VKSND Khu vực 2 - TP.HCM ký quy chế phối hợp thực hiện Nghị quyết 205 bảo vệ người yếu thế

Ngày 26-3, VKSND Khu vực 2 - TP.HCM tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp thực hiện Nghị quyết số 205 của Quốc hội về thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương và bảo vệ lợi ích công trên địa bàn.
Tại buổi lễ, ông Nguyễn Tấn Hảo, Phó Viện trưởng VKSND Khu vực 2 - TP.HCM, cho biết sự phối hợp giữa VKS và các cơ quan, tổ chức trên địa bàn trong việc thực hiện triển khai Nghị quyết 205 là bước đột phá nhằm bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương và bảo vệ lợi ích công.
Quy chế phối hợp đã xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức trong việc tăng cường phối hợp cung cấp thông tin, hỗ trợ xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi xâm phạm quyền dân sự của các chủ thể dễ bị tổn thương, hành vi gây ảnh hưởng đến lợi ích công...
Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo VKSND Khu vực 2 cùng đại diện lãnh đạo TAND Khu vực 2 và UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam 12 phường đã tiến hành ký kết Quy chế phối hợp để triển khai hiệu quả Nghị quyết 205.
Bà Lê Thị Đông, Viện trưởng VKSND Khu vực 2 - TP.HCM, khẳng định việc ký kết Quy chế phối hợp là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của ngành Kiểm sát cùng các cơ quan, tổ chức trên địa bàn trong việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết 205.
Bà Đông đề nghị lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ 12 phường tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết 205 đến người dân và vận động cá nhân, tổ chức cung cấp các tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc xâm phạm lợi ích công, người yếu thế đến VKSND Khu vực 2 - TP.HCM.
Triển khai Luật Tư pháp người chưa thành niên
Cũng tại buổi lễ, ông Phạm Văn Khải, Phó Viện trưởng VKSND Khu vực 2 - TP.HCM đã triển khai các quy định của Luật Tư pháp người chưa thành niên đến chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể.
Thứ nhất, về thủ tục áp dụng 12 biện pháp xử lý chuyển hướng: Khi bị can, bị cáo là người chưa thành niên, UBND phường có trách nhiệm cử người làm công tác xã hội tham gia vào quá trình tố tụng để xây dựng kế hoạch xử lý chuyển hướng phù hợp.
Thứ hai là giám sát thi hành các biện pháp xử lý chuyển hướng: UBND phường chủ trì, phối hợp với MTTQ và các tổ chức thành viên giám sát người chưa thành niên thi hành các biện pháp chuyển hướng tại cộng đồng để đảm bảo họ tuân thủ các cam kết, tái hòa nhập cộng đồng...
Ông Phạm Văn Khải cho biết khó khăn lớn nhất hiện nay là đơn vị đang thụ lý 114 bị can là người chưa thành niên nhưng UBND TP.HCM chưa công bố danh sách người làm công tác xã hội theo quy định.
TAND Tối cao đã có hướng dẫn tại điểm c mục 3 Công văn số 92 về hướng dẫn áp dụng thống nhất một số quy định của Luật Tư pháp người chưa thành niên: "Khi UBND chưa có danh sách người làm công tác xã hội thì UBND cấp xã sẽ cử người khác theo tiêu chí tại mục này".
VKSND Khu vực 2 - TP.HCM đề nghị UBND các phường chủ động, phối hợp để cử người làm công tác xã hội theo hướng dẫn trên.