Trực ban 24/24 giờ để tiếp nhận các quyết định, đề nghị tạm hoãn xuất cảnh 10/06/2026 14:54

(PLO)- Cục Quản lý xuất nhập cảnh có trách nhiệm tổ chức trực ban 24/24 giờ để tiếp nhận các quyết định, đề nghị tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh...

Vừa qua, Bộ Công an ban hành Thông tư 71/2026 hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh.

Thông này này có hiệu lực thi hành từ ngày 10-7-2026, thay thế Thông tư 79/2020. Các quyết định tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh được ban hành trước thời điểm Thông tư 71/2026 có hiệu lực vẫn tiếp tục có giá trị cho đến khi hết thời hạn ghi trong quyết định.

Cập nhật thông tin ngay trong ngày nhận quyết định

Theo Điều 5 Thông tư 71, khi nhận được quyết định tạm hoãn xuất cảnh hoặc chưa cho nhập cảnh, Cục Quản lý xuất nhập cảnh có trách nhiệm kiểm tra thông tin xuất nhập cảnh của người liên quan.

Trường hợp người đó đã xuất cảnh hoặc đã nhập cảnh, Cục Quản lý xuất nhập cảnh thông báo theo mẫu M05 (ban hành kèm theo Thông tư 71) cho cơ quan hoặc người có thẩm quyền ban hành quyết định.

Nếu người đó chưa xuất cảnh hoặc chưa nhập cảnh, Cục Quản lý xuất nhập cảnh phải cập nhật thông tin vào chương trình quản lý và thông báo cho đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh cùng các cơ quan liên quan ngay trong ngày nhận được quyết định.

Đối với quyết định gia hạn tạm hoãn xuất cảnh, hủy bỏ hoặc giải tỏa quyết định tạm hoãn xuất cảnh, cũng như quyết định giải tỏa việc chưa cho nhập cảnh, Cục Quản lý xuất nhập cảnh phải cập nhật thông tin vào chương trình quản lý và thông báo cho đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh, cơ quan liên quan ngay trong ngày tiếp nhận quyết định.

Thông tư 71 cũng quy định trình tự xử lý văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh. Theo đó, trong thời hạn không quá 2 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh phải báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, quyết định.

Sau khi Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh, trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ thời điểm nhận được quyết định, Cục Quản lý xuất nhập cảnh phải cập nhật thông tin vào chương trình quản lý và thông báo cho đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh, cơ quan liên quan.

Ngoài ra, khi phát hiện người thuộc diện phải chấp hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh hoặc chưa cho nhập cảnh, đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh phải thông báo ngay kết quả thực hiện cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh để thống nhất quản lý. Đồng thời, đơn vị này cũng phải thông báo cho cơ quan hoặc người có thẩm quyền đã ban hành quyết định để phối hợp xử lý khi có yêu cầu.

Thông tư 71/2026 quy định chi tiết việc thực hiện, gia hạn, hủy bỏ và giải tỏa quyết định tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh. Ảnh minh họa: THU TRINH

Thực hiện chủ yếu trên môi trường điện tử

Điều 2 Thông tư 71 quy định các quyết định và đề nghị tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh của cơ quan, người có thẩm quyền được gửi đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh trên môi trường điện tử thông qua hình thức trao đổi dữ liệu kết nối với hệ thống thông tin Quản lý xuất nhập cảnh.

Quy định này cũng áp dụng đối với quyết định bổ sung, gia hạn, hủy bỏ, giải tỏa quyết định tạm hoãn xuất cảnh và quyết định giải tỏa việc chưa cho nhập cảnh.

Theo Thông tư 71, việc gửi, tiếp nhận và xử lý dữ liệu phải bảo đảm thống nhất, phù hợp với quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng và các quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan.

Dữ liệu điện tử được trao đổi qua kết nối với hệ thống thông tin Quản lý xuất nhập cảnh có giá trị pháp lý như văn bản giấy nếu đáp ứng yêu cầu về xác thực và bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Toàn bộ quá trình gửi, tiếp nhận và xử lý dữ liệu phải được ghi nhận bằng nhật ký điện tử, trong đó thể hiện thời gian thực hiện để phục vụ việc đối chiếu, kiểm tra, giải quyết khiếu nại và xác định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan.

Trường hợp không thể thực hiện việc trao đổi dữ liệu qua kết nối với hệ thống thông tin Quản lý xuất nhập cảnh, cơ quan, người có thẩm quyền có thể gửi hồ sơ bằng hình thức trực tiếp, qua đường công văn hoặc chuyển phát nhanh.

Đối với các trường hợp này, hồ sơ gửi phải là bản chính, bảo đảm đầy đủ thông tin theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 71 hoặc theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Việc gửi hồ sơ cũng phải tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin và tài liệu.