây số qua những cung đường sạt lở. Có lúc trượt chân trên nền bùn non, tôi may mắn bám được một cành cây bên đường. Khoảnh khắc ấy giúp tôi hiểu rằng phía sau mỗi bài báo là sự dấn thân và trách nhiệm với thông tin mình mang đến cho bạn đọc.

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Biên tập viên KHÁNH LY, ban Chính trị - Xã hội:

Thực hiện tiếp những khát vọng của Pháp Luật TP.HCM

19 năm gắn bó với báo Pháp Luật TP.HCM, tôi từng trải qua vị trí nhân viên phòng Công tác bạn đọc. Quãng thời gian ngắn làm việc ở đây đã trang bị cho tôi kỹ năng tiếp bạn đọc, lắng nghe câu chuyện của người khác, đọc đơn thư rồi tóm tắt, diễn đạt ngắn gọn, phân loại đề tài. Cũng nhờ đó tôi biết nhiều địa danh ở phía Nam, có thêm kiến thức pháp luật.

Sau đó, tôi làm phóng viên mảng Bạn đọc. Nhờ cấp trên, đồng nghiệp hỗ trợ và tích cực cọ xát thực tế, tôi đã trưởng thành, chững chạc, điềm tĩnh; có khả năng đánh giá, nhìn nhận khách quan hơn trước mỗi sự việc.

Cùng với đồng nghiệp, tôi cũng đã tham gia một số loạt bài điều tra, bằng sự đam mê, nhiệt huyết và lửa nghề. Năm 2011, sau nhiều lần đi công tác ở Bà Rịa-Vũng Tàu, tôi yêu thích nơi này và xin làm phóng viên thường trú. Tôi đã đi nhiều, đến từng cơ quan, đơn vị để giới thiệu, xin thông tin và viết bài. Dần dần tôi gắn bó với nhiều anh chị em ở các cơ quan công an, VKS, tòa án, chính quyền. Có nơi xem tôi như người của đơn vị. Sau sáp nhập, tôi trở về công tác tại tòa soạn. Thời gian qua, được Ban Biên tập, tòa soạn tin tưởng, ủng hộ, tôi cùng các đồng nghiệp đã thực hiện nhiều chương trình sau mặt báo, tạo được sức lan tỏa trong xã hội. Tôi tự hứa dù sau này công tác ở đâu sẽ vẫn giữ mãi chất Pháp Luật TP.HCM, nơi đã xây dựng, rèn giũa mình được như hôm nay và thực hiện tiếp những khát vọng còn dang dở. Xin cảm ơn và luôn thương yêu, tự hào nhớ về đại gia đình báo Pháp Luật TP.HCM!

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Phóng viên PHẠM ANH, ban Chính trị - Xã hội

Từ chối những phong bì “nhờ dừng lại”

Tôi từng đi xác minh vụ phụ huynh nhiều tỉnh lặn lội lên TP.HCM đòi học phí cho con bị đình trệ học tập. Họ tìm đến báo chí như chỗ gõ cửa cuối cùng. Sau bài viết, tiền được hoàn trả và tôi hiểu mỗi con chữ đều mang theo một niềm tin rất lớn.

Một lần khác giữa dịch COVID-19, nhóm học viên phản ánh mất hàng trăm triệu đồng vì chương trình du học nghề. Khi làm việc với đơn vị liên quan, tôi từng được gửi phong bì để “nhờ dừng lại” và đã từ chối ngay, bởi phía sau bài báo là những gia đình đang chắt chiu từng đồng. Sau đó, nhiều học viên được hoàn tiền, có người gọi điện trong nước mắt.

Qua những chuyến đi ấy, tôi học được giá trị cốt lõi mà Pháp Luật TP.HCM luôn gìn giữ: Làm báo phải chuẩn mực, chính xác và công tâm, bởi mỗi bài viết là trách nhiệm với sự thật và với niềm tin của bạn đọc.

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Nhà báo NGUYỄN ĐỨC:

Kiên trì bảo vệ công lý

18 năm gắn bó với báo Pháp Luật TP.HCM, điều tôi nhớ nhất là những dặm đường tác nghiệp của một phóng viên nội chính, điều tra.

Đó là những lần đối mặt với hiểm nguy khi điều tra buôn lậu xăng dầu; những chuyến băng rừng, lội suối để ghi nhận tình trạng phá rừng, những góc khuất trong quy hoạch thủy điện ở Tây Nguyên. Có những vụ việc với hồ sơ dày đặc, liên quan nhiều cơ quan, nhiều cấp quản lý như vụ thuốc ung thư giả VN Pharma hay vụ AVG, đòi hỏi người làm báo không chỉ bản lĩnh mà còn phải thận trọng đến từng chi tiết.

Sau mỗi tuyến bài là những ngày tháng bền bỉ theo đuổi sự thật, góp phần thúc đẩy cơ quan chức năng vào cuộc, chỉ ra lỗ hổng quản lý, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân và doanh nghiệp, hoặc giúp những số phận oan khuất được lắng nghe.

