Vụ án sân bay Nha Trang: Nhiều bị hại đề nghị cho dự án tiếp tục triển khai 29/06/2026 17:17

(PLO)- Vụ án sân bay Nha trang, các bị hại đề nghị xác định họ là bên thứ ba ngay tình, không phải bị hại, do đó dự án cần được tiếp tục triển khai.

Ngày 29-6, Tòa án Quân sự (TAQS) Trung ương tiếp tục xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Phúc Sơn) và các bị cáo, bị hại có đơn kháng cáo liên quan vụ án sân bay Nha Trang (cũ).

Phiên tòa diễn ra dưới sự điều hành của Thẩm phán, Thượng tá Vũ Đức Việt - chủ tọa phiên tòa; có 2 kiểm sát viên Viện kiểm sát Quân sự Trung ương thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Rất đông khách hàng có mặt tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Tại phiên tòa phúc thẩm, cựu thiếu tướng Hoàng Viết Quang, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng thay đổi nội dung kháng cáo từ xin miễn trách nhiệm hình sự sang xin hưởng án treo.

Ông Quang bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Trình bày trước tòa, ông Quang nói vụ án là "tai nạn thảm khốc trên con đường sự nghiệp", mong được xem xét thêm về vai trò, mức độ tham gia để giảm nhẹ hình phạt.

Ông Quang nêu nhiều tình tiết giảm nhẹ: có đơn đầu thú trước khi bị khởi tố, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, có nhiều huân chương, gia đình có công với cách mạng…

Cựu Phó Cục trưởng nghẹn ngào cho biết sau khi phiên tòa sơ thẩm diễn ra, vợ bị cáo vì lo nghĩ nhiều mà lâm bệnh nặng, đã qua đời.

Cùng chịu mức án sơ thẩm như bị cáo Quang, cựu Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường, cựu Hiệu trưởng Trường sĩ quan Không quân, cũng xin được hưởng án treo.

Ông Cường nói bản thân phạm tội với vai trò thụ động, bởi thẩm quyền xem xét bàn giao đất thuộc các đơn vị chuyên môn chứ bị cáo không tự ý quyết định.

Bị cáo cho hay bản thân làm công tác huấn luyện, đào tạo bay, không được đào tạo chuyên sâu về quản lý đất đai. Các cuộc họp của ban chỉ đạo không có đại diện nhà trường, nên nhiều chủ trương, quyết định liên quan đến dự án bị cáo không nắm được, dẫn tới sai sót.

Ông Cường nói rằng sai phạm của bản thân chỉ là về mặt trình tự, thủ tục chứ không phải sai về nguyên tắc theo kiểu độc đoán, chuyên quyền, làm ẩu hoặc tư lợi cá nhân.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xem xét về nội dung chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng Quân đội để khắc phục triệt để hậu quả vụ án do bị cáo gây ra mà Tòa sơ thẩm chưa xem xét.

Cựu chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn cũng cho hay đã chuẩn bị được gần 1.600 tỉ đồng, cộng thêm hỗ trợ từ bạn bè và đối tác thì dự kiến có thể hoàn thành nghĩa vụ bồi thường trong khoảng 3 tháng, nếu được tạo điều kiện.

Đáng chú ý, vụ án có tới 385 bị hại là các khách hàng mua suất đầu tư tại dự án có đơn kháng cáo.

Theo nội dung kháng cáo của các bị hại do chủ tọa phiên tòa công bố, các bị hại cho rằng họ không phải là bị hại, Công ty Phúc Sơn mới là bị đơn dân sự.

Các khách hàng cho rằng họ ký hợp đồng tiến trình với Công ty Phúc Sơn, ông Hậu có sai phạm thì phải chịu trách nhiệm hình sự, trách nhiệm dân sự với Công ty Phúc Sơn. Còn Tập đoàn Phúc Sơn phải chịu trách nhiệm với các khách hàng mà công ty đã ký hợp đồng.

Họ đề nghị xác định mình là bên thứ ba ngay tình chứ không phải bị hại, do đó dự án cần được tiếp tục triển khai thay vì bồi thường số tiền đã bỏ ra mua đất.

Họ đề nghị Tòa phúc thẩm hủy, sửa phần dân sự, đề nghị không xác định họ là bị hại; đề nghị pháp nhân kế thừa dự án phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trách nhiệm với nhà đầu tư.

Cũng tại phiên tòa, đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa đề HĐXX phúc thẩm cho dự án được tiếp tục triển khai và áp dụng Nghị quyết số: 29/2026/QH16… tháo gỡ khó khăn tiếp tục thực hiện dự án đảm bảo cho các nhà đầu tư để phát triển kinh tế xã hội.