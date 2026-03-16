Chỉ vì ánh đèn xe, 2 anh em sát hại tài xế xe container 16/03/2026 14:07

(PLO)- Trên đường đi mua mồi nhậu, anh em Sơn bị ánh đèn xe container đậu bên đường chiếu chói mắt nên gây sự rồi sát hại tài xế.

Ngày 16-3, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Liêu Hoàng Sơn tù chung thân, Liêu Nhựt 19 năm tù cùng về tội giết người. Bị hại trong vụ án là anh NST, tài xế xe container giao hàng cho một công ty ở TP.HCM.

Vô cớ sát hại tài xế xe container, hai anh em bị cáo Sơn, Nhựt bị tòa phạt lần lượt mức án tù chung thân và 19 năm. Ảnh: NHẪN NAM

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 23-4-2025, hai anh em Sơn và Nhựt sau khi đã uống rượu say tại nhà thì nghỉ. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Sơn chạy xe máy chở Nhựt đi mua thức ăn về uống rượu tiếp.

Khi xe hai anh em Sơn chạy đến đường dẫn cầu Tắc Cà Đi 2 (xã Thới Lai) cách nhà khoảng 100 mét để ra tuyến tránh Đường tỉnh 922 thì gặp xe container đầu kéo, sơmi rơmooc do anh T điều khiển.

Lúc này, xe container của anh T vừa giao hàng phân bón cho một cửa hàng vật tư nông nghiệp xong. Tài xế T đang ngồi ở ghế lái cabin để lùi xe, có bật đèn chiếu sáng.

Sơn điều khiển xe máy chạy đến gần xe container thì bị đèn xe chiếu vào nên bị chói mắt. Nhựt xuống xe đi đến nhặt viên gạch bê tông đập một cái vào cửa kính bên phải xe container.

Anh T mở cửa bên phải cabin, Nhựt bước lên cabin xe nói “ông đậu xe kiểu gì vậy” và cự cãi với anh T. Nhựt dùng tay trái đẩy vào ngực anh T thì xảy ra đánh nhau bằng tay bên trong cabin.

Sơn thấy anh T dùng tay đánh vào mặt Nhựt nên mở cốp xe máy lấy hai con dao giống nhau, mỗi con dao đều dài 18 cm… cầm trên hai tay.

Sơn bước lên cabin đứng đối diện cách anh T khoảng một mét, dùng hai tay cầm hai con dao đâm trúng vào vùng ngực, bụng của anh T. Trong lúc Sơn đâm anh T thì Nhựt dùng hai tay ôm câu cổ anh này cho Sơn đâm.

Sau đó, Sơn thấy anh T quay lại phía sau lấy một thanh kim loại dài 1,2 mét để sẵn trên xe thì Sơn kéo Nhựt xuống xe đi bộ về nhà, còn anh T được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi nhập viện. Toàn bộ sự việc có camera ghi hình trên xe container ghi hình lại.

Sơn và Nhựt về đến nhà thì Nhựt vào nhà bếp lấy dao tự chế rồi cả hai quay trở lại hiện trường thì được một phụ nữ can ngăn đồng thời giật lấy hai con dao của Sơn. Nhựt cầm dao tự chế chạy lại chém một nhát vào đầu xe container làm cây dao rơi tại hiện trường… Sáng hôm sau, Sơn và Nhựt bị công an mời làm việc rồi bị bắt khẩn cấp.

Theo kết luận giám định, nạn nhân tử vong do mất máu cấp sau đứt thủng tim, gan do vật sắc nhọn gây ra.