Những năm sau này, khi chuyển sang vai trò biên tập viên phụ trách khối Nội chính, tôi không còn trực tiếp có mặt ở hiện trường nhưng vẫn cùng đồng nghiệp tiếp tục theo đuổi sứ mệnh phản biện chính sách. Những cuộc tranh luận về một quy định pháp luật, một tình tiết trong vụ án hay một góc nhìn cần bảo vệ cho người yếu thế đều xuất phát từ mục tiêu chung: Bảo vệ công lý và lợi ích hợp pháp của người dân.

Nhìn lại hành trình ấy, tôi hiểu rằng giá trị lớn nhất của Pháp Luật TP.HCM là tinh thần dấn thân vì sự thật, sự sắc bén trong phản biện chính sách và sự kiên trì bảo vệ công lý.

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Biên tập viên HUỲNH TRƯỜNG GIANG, ban Media:

Những lần tác nghiệp nhớ đời

Năm 2015, khi còn là sinh viên năm ba ngành báo chí, sau khi trúng tuyển kỳ thi phóng viên tập sự, tôi bắt đầu hành trình gắn bó với Pháp Luật TP.HCM. Trong suốt những năm làm nghề, tôi có cơ hội tham gia nhiều sự kiện lớn nhưng đáng nhớ nhất là chuyến tác nghiệp trong dịp Tổng thống Mỹ Barack Obama thăm Việt Nam vào tháng 5-2016.

Khi đó, tôi được giao nhiệm vụ ghi lại hình ảnh ông Obama tại TP.HCM trong điều kiện an ninh được siết chặt ở mức cao nhất. Biết Tổng thống Mỹ sẽ ghé thăm chùa Ngọc Hoàng, tôi dành nhiều ngày khảo sát khu vực và may mắn được một hộ dân đối diện cho lên tầng hai để tác nghiệp. Để giữ vị trí thuận lợi, tôi có mặt từ tối hôm trước với chiếc ba lô máy ảnh và ổ bánh mì mua vội, lặng lẽ chờ đợi gần một ngày.

Khoảng 16 giờ 30 ngày 24-5, đoàn xe chở Tổng thống Mỹ xuất hiện. Khi ông Barack Obama bước xuống xe, mỉm cười và vẫy tay chào người dân TP.HCM, tôi kịp ghi lại trọn vẹn khoảnh khắc ấy. Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng là thành quả của nhiều ngày chuẩn bị, của sự kiên trì và cả áp lực khi tác nghiệp giữa vòng vây an ninh nghiêm ngặt.

Ngày hôm sau, bức ảnh được đăng trên báo in. Một tấm ảnh duy nhất được trả 1,5 triệu đồng nhuận bút là tài sản lớn nhất với tôi ở thời điểm đó, tấm ảnh còn nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp trong và ngoài tòa soạn.

Từ một sinh viên tập sự đến biên tập viên phụ trách Multimedia hôm nay, tôi luôn xem Pháp Luật TP.HCM là nơi đã trao cơ hội, nuôi dưỡng đam mê và rèn giũa nghề nghiệp.

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Phóng viên THU HÀ, ban Kinh tế - Đô thị:

Nơi cho tôi hơn cả chữ “nghề”

Điều tôi nhớ nhất trong những năm làm nghề tại báo Pháp Luật TP.HCM là những đề tài đã cho tôi cảm nhận rõ giá trị của báo chí đối với xã hội. Trong đó có loạt bài phản ánh những bất cập của chính sách miễn thuế nhập khẩu đối với đơn hàng thương mại điện tử dưới 1 triệu đồng. Khi tiếng nói của doanh nghiệp nội địa được lắng nghe và những kiến nghị từ thực tiễn góp phần thúc đẩy thay đổi chính sách, tôi càng hiểu hơn trách nhiệm của người làm báo.

Một kỷ niệm khác khiến tôi luôn trân quý nghề là câu chuyện của một bạn đọc ở Thái Bình. Sau khi được báo Pháp Luật TP.HCM lên tiếng, hỗ trợ bảo vệ quyền lợi trong một vụ việc liên quan đến hàng hóa nghi là hàng giả, suốt nhiều năm liền, cứ đến ngày 21-6, người ấy lại gửi email cảm ơn. Đó là món quà đặc biệt mà không giải thưởng nào có thể thay thế.

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Biên tập viên THẢO VY, ban Chính trị - Xã hội:

Những đêm chạy tin quốc tế

4 năm làm việc tại Pháp Luật TP.HCM với hơn 5.600 tin bài, là những ngày thức khuya, dậy sớm cập nhật tin tức xuyên đêm để kịp gửi đến bạn đọc những thông tin chính xác nhất. Đó cũng là những lần, giữa lúc một sự kiện quốc tế gây tranh cãi, tòa soạn yêu cầu phỏng vấn chuyên gia để trả lời câu hỏi: “Pháp luật quốc tế nói gì về vụ này?”. Từ những bài viết tưởng chừng khó nhằn ấy, tôi học được cách nhìn nhận sự việc bằng lăng kính pháp lý và công lý. Chính sự kiên trì với giá trị thượng tôn pháp luật, sự cẩn trọng trong từng thông tin và niềm tin trao cho phóng viên đã tạo nên bản sắc của Pháp Luật TP.HCM - một tờ báo không chỉ đưa tin mà còn góp phần giúp bạn đọc hiểu đúng, hiểu sâu bản chất của vấn đề.