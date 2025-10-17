Ông Nguyễn Thanh Sang: Nghị quyết 205/2025 là một bước tiến trong công tác xây dựng pháp luật 17/10/2025 15:05

(PLO)- Theo ông Nguyễn Thanh Sang, Đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM, việc Quốc hội ban hành Nghị quyết 205/2025/QH15 là một bước tiến trong công tác xây dựng pháp luật.

Ngày 17-10, VKSND Khu vực 5 - TP.HCM tổ chức hội nghị phổ biến Nghị quyết 205/2025/QH15 của Quốc hội về việc thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công.

Ông Nguyễn Đức Thọ, Viện trưởng VKSND Khu vực 5 - TP.HCM, phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: YC

Tích cực tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 205

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đức Thọ, Viện trưởng VKSND Khu vực 5 - TP.HCM, cho biết hội nghị lần này có mục đích tiếp tục chuỗi sự kiện tuyên truyền phổ biến Nghị quyết 205.

VKSND Khu vực 5 đã liên hệ với các phường trên địa bàn để tuyên truyền, phổ biến về nghị quyết này.

VKSND Khu vực 5 tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 205 tại phường Đức Nhuận. Ảnh: YC

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Phó Viện trưởng VKSND Khu vực 5, cho biết Nghị quyết này thí điểm áp dụng tại 6 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương gồm: TP Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk.

Lãnh đạo VKSND Khu vực 5 đã trực tiếp làm việc với Thường trực UBND 8 phường trên địa bàn, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Bình Thạnh, Công ty công ích Phú Nhuận... để các đơn vị phối hợp và tiến hành rà soát cung cấp thông tin có liên quan.

Kết quả, VKSND Khu vực 5 đã thu thập được 2 nguồn thông tin về lợi ích công bị xâm phạm và đã lập danh sách báo cáo TP.

VKSND Khu vực 5 đã tích cực tuyên truyền Nghị quyết 205 tại các phường trên địa bàn bằng nhiều hình thức như làm bảng thông tin tại trụ sở cơ quan, thực hiện in và dán infographic tại các trung tâm hành chính công của 8 phường và các cơ quan Tư pháp: tòa án, Phòng Thi hành án, trụ sở Công an các phường…

Để phục vụ cho công tác chuyển đổi số, VKSND Khu vực 5 đã xây dựng quét mã QR tuyên truyền Nghị quyết 205, xin ý kiến Thường trực UBND các phường triển khai lập nhóm Zalo cộng đồng mạng dân cư ở các khu phố thuộc các phường trên địa bàn.

Ngoài ra, Chi đoàn thanh niên Khu vực 5 còn chủ động xây dựng công trình thanh niên tổ chức tuyên truyền trực tiếp cho gần 200 giáo viên đang công tác tại các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên đại bàn 3 phường Phú Nhuận, Đức Nhuận, Cầu Kiệu.

Theo bà Giàu, công tác tuyên truyền Nghị quyết 205 tại địa bàn VKSND Khu vực 5 bước đầu đã mang lại kết quả, thu hút sự quan tâm của người dân trên địa bàn nghiên cứu và nắm bắt thông tin liên quan.

VKSND Khu vực 5 - TP.HCM tuyên truyền phố biến Nghị quyết 205. Ảnh: YC.

Bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Thạnh, TP.HCM cho rằng việc ban hành Nghị quyết 205 là một bước tiến đột phá trong tư duy pháp lý, thể hiện sâu sắc tinh thần nhân văn, vì con người và thượng tôn pháp luật.

Theo bà Phượng, phường là cấp hành chính gần dân nhất, là nơi đầu tiên tiếp nhận và cảm nhận rõ nhất những xung đột, những vi phạm pháp luật nảy sinh trong đời sống xã hội.

“Từ vai trò cung cấp thông tin, phường xác định phải chủ động phối hợp với VKS trong suốt quá trình xử lý vụ việc. Sự phối hợp hiệu quả chính là trụ cột đảm bảo cho việc thực thi Nghị quyết”, bà Phượng nói.

Tại hội nghị, ông Ngô Hoài Phong, Phó Trưởng Công an phường Phú Nhuận, TP.HCM cho rằng Nghị quyết hướng tới những nhóm người dễ bị tổn thương.

