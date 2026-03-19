Vụ đất vàng 39-39B Bến Vân Đồn: Hàng chục tỉ đồng hối lộ để trong vali, thùng rượu 19/03/2026 09:15

(PLO)- Trong quá trình thực hiện chuyển nhượng khu đất vàng 39-39B Bến Vân Đồn, các bị cáo trong vụ án đã mang tiền đựng trong thùng rượu, túi giấy hiệu Hermes, vali... đến đưa hối lộ cho các cựu lãnh đạo Tập đoàn Cao su.

Như PLO đưa tin, TAND TP.HCM đã ban hành quyết định xét xử vụ đối với 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TP.HCM, Bộ NN&MT (cũ) cùng các đơn vị liên quan.

Theo hồ sơ, khu đất số 39-39B Bến Vân Đồn có nguồn gốc là tài sản Nhà nước và được giao cho Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa (các doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam) quản lý, sử dụng.

Quá trình điều tra xác định, các bị cáo Lê Quang Thung (cựu quyền chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam), Lê Y Linh (cựu giám đốc Công ty Việt Tín), Đặng Phước Dừa (cựu chủ tịch Công ty Việt Tín) cùng các đồng phạm đã thực hiện hàng loạt sai phạm, chuyển nhượng khu đất "vàng" này cho Công ty Quốc Cường Gia Lai, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước.

Giúp con của cựu lãnh đạo tập đoàn đi chữa bệnh

Vào khoảng tháng 12-2009, bị cáo Lê Quang Thung thống nhất với hai bị cáo Dừa và Linh: Tập đoàn Cao su bán khu đất cho Linh, Dừa với giá 1.200 USD/m2; Linh, Dừa chi lại cho phía Tập đoàn 3 triệu USD.

Gồm 2 khoản: Bán lại giá gốc 18 suất căn hộ cho các cá nhân phía Tập đoàn, nếu họ không mua thì hai bị cáo Linh, Dừa sẽ mua lại và trả tiền chênh lệch giá mỗi căn khoảng 100.000 USD. Chi riêng cho bị cáo Thung 1,2 triệu USD (tương ứng 200 USD/m2).

Thực hiện thỏa thuận, bị cáo Thung chỉ đạo các cá nhân tại Tập đoàn đề nghị UBND TP thu hồi đất, giao đất cho Công ty Phú Việt Tín và chuyển nhượng 99% vốn góp của Cao su Đồng Nai và Cao su Bà Rịa cho Công ty Retro của bị cáo Lê Y Linh với giá tự ấn định là 1.200 USD/m2, sau đó giảm còn 950 USD/m2.

Phía hai bị cáo Linh, Dừa chưa thanh toán nhưng Lê Quang Thung chỉ đạo chuyển tên cho Công ty Retro nắm giữ 80% cổ phần của Công ty Phú Việt Tín.

Dự án xây dựng tại khu đất vàng 39 - 39B Bến Vân Đồn. Ảnh: CX

Bị cáo Lê Quang Thung đã 2 lần nhận tiền của hai bị cáo Linh, Dừa.

Lần 1, khoảng tháng 1-2009, bị cáo Linh giúp bị cáo Thung đưa con trai đi chữa bệnh tại Singapore thanh toán tiền viện phí 200.000 SGD. Bị cáo Thung đề nghị trả lại nhưng Linh không nhận mà thống nhất tính vào khoản tiền 1,2 triệu USD theo thỏa thuận trên và được Linh, Dừa thống nhất trong tổng số tiền chi chung.

Lần 2 vào khoảng cuối năm 2011, khi bị cáo Thung chuẩn bị nghỉ hưu, hai bị cáo Linh và Dừa mời bị cáo Thung ăn tối tại một nhà hàng và đưa 300.000 USD để trong túi giấy màu cam hiệu Hermes để cảm ơn.

Nhận thức hành vi nhận tiền để làm công việc theo yêu cầu của hai bị cáo Linh, Dừa là sai phạm, ngày 3-7-2024, bị cáo Thung đã chủ động nộp lại 11,4 tỉ đồng (tương ứng 200.000 SGD và 300.000 USD).

