4 dự án của Phú Mỹ Hưng sẽ được cấp sổ hồng 15/05/2026 18:24

(PLO)- 4 dự án tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng được Tổ công tác 1645 chốt phương án giải quyết dứt điểm các vướng mắc pháp lý để cấp sổ hồng cho người mua nhà.

Ngày 15-5, Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng chủ trì cuộc họp với Tổ công tác 1645 - Tổ công tác giải quyết các nội dung liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho các dự án phát triển nhà ở thương mại.

Tại cuộc họp, Tổ công tác 1645 đã đưa ra nhiều dự án tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng để gỡ vướng.

Thứ nhất là dự án Khu dân cư hỗn hợp Lô C12B-2, phường Tân Mỹ do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng làm chủ đầu tư. Dự án này với quy mô 12 căn hộ, 18 cửa hàng.

Dự án Khu dân cư hỗn hợp Lô C12B-2, phường Tân Mỹ. Ảnh: VPĐK

Dự án khu dân cư hỗn hợp lô C12B-2 là dự án thành phần thuộc tổng thể dự án Bình Thuận của Công ty Phú Mỹ Hưng được UBND TP cấp giấy chứng nhận đầu tư số 411023000195 chứng nhận thay đổi lần thứ 2, ngày 9-2-2015.

Thứ hai là dự án khu nhà ở Lô CR8-2B, phường Tân Mỹ, quy mô 76 căn hộ và 9 cửa hàng.

Dự án khu nhà ở Lô CR8-2B, phường Tân Mỹ. Ảnh: VPĐK

Lô CR8-2B đã được Sở NN&MT cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT14131 ngày 19 -7 -2012 cho Công ty Liên doanh Phú Mỹ Hưng (nay là Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng) với diện tích 2.643,6m2, thời hạn sử dụng đất 50 năm.

Thứ ba là dự án khu dân cư hỗn hợp Lô C17-2, phường Tân Mỹ, quy mô 19 căn hộ, 19 cửa hàng.

Dự án Khu dân cư hỗn hợp Lô C17-2. Ảnh: VPĐK

Lô C17-2, Khu A - Khu đô thị mới Nam TP, đã được UBND TP cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00021/1a ngày 15-4-2002 cho Công ty Liên doanh Phú Mỹ Hưng (nay là Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng) với diện tích 12.100m2, trong đó Lô C17-2 có diện tích 4.625m2, thuê đất 50 năm.

Thứ tư là dự án khu dân cư đa hợp Lô S4-3, phường Tân Mỹ, quy mô 242 căn hộ, 18 cửa hàng.

Dự án Khu dân cư đa hợp Lô S4-3. Ảnh: VPĐK

Lô S4-3, Khu A - Khu đô thị mới Nam TP, đã được Sở NN&MT cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT32381 ngày 24-1-2014 cho Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng với diện tích 4630m2, thời hạn sử dụng đất 50 năm.

Sau khi tháo gỡ các vướng mắc liên quan vấn đề phòng cháy chữa cháy, nghĩa vụ tài chính, hạ tầng kỹ thuật... Giám đốc Sở NN&MT TP.HCM thống nhất cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Bên cạnh đó, tại buổi làm việc, Tổ công tác đã thống nhất cấp giấy chứng nhận cho người mua một số dự án khác như nhà tại Khối C, D khu nhà ở cao tầng thuộc Khu dân cư và Công viên Phước Thiện, phường Long Bình; Khu nhà ở Bình Thung – Khu phố Bình Thung 1, phường Đông Hòa.