TAND khu vực 2 - TP.HCM ký quy chế phối hợp với UBND và công an 12 phường 02/06/2026 14:22

(PLO)- Quy chế phối hợp sẽ giúp nâng cao hiệu quả giải quyết các vụ án dân sự, hành chính và hình sự trên địa bàn.

Sáng 2-6, TAND khu vực 2 – TP.HCM tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp giữa TAND khu vực 2 – TP.HCM với UBND, Công an 12 phường trên địa bàn trong thực hiện các hoạt động tố tụng theo quy định pháp luật.

Việc thiết lập cơ chế phối hợp nhằm giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Tòa án với UBND, Công an phường trong việc giải quyết các vụ án.

Lãnh đạo TAND khu vực 2 cũng đại diện UBND, Công an 12 phường trên địa bàn tại lễ ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: ĐAN THUẦN

Công tác phối hợp được thực hiện trong phạm vi cung cấp thông tin, thu thập tài liệu, chứng cứ; xem xét, thẩm định tại chỗ; định giá tài sản tranh chấp; xác minh; lấy lời khai đương sự ngoài trụ sở Tòa án; tống đạt và niêm yết các văn bản tố tụng của Tòa án trong thủ tục tố tụng dân sự; tham gia tố tụng trong các vụ án hành chính, dân sự; công tác áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án, công tác xét xử vụ án hình sự, công tác thi hành án hình sự, rút ngắn thời gian thử thách của án treo.

Ông Nguyễn Ngọc Hiếu – Phó Chánh án TAND khu vực 2 - TP.HCM cho biết thực tiễn cho thấy nhiều trường hợp khi tống đạt văn bản, niêm yết văn bản tố tụng tại các chung cư cao tầng, chung cư cao cấp đang gặp nhiều khó khăn.

Đại diện các đơn vị ký quy chế phối hợp. Ảnh: ĐAN THUẦN

Ví dụ nhiều trường hợp, thư ký hoặc thẩm phán hoặc thừa phát lại đến thực hiện việc tống đạt văn bản tố tụng tại các chung cư không được vì ban quản lý chung cư không phối hợp. "Ban quản lý chung cư thường chỉ đồng ý phối hợp khi có sự tham gia của Công an hoặc UBND địa phương"- Phó Chánh án Nguyễn Ngọc Hiếu chia sẻ.

Ông Nguyễn Ngọc Hiếu kỳ vọng với quy chế phối hợp này sẽ góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Tòa án, UBND và Công an các phường, từ đó phục vụ tốt hơn công tác giải quyết, xét xử các vụ, việc trên địa bàn.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Vinh – Chánh án TAND khu vực 2 - TP.HCM thông tin trong năm 2025, đơn vị đã thụ lý và giải quyết hơn 10.000 vụ, việc các loại. Riêng từ đầu năm 2026 đến ngày 1-6, số lượng vụ, việc được thụ lý đã vượt mốc 10.000, tương đương tổng số vụ, việc của cả năm trước.

Thực tế này cho thấy tình hình trên địa bàn có nhiều diễn biến phức tạp, đòi hỏi cần sự chung sức phối hợp giữa Tòa án, UBND và Công an 12 phường trên địa bàn trong nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án hành chính, dân sự; việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án, công tác xét xử vụ án hình sự, thi hành án hình sự, rút ngắn thời gian thử thách của án treo.

Cũng tại buổi lễ, đại diện UBND và Công an 12 phường đã trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình phối hợp thực hiện các hoạt động tố tụng; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp, bảo đảm việc giải quyết các vụ, việc được kịp thời, đúng quy định pháp luật.