Trong thực tế, nhiều người thuộc nhóm này không đủ điều kiện, năng lực hoặc hiểu biết pháp luật để tự khởi kiện, nên việc VKS có thể đứng ra khởi kiện thay giúp đảm bảo công bằng, nhân văn, đúng tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: YC.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chánh án TAND Khu vực 5 - TP.HCM, cho rằng Nghị quyết này quy định rất chi tiết về việc thực hiện quyền khởi kiện của VKS để bảo vệ chủ thể yếu thế và lợi ích công.

TAND Khu vực 5 sẽ phối hợp để tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết này đến với các cơ quan, tổ chức và người dân. Trong quá trình giải quyết vụ án, tòa án sẽ phối hợp chặt chẽ với VKSND Khu vực 5.

Bước tiến trong công tác xây dựng pháp luật

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Sang, Đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM, cho biết ông cũng là một trong số các đại biểu tham gia thảo thuận và bấm nút thông qua nghị quyết này.

Ông Nguyễn Thanh Sang, Đại biểu Quốc hội, Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: YC

Theo ông Sang, Nghị quyết này là một bước tiến trong công tác xây dựng pháp luật, trao quyền cho một cơ quan thực hiện mục tiêu bảo vệ quyền lợi cho các chủ thể yếu thế, bảo vệ lợi ích công. Lúc thảo luận vẫn còn rất nhiều ý kiến vì trao cho VKS rất nhiều quyền, vượt lên khuôn khổ hiện tại là quy định của BLTTDS.

Để thực hiện tốt nghị quyết này, ông Sang nhấn mạnh việc phải xuống tận khu phố, thông qua Đảng uỷ, UBND, các tổ chức, đoàn thể… bởi nguồn thông tin sẽ đến từ các tổ chức đoàn thể, từ các phường trên địa bàn.

Theo ông Sang, Nghị quyết giới hạn ở 2 lĩnh vực là người yếu thế và lợi ích công. Ở địa bàn Phú Nhuận, Bình Thạnh cũ rất nhiều vụ đã ảnh hưởng đến lợi ích công. Ví dụ như lấn chiếm hẻm, gây ảnh hưởng cho công tác phòng cháy, chữa cháy, ô nhiễm môi trường hay bảo vệ người yếu thế như người cao tuổi…

Về công tác phối hợp, VKS sẽ làm hết các khâu như xác minh, thu thập chứng cứ, trưng cầu giám định, định giá… rồi chuyển qua tòa. Vì vậy, phải làm sao để những vụ đầu tiên “trơn tru”, vừa đảm bảo quy định vừa đảm bảo công tác phối hợp.

Ông Sang cho rằng nếu làm được điều này sẽ góp phần nâng cao vị thế, vai trò của VKS trong mắt người dân.

Bởi đây là bảo vệ người yếu thế, bảo vệ lợi ích công, Nhà nước đã chọn lựa và giao cho VKS là đã đặt niềm tin rất lớn vào một cơ quan bảo vệ pháp luật, có hệ thống từ Trung ương đến địa phương, có tiềm lực để thực hiện việc khởi kiện này. Ông Sang hy vọng trong thời gian sắp tới, VKSND Khu vực 5 thực hiện tốt, góp phần vào sự bình yên của địa phương.

Bà Huỳnh Thị Ngọc Hoa, Phó Viện trưởng VKSND TP.HCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: YC

Phát biểu chỉ đạo, bà Huỳnh Thị Ngọc Hoa, Phó Viện trưởng VKSND TP.HCM, ghi nhận và đánh giá cao công tác tổ chức hội nghị của đơn vị. Theo bà Hoa, Nghị quyết 205 đã giao nhiệm vụ cho VKS khởi kiện cho nhóm chủ thể dễ bị tổn thương, người yếu thế gồm 6 nhóm chủ thể và các lợi ích công.

Bà Hoa thông tin sắp tới sẽ có thông tư liên tịch hướng dẫn chi tiết việc thực hiện Nghị quyết này. Bà mong rằng sắp tới các đơn vị phối hợp để thực hiện hiệu quả Nghị quyết này.

Các đơn vị chụp hình kỷ niệm. Ảnh: YC