Đến khoảng tháng 1-2012, khi bàn giao công tác để nghỉ hưu, bị cáo Thung nói riêng với bị cáo Trần Ngọc Thuận (cựu Thành viên HĐTV, tổng giám đốc Tập đoàn Cao su) về việc bị cáo Linh là người cứu con trai của mình. Do đó, bị cáo Thung đã đồng ý cho bị cáo Linh làm dự án 39-39B Bến Vân Đồn.

Bị cáo Thung cũng nói, bị cáo Linh đã chi phí nhiều cho dự án này nên sau khi bị cáo Thung về hưu thì bị cáo Thuận tạo điều kiện... Thời điểm này, bị cáo Thuận trả lời "để Thuận nghiên cứu" nhưng sau đó từ chối gặp bị cáo Linh.

Mang thùng rượu đựng 20 tỉ đồng để đưa hối lộ

Cũng theo hồ sơ, trước khi làm Tổng giám đốc, bị cáo Thuận là Phó Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT Tập đoàn nhưng không tham gia vào việc chuyển nhượng Khu đất 39-39B Bến Vân Đồn và không biết thỏa thuận giữa các bị cáo Thung, Linh và Dừa.

Trước khi quyết định chủ trương giải quyết dứt điểm việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín (bản chất là chuyển nhượng khu đất 39-39B Bến Vân Đồn), bị cáo Thung và Dừa đến phòng làm việc của Thuận tại trụ sở Tập đoàn Cao su và nói việc Linh, Dừa "đã chi phí nhiều, việc này đã thống nhất từ trước nên tiếp tục cho làm".

Bị cáo Thuận hiểu bị cáo Thung đề nghị cho phía hai bị cáo Linh và Dừa tiếp tục tục làm dự án và các thỏa thuận ăn chia trước đây. Bị cáo Dừa sẽ có trách nhiệm đại diện tiếp tục lo chi phí ngoại giao cho phía Tập đoàn.

Một số bị cáo trong vụ án. Ảnh: BCA

Do nể bị cáo Thung là người giới thiệu mình lên làm Tổng giám đốc và theo tư vấn của luật sư việc giải quyết có nhiều vướng mắc, Tập đoàn Cao su không thể đơn phương hủy hợp đồng, nếu khởi kiện thì UBND TP sẽ thu hồi khu đất. Còn nếu thực hiện theo đề nghị của bị cáo Thung thì Tập đoàn Cao su vừa thu được tiền bán đất, ngân sách nhà nước vừa thu được tiền sử dụng đất nên Thuận đã đồng ý.

Qua đó, Thuận đã 2 lần nhận tổng số 45 tỉ đồng do bị cáo Dừa đưa để cảm ơn.

Lần 1, khoảng cuối tháng 1-2014 (trước thời điểm HĐTV Tập đoàn cho tiếp tục thực hiện chủ trương chuyển nhượng vốn góp), bị cáo Thuận nhận 20 tỉ đồng để trong 4 vỏ thùng carton đựng rượu Glenfarclas tại phòng làm việc của mình ở Tập đoàn. Khi nhận tiền, bị cáo Thuận hỏi "gì đấy", bị cáo Dừa trả lời "tiền cảm ơn anh em Tập đoàn".

Lần 2, khoảng đầu tháng 9-2014 (khi đã chuyển nhượng 99% phần vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín cho hai bị cáo Linh, Dừa), bị cáo Thuận đã nhận hai vali tiền tổng cộng 25 tỉ đồng tại nhà riêng của mình ở một khu biệt thự ở quận 2 (cũ).

Bị cáo Dừa nói cho Thuận biết việc đã thỏa thuận và chi một phần cho bị cáo Thung cùng một số anh em. Số còn lại 2,1 triệu USD tương đương 45 tỉ đồng đã đưa cho Thuận.

Quá trình điều tra, nhận thức rõ sai phạm, bị cáo Thuận đã nộp 27,5 tỉ đồng và 1 sổ tiết kiệm 11 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.