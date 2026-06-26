Đa dạng hoạt động tuyên truyền pháp luật, hướng đến xây dựng địa bàn không ma túy 26/06/2026 17:10

(PLO)- Thông qua phiên tòa giả định và các hoạt động tư vấn miễn phí, người dân được trang bị thêm kiến thức pháp luật, chính sách an sinh và nâng cao ý thức phòng, chống ma túy.

Mới đây, UBND phường Bàn Cờ tổ chức Phiên tòa giả định và các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, nhân Ngày quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26-6), với chủ đề "Chung một quyết tâm xây dựng phường không ma túy".

Phiên tòa giả định được xây dựng từ tình huống thực tế nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy đến người dân.

Tham dự chương trình có ông Huỳnh Tấn Đạt, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM; ông Huỳnh Hữu Tốt, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp TP.HCM; cùng các trợ giúp viên pháp lý, luật sư của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, trưởng 36 khu phố, Trưởng Ban Công tác Mặt trận 36 khu phố, lực lượng hòa giải ở cơ sở, đoàn viên, hội viên và đông đảo người dân trên địa bàn phường.

Tham dự Chương trình có ông Huỳnh Tấn Đạt, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM (thứ hai từ phải qua); ông Huỳnh Hữu Tốt, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp TP.HCM (giữa).

Chương trình do UBND phường Bàn Cờ phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM, BHXH cơ sở Nhiêu Lộc và Trường Trung cấp nghề Nhân đạo tổ chức nhằm đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho người dân, đặc biệt là người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị đề nghị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy và các đối tượng đang được địa phương quản lý.

Đông đảo người dân, đoàn viên, hội viên và lực lượng hòa giải ở cơ sở theo dõi phiên tòa giả định, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật về phòng, chống ma túy.

Điểm nhấn của chương trình là phiên tòa giả định mô phỏng hoạt động xét xử một vụ án liên quan đến tội phạm ma túy. Thông qua hình thức sân khấu hóa, người tham dự được theo dõi đầy đủ trình tự một phiên tòa từ phần xét hỏi, tranh luận đến tuyên án, qua đó hiểu rõ hơn những quy định của pháp luật, hậu quả của hành vi phạm tội về ma túy cũng như các chế tài xử lý theo quy định.

Phiên tòa giả định tái hiện quá trình xét xử một vụ án về ma túy, giúp người dân nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật.

Theo dõi phiên tòa giả định, bà Nguyễn Thị Hồng, người dân phường Bàn Cờ, cho biết đây là hình thức tuyên truyền rất gần gũi, dễ hiểu. "Khi được xem trực tiếp diễn biến phiên tòa, tôi hiểu rõ hơn hậu quả pháp lý của các hành vi liên quan đến ma túy. Những buổi tuyên truyền như thế này rất thiết thực, giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và biết cách nhắc nhở người thân, con em tránh xa tệ nạn ma túy", bà Hồng chia sẻ.

Còn anh Lê Minh Tuấn, người dân phường Bàn Cờ đánh giá việc tổ chức phiên tòa giả định đã tạo sức lan tỏa tích cực đến giới trẻ. "Các tình huống được xây dựng sát với thực tế nên rất dễ tiếp cận. Chương trình không chỉ giúp chúng tôi hiểu hơn về quy định của pháp luật mà còn nâng cao trách nhiệm của mỗi người trong việc chung tay phòng, chống ma túy ngay từ cộng đồng dân cư", anh Tuấn nói.

Bên cạnh phiên tòa giả định, chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như truyền thông và trợ giúp pháp lý miễn phí; tư vấn chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tư vấn, giới thiệu việc làm; cắt tóc miễn phí và nhiều hoạt động hỗ trợ khác dành cho người dân trên địa bàn. Các hoạt động đã thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần đưa chính sách, pháp luật và các dịch vụ an sinh đến gần hơn với người dân.

Bên cạnh phiên tòa giả định, người dân còn được trợ giúp pháp lý, tư vấn BHXH, BHYT, giới thiệu việc làm và sử dụng nhiều dịch vụ miễn phí.

Thông qua chương trình, Ban Tổ chức mong muốn tiếp tục đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng trực quan, sinh động, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân; phát huy vai trò của cộng đồng trong công tác phòng, chống ma túy, hướng tới xây dựng phường Bàn Cờ an toàn, văn minh, không có ma túy.