Phiên tòa giả định: Nam thanh niên lãnh án vì trốn nghĩa vụ quân sự với lý do đã có vợ con 02/02/2026 17:50

(PLO)- Trong phiên tòa giả định, HĐXX đã tuyên phạt tù một nam thanh niên trốn nghĩa vụ quân sự với lý do đã có vợ con.

Ngày 2-2, TAND Khu vực 2 - TP.HCM phối hợp cùng với UBND phường An Khánh (TP.HCM) tổ chức phiên toà giả định xét xử vụ án trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

Phiên toà nhận được sự quan tâm và tham dự của rất nhiều công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự trên địa bàn phường An Khánh. Đây là hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Luật Nghĩa vụ quân sự.

Theo cáo trạng của phiên toà giả định, ngày 20-1-2025, Hồ Phi Hùng (sinh năm 2000) khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự và đạt tiêu chuẩn để nhập ngũ năm 2025.

Theo Lệnh gọi công dân nhập ngũ của Ban Chỉ huy quân sự phường An Khánh, thì Hùng phải có mặt tại Trụ sở Ban vào sáng ngày 27-2-2025 để nhập ngũ, Hùng là người trực tiếp ký nhận lệnh.

Phiên toà giả định do TAND Khu vực 2 - TP.HCM phối hợp cùng với UBND phường An Khánh (TP.HCM) tổ chức. Ảnh: KỲ PHONG

Bị cáo Hùng là người đã nhận thông báo và biết được thời gian, địa điểm tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2025. Tuy nhiên, Hùng không có mặt tại địa điểm tổ chức giao quân để thực hiện Lệnh nhập ngũ (không có lý do chính đáng).

Bị cáo Hùng cho rằng đã có vợ con, không muốn tham gia nghĩa vụ quân sự, không thực hiện lệnh gọi nhập ngũ năm 2025. Tuy nhiên, lý do của bị cáo không chính đáng nên Ban Chỉ huy quân sự phường An Khánh đã lập biên bản vi phạm hành chính và trình Chủ tịch UBND phường An Khánh ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Bị cáo Hùng sau đó bị phạt 2 triệu đồng về hành vi không có mặt đúng thời gian, địa điểm tập trung ghi trong Lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng (đã chấp hành nộp phạt xong).

Phiên toà giả định nhận được sự quan tâm lớn của nhiều bạn trẻ đang trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ảnh: KỲ PHONG

Cáo trạng cũng xác định theo Kế hoạch tuyển quân năm 2026, bị cáo Hùng khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự kết quả đạt tiêu chuẩn, đủ điều kiện để nhập ngũ năm 2026. Tuy nhiên sau khi có Lệnh gọi và là người trực tiếp ký nhận nhưng Hùng tiếp tục trốn tránh không chấp hành theo Lệnh gọi nhập ngũ bằng cách bỏ trốn khỏi địa phương (sau đó tự nguyện về địa phương làm việc).

Tại toà, bị cáo Hùng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng của VKSND Khu vực 2 - TP.HCM đã truy tố và xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính của Nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng – an ninh, là khách thể được pháp luật hình sự bảo vệ.

Bị cáo là có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự; nhận thức rõ việc chấp hành lệnh gọi nhập ngũ là nghĩa vụ thiêng liêng và bắt buộc của công dân.

Tuy nhiên, do ý thức chấp hành pháp luật kém, thể hiện sự yếu đuối, ích kỷ của bản thân, bị cáo đã cố tình trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trước đó, bị cáo đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự nhưng không lấy đó làm bài học để sửa chữa, mà tiếp tục vi phạm.

Do đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hồ Phi Hùng 9 tháng tù về tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự.