Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào mở rộng lần thứ 7 sẽ tổ chức tại Hải Phòng 11/06/2026 22:05

(PLO)- Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào mở rộng lần thứ 7 là diễn đàn quan trọng, đề xuất các định hướng, giải pháp tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tư pháp địa phương hai nước trong thời gian tới.

Theo Bộ Tư pháp, từ ngày 15 đến ngày 18-6, Đoàn cấp cao Bộ Tư pháp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Khăm-phăn Phôm-ma-thắt làm Trưởng Đoàn sẽ thăm luân phiên Việt Nam và tham dự Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào mở rộng lần thứ 7 (Hội nghị đường biên lần thứ 7).

﻿ Các đại biểu tham dự Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam – Lào mở rộng lần thứ 6 diễn ra tại tại thủ đô Vientiane, Lào. Ảnh: BTP

Theo chương trình, trong thời gian thăm và làm việc tại Việt Nam, Đoàn cấp cao Bộ Tư pháp Lào sẽ chào Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và dự kiến chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Đây là những hoạt động đối ngoại có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo cấp cao đối với hợp tác pháp luật và tư pháp, đồng thời khẳng định vị trí, vai trò của quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp trong tổng thể quan hệ song phương Việt Nam - Lào.

Điểm nhấn của chuyến thăm là cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Hoàng Thanh Tùng và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào Khăm-phăn Phôm-ma-thắt tại trụ sở Bộ Tư pháp Việt Nam.

Hai bên dự kiến trao đổi các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp giai đoạn 2026-2030 được ký ngày 1-12-2025 và Chương trình hợp tác năm 2026 ký ngày 5-2-2026.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn Bộ Tư pháp Lào cũng sẽ thăm và làm việc tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Hoạt động này góp phần tăng cường hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực pháp luật giữa hai nước, đồng thời tạo điều kiện để các lưu học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam được gặp Đoàn công tác cấp cao của Bộ Tư pháp Lào.

Sau các hoạt động tại Hà Nội, Đoàn sẽ tham dự Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào mở rộng lần thứ 7 được tổ chức tại TP Hải Phòng.

Hội nghị do lãnh đạo Bộ Tư pháp hai nước khai mạc, với sự chào mừng của lãnh đạo TP Hải Phòng, Đại sứ Lào tại Việt Nam và sự tham dự của đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp Việt Nam, Bộ Tư pháp Lào, các cơ quan trung ương liên quan, cùng lãnh đạo Sở Tư pháp, cơ quan thi hành án dân sự các địa phương có chung đường biên giới hoặc có quan hệ kết nghĩa giữa hai nước.

Hội nghị là diễn đàn quan trọng để hai bên tổng kết, đánh giá việc thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ 6 tổ chức tại Lào năm 2024; đề xuất các định hướng, giải pháp tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tư pháp địa phương hai nước trong thời gian tới.

Các nội dung thảo luận sẽ bám sát chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước, góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác pháp luật và tư pháp giữa các địa phương biên giới, qua đó đóng góp thiết thực vào việc giữ gìn an ninh, trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường giao lưu nhân dân ở khu vực biên giới Việt Nam - Lào.

Bên cạnh chương trình Hội nghị, các đại biểu hai nước sẽ tham gia các hoạt động giao lưu thể thao, tham quan và giao lưu văn hóa tại Hải Phòng. Những hoạt động này không chỉ tạo cơ hội tăng cường hiểu biết, gắn kết giữa đội ngũ cán bộ ngành Tư pháp hai nước mà còn góp phần vun đắp tình cảm hữu nghị truyền thống giữa nhân dân Việt Nam và Lào.

Việc tổ chức chuyến thăm luân phiên của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào cùng Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào mở rộng lần thứ 7 tiếp tục khẳng định quyết tâm của hai Bộ Tư pháp trong việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký kết, góp phần củng cố và phát triển quan hệ “Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược” giữa Việt Nam và Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.