Vụ 'làm sổ hồng 3 năm không xong chỉ vì cái vách tôn': THADS TP.HCM nêu lý do thu hồi quyết định thi hành án 16/06/2026 09:14

Liên quan đến vụ việc bà Lê Thị Rạnh (86 tuổi, ngụ huyện Củ Chi cũ, TP.HCM) được Tòa án công nhận quyền sử dụng đất nhưng gần 3 năm qua chưa thể thi hành chỉ vì vách tôn, mới đây Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM đã có văn bản trả lời người được thi hành án về lý do thu hồi quyết định thi hành án.

Theo đó, sau khi TAND Cấp cao tại TP.HCM (nay là Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM) ban hành bản án phúc thẩm vào tháng 5-2023 và bà Rạnh có đơn yêu cầu THA thì vào tháng 11-2024, Cục THADS TP.HCM (nay là THADS TP.HCM) đã ban hành Quyết định THA số 689 để thi hành bản án này.

Vị trí vách tôn trên đất của bà Rạnh mà cơ quan chức năng chưa thể cưỡng chế và cắm mốc vị trí. Ảnh: ĐL

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức THA, nhận thấy, nội dung của Tòa án tuyên công nhận bà Rạnh được quyền sử dụng phần đất có diện tích 66m² không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của các đương sự theo quy định của Luật THADS nên thuộc trường hợp cơ quan THADS từ chối yêu cầu THA được quy định tại điểm a khoản 5 Điều 31 Luật THADS.

"Do đó, Trưởng THADS TP.HCM đã ban hành Quyết định để thu hồi Quyết định THA số 689. Vì vậy, việc ban hành quyết định thu hồi là phù hợp với quy định"- văn bản nêu.

Như PLO đã đưa tin, bà Lê Thị Rạnh được Toà án công nhận quyền sử dụng diện tích 66m2 tại Tỉnh lộ 15, xã Phú Hoà Đông, TP.HCM. Đồng thời, toà tuyên huỷ sổ hồng đã cấp đối với diện tích đất này. Toà phúc thẩm cũng tuyên bà Rạnh được quyền liên hệ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để lập thủ tục kê khai, đăng ký và xin cấp sổ hồng.

Sau khi chính quyền 2 cấp đi vào vận hành thì hiện nay UBND xã Phú Hoà Đông là cơ quan có thẩm quyền cấp lại sổ hồng cho bà Rạnh.

Ngay sau khi bản án có hiệu lực bà Rạnh liên hệ UBND huyện Củ Chi (cũ) để lập thủ tục cấp lại sổ hồng nhưng không được. Vấn đề nằm ở chỗ trong diện tích 66m2 mà toà án đã công nhận cho bà Rạnh thì đang tồn tại 1 vách tôn rộng khoảng 3m, phần vách tôn này bị đơn cho rằng là của mình, còn đang tranh chấp nên không chấp nhận cho THA.

Về phía cơ quan THA, vào tháng 11-2024 Cục THADS TP.HCM (nay là THADS TP.HCM) đã ban hành Quyết định THA số 689 để thi hành bản án này. Tuy nhiên, gần 1 năm sau đó, vào tháng 9-2025 cơ quan này lại ban hành quyết định thu hồi Quyết định 689 mà không có lý do cụ thể.

Về lý do chưa thể cấp lại sổ hồng cho bà Rạnh, UBND xã Phú Hoà Đông cho biết cơ quan THA và chính quyền địa phương đã từng xác minh điều kiện THA và tiến hành cắm mốc vị trí. Nhưng tại vị trí thuộc vách mái tôn (vị trí số 4) chưa thể tiếp cận cắm mốc được vì bị đơn cản trở. Trong khi bản án toà án tuyên không nói đến nội dung có được cưỡng chế, di dời vách mái tôn này hay không.

Do đó, vào tháng 4-2026 UBND xã đã có văn bản gửi Toà phúc thẩm TAND Tối cao để được giải thích, làm rõ vấn đề này. Sau khi Toà phúc thẩm có ý kiến về vách tôn này UBND xã sẽ xem xét giải quyết cấp sổ theo quy định.