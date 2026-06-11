Truy tố 4 lãnh đạo doanh nghiệp gây thiệt hại cho một ngân hàng hơn 3.100 tỉ đồng 11/06/2026 20:26

(PLO)- Cáo trạng xác định, hành vi của bị can Nguyễn Thiện Nhân (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh) và đồng phạm đã gây thiệt hại hơn 3.153 tỉ đồng cho một ngân hàng.

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 4 bị can trong vụ án vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại một ngân hàng, Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh tra trước TAND TP.HCM để xét xử.

Phiên tòa xét xử một vụ án xảy ra tại ngân hàng. Ảnh: HỮU ĐĂNG

4 bị can gồm: Nguyễn Thiện Nhân (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh); Nguyễn Ngọc Minh (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh Đà Lạt); Nguyễn Thanh Thủy (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lê Minh MC); Nguyễn Đắc Hiệp (Chủ tịch HĐQT Công ty Lâm Viên) cùng bị truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Trong số 4 bị can trên, bị can Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh đang bỏ trốn và bị truy nã theo Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Để đảm bảo giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, VKSND Tối cao đã ra thông báo về việc truy tố đối với 2 bị can đang bỏ trốn đến Cơ quan Công an hoặc VKSND nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự. Nếu tiếp tục bỏ trốn, VKSND tối cao coi đó là từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Thiện Nhân có vai trò tổ chức, chỉ đạo nhóm Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh bàn bạc, thống nhất với ông Trần Phương Bình (cựu Tổng Giám đốc một Ngân hàng) về việc Ngân hàng cho nhóm Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh vay tiền để đảo nợ.

Bị can Thiện Nhân còn chỉ đạo Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Thanh Thủy và Nguyễn Đắc Hiệp ký hồ sơ vay. Sau đó, sử dụng tiền vay sai mục đích. Tài sản đảm bảo của các khoản vay không có giá trị, không đủ cơ sở pháp lý để thế chấp.

VKS cáo buộc hành vi của ông Nguyễn Thiện Nhân đã đồng phạm với ông Trần Phương Bình về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, gây thiệt hại cho Ngân hàng hơn 3.153 tỉ đồng.

Bị can Nguyễn Ngọc Minh thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Thiện Nhân đã sử dụng pháp nhân Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh Đà Lạt ký hồ sơ vay Ngân hàng số tiền 210 tỉ đồng giúp Nguyễn Thiện Nhân sử dụng sai mục đích, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á hơn 527 tỉ đồng.

Bị can Nguyễn Thanh Thủy thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Thiện Nhân đã sử dụng pháp nhân Công ty Lê Minh và đứng tên cá nhân ký hồ sơ vay Ngân hàng tổng số tiền 737 tỉ đồng để Nguyễn Thiện Nhân sử dụng sai mục đích, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 1.557 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định, hành vi nêu trên của Nguyễn Thanh Thủy đã đồng phạm với ông Trần Phương Bình, Nguyễn Thiện Nhân về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Bị can Nguyễn Đắc Hiệp thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Thiện Nhân đã sử dụng pháp nhân Công ty Lâm Viên lập hồ sơ vay vốn, phương án kinh doanh vay Ngân hàng số tiền 319 tỉ đồng để Nguyễn Thiện Nhân sử dụng sai mục đích, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 212 tỉ đồng.

Đối với sai phạm của lãnh đạo và nhân viên Ngân hàng liên quan đến các khoản vay trong vụ án này, Bản án hình sự sơ thẩm ngày 27-11-2020 của TAND TP.HCM và Bản án hình sự phúc thẩm ngày 14-1-2022 của TAND Cấp cao tại TP.HCM, đã xét xử đối với ông Trần Phương Bình và các cá nhân khác về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng về hành vi liên quan đến việc giải ngân 6 khoản vay cho nhóm Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh nêu trên, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 3.153 tỉ đồng.

Ông Trần Phương Bình đã qua đời năm 2024 khi đang thi hành bản án chung thân về loạt sai phạm trong thời gian điều hành tại Ngân hàng.