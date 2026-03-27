VKSND Khu vực 2 - TP.HCM ký quy chế phối hợp thực hiện Nghị quyết 205 bảo vệ người yếu thế 27/03/2026 06:00

(PLO)- Sự phối hợp giữa VKSND Khu vực 2 - TP.HCM và UBND, Ủy ban MTTQ 12 phường trên địa bàn là bước đột phá nhằm bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương và bảo vệ lợi ích công.

Ngày 26-3, VKSND Khu vực 2 - TP.HCM tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp thực hiện Nghị quyết số 205 của Quốc hội về thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương và bảo vệ lợi ích công trên địa bàn.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Tấn Hảo, Phó Viện trưởng VKSND Khu vực 2 - TP.HCM, cho biết sự phối hợp giữa VKS và các cơ quan, tổ chức trên địa bàn trong việc thực hiện triển khai Nghị quyết 205 là bước đột phá nhằm bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương và bảo vệ lợi ích công.

VKSND Khu vực 2 - TP.HCM cùng đại diện lãnh đạo TAND Khu vực 2 - TP.HCM và UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam 12 phường ký kết Quy chế phối hợp triển khai Nghị quyết 205. Ảnh: NGUYỄN DUY

Quy chế phối hợp đã xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức trong việc tăng cường phối hợp cung cấp thông tin, hỗ trợ xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi xâm phạm quyền dân sự của các chủ thể dễ bị tổn thương, hành vi gây ảnh hưởng đến lợi ích công...

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo VKSND Khu vực 2 cùng đại diện lãnh đạo TAND Khu vực 2 và UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam 12 phường đã tiến hành ký kết Quy chế phối hợp để triển khai hiệu quả Nghị quyết 205.

Việc ký kết quy chế phối hợp nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị trong việc thực hiện Nghị quyết 205. Ảnh: NGUYỄN DUY

Bà Lê Thị Đông, Viện trưởng VKSND Khu vực 2 - TP.HCM, khẳng định việc ký kết Quy chế phối hợp là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của ngành Kiểm sát cùng các cơ quan, tổ chức trên địa bàn trong việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết 205.

Bà Đông đề nghị lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ 12 phường tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết 205 đến người dân và vận động cá nhân, tổ chức cung cấp các tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc xâm phạm lợi ích công, người yếu thế đến VKSND Khu vực 2 - TP.HCM.