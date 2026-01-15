TAND Khu vực 2 - TP.HCM: Đơn vị kiểu mẫu về cải cách tư pháp, tiên phong trong ứng dụng công nghệ 15/01/2026 17:36

(PLO)- Trong năm 2025, TAND khu vực 2 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nhận được cờ thi đua của TAND Tối cao.

Chiều 15-1, TAND khu vực 2 - TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2026 với sự tham dự của ông Phùng Văn Hải, Phó Chánh án TAND TP.HCM.

Những điểm sáng trong công tác xét xử

Trong năm 2025, TAND khu vực 2 - TP.HCM đã thụ lý tổng cộng 11.194 vụ việc, đã giải quyết được 10.070 vụ việc, đạt tỷ lệ 89,96%. Kết quả này đạt được trong bối cảnh đơn vị phải đối mặt với áp lực rất lớn về khối lượng công việc, tình trạng thiếu hụt nhân sự và hạ tầng cơ sở vật chất.

TAND Khu vực 2 xuất sắc nhận được cờ thi đua của TAND Tối cao về những thành tích đạt được trong năm 2025. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Vượt qua nhiều thách thức, công tác xét xử của TAND khu vực 2 vẫn ghi nhận nhiều điểm sáng đáng chú ý. Thứ nhất, đơn vị này là một trong những địa phương tiên phong đẩy mạnh xét xử trực tuyến, đã tổ chức thành công 138 vụ án hình sự và 652 phiên họp xử lý hành chính qua hình thức này, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí và đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

Công tác hòa giải, đối thoại tiếp tục là một thế mạnh của TAND khu vực 2. Trong năm, đã có tổng cộng 5.043 vụ việc được hòa giải, đối thoại thành công, bao gồm 4.502 vụ hòa giải theo thủ tục tố tụng và 541 vụ theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Tỷ lệ hòa giải thành cao đã giúp giải quyết dứt điểm nhiều mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân.

Dịp này nhiều cá nhân của TAND khu vực 2 nhận được bằng khen của TAND Tối cao. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Đáng chú ý, toàn bộ 634 vụ án hình sự đã được đưa ra giải quyết, đạt tỷ lệ 100%, góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, đơn vị đã công khai 3.555 bản án, quyết định có hiệu lực lên Cổng thông tin điện tử của Tòa án, đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động xét xử.

Tỷ lệ án dân sự bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan chiếm tỷ lệ rất thấp (0,23%).

Tiên phong trong xây dựng toà án điện tử

Tại hội nghị, ông Phùng Văn Hải, Phó Chánh án TAND TP.HCM ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể TAND khu vực 2. Lãnh đạo TAND TP.HCM nhấn mạnh, TAND khu vực 2 có vị trí đặc biệt, hoạt động trên một địa bàn kinh tế năng động và phức tạp của thành phố. Sự phức tạp này thể hiện ở việc đơn vị phải kế thừa lượng án lớn từ TAND TP Thủ Đức cũ, giải quyết nhiều vụ tranh chấp đất đai kéo dài liên quan đến nhiều dự án.

Ông Phùng Văn Hải, Phó Chánh án TAND TP.HCM phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Với số lượng hơn 11.000 vụ việc thụ lý là con số rất lớn, thế nhưng TAND khu vực 2 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao đã khẳng định năng lực chuyên môn và sự nỗ lực không mệt mỏi của đội ngũ thẩm phán, thư ký.

Chất lượng xét xử cũng được nâng cao rõ rệt, thể hiện qua việc tỉ lệ án bị sửa, hủy do lỗi chủ quan được kiểm soát ở mức rất thấp, thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu chung của ngành. Bên cạnh đó, tỉ lệ hòa giải thành đạt trên 79% là một điểm sáng, thể hiện sự khéo léo và trách nhiệm trong việc giải quyết các mâu thuẫn trong nhân dân, góp phần giảm bớt căng thẳng xã hội.

Ông Hải cũng nhận định TAND khu vực 2 được đánh giá là đơn vị tiên phong trong chuyển đổi số và cải cách tư pháp. Việc hoàn thành số hoá hồ sơ và đang nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào phân tích án lệ được xem là những bước đi đột phá, đúng hướng xây dựng tòa án điện tử.

"Trong năm 2026, TAND khu vực 2 cần tiếp tục trở thành đơn vị hình mẫu về cải cách tư pháp, tiên phong trong ứng dụng công nghệ, đảm bảo xét xử công minh, kịp thời, và củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào công lý"- Phó Chánh án TAND TP chia sẻ.

Ông Nguyễn Thành Vinh, Chánh án TAND khu vực 2, cảm ơn và tiếp thu những chỉ đạo của lãnh đạo TAND TP.

Ông Nguyễn Thành Vinh, Chánh án TAND khu vực 2 - TP.HCM. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Theo ông Vinh, dự báo năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội sẽ tiếp tục có nhiều biến động, số lượng vụ việc tòa án phải thụ lý có thể sẽ tăng. Do đó, TAND khu vực 2 xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết các loại án, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.

Trước những khó khăn hiện hữu, TAND khu vực 2 kiến nghị TAND TP.HCM và TAND tối cao xem xét, hỗ trợ đơn vị thực hiện dự án mở rộng, trùng tu và xây dựng mới trụ sở để đảm bảo điều kiện làm việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao trong tình hình mới.