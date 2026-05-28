TP.HCM khẩn trương tháo gỡ vướng mắc cho hàng loạt dự án lớn 28/05/2026 06:40

Đến nay, TP.HCM đã hoàn thành xử lý cho hàng trăm dự án và tiếp tục tháo gỡ vướng mắc cho hàng trăm công trình khác. Động thái này nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, đồng thời khơi thông nguồn lực và thúc đẩy kinh tế phát triển.

Chuyển biến tích cực tại các dự án

Thời gian qua, UBND TP.HCM đã tập trung chỉ đạo rà soát, giải quyết khó khăn tại nhiều dự án lớn nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân và thúc đẩy thị trường ổn định.

Điển hình là hai dự án quy mô lớn nằm tại khu vực trung tâm gồm dự án The Grand Manhattan (số 100 Cô Giang, phường Cầu Ông Lãnh) và dự án Golden Mansion (số 119 Phổ Quang, phường Đức Nhuận).

Đối với dự án tại số 100 Cô Giang, UBND TP đã có kết luận cụ thể về nghĩa vụ tài chính. Theo đó, do công trình thực hiện xuyên suốt chủ trương bảo đảm tái định cư tại chỗ cho người dân và không thay đổi ranh dự án trong quá trình triển khai nên dự án được miễn tiền sử dụng đất cho toàn bộ khuôn viên.

Hiện nay, đơn vị đầu tư đã hoàn thành xong nghĩa vụ tài chính liên quan và đang làm việc cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường để triển khai các thủ tục cấp giấy chứng nhận tiếp theo.

Tại dự án số 119 Phổ Quang, Văn phòng UBND TP đã ban hành Thông báo số 527 ghi nhận kết luận tháo gỡ từ Tổ công tác đặc biệt.

Nhằm thực hiện Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội về cơ chế xử lý vi phạm đất đai phát sinh trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực, TP thống nhất chủ trương tiếp tục triển khai các bước tiếp theo để công trình sớm hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng được giao khẩn trương thực hiện công tác xác định giá đất cụ thể. Đến nay, phía doanh nghiệp đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính bắt buộc này.

Dự kiến ngày 27-5-2026, Tổ công tác cấp Giấy chứng nhận của TP sẽ tổ chức họp xem xét việc cấp sổ cho cư dân.

Trong năm 2026, mục tiêu đề ra là hoàn tất thủ tục cấp khoảng 4.347 sổ hồng cho các dự án đã đủ điều kiện xây dựng và hoàn thiện pháp lý trên địa bàn như Lexington, Lucky Palace, Tropic Garden 1, Tresor, Rivergate, Golden Mansion, Lakeview và Sunrise Riverside.

Hơn 417 dự án đã hoàn thành tháo gỡ vướng mắc

Theo số liệu từ Sở Tài chính TP.HCM, tính đến nay, TP đã hoàn thành tháo gỡ và có hướng xử lý toàn bộ 838 dự án thuộc diện điều chỉnh của Công điện số 112/CĐ-TTg về giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng.

Đây đều là các dự án, công trình trọng điểm với tổng mức đầu tư vượt hơn 206.000 tỉ đồng, chiếm tổng diện tích quy hoạch trên 17.000 ha.

Trong danh mục tổng thể này có 417 dự án hoàn thành gỡ vướng hoàn toàn; 393 dự án khác cũng cơ bản hoàn thành các bước gỡ vướng then chốt; 28 dự án, công trình và khu đất còn lại đã nhận được chỉ đạo định hướng rõ ràng và đang tích cực thực hiện các biện pháp tháo gỡ cụ thể.

Hiện tại, toàn TP còn 421 dự án, công trình, khu đất đang được các cấp, ngành cơ bản tháo gỡ hoặc triển khai các bước tiếp theo dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo địa phương.

Để tiếp tục khơi thông triệt để mọi nguồn lực kinh tế và ngăn ngừa tình trạng lãng phí, Sở Tài chính vừa qua đã có văn bản hỏa tốc gửi đến các sở, ban, ngành, chính quyền các xã, phường, đặc khu cùng các hiệp hội doanh nghiệp và nhà đầu tư trên địa bàn.

Văn bản yêu cầu các đơn vị khẩn trương tổng rà soát toàn bộ các dự án đầu tư công, dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách, dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP), dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) cùng các công trình đang gặp vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.



Khu căn hộ Golden Mansion tại 119 Phổ Quang sắp được cấp sổ hồng.

Yêu cầu đặt ra là phải cập nhật kịp thời thông tin của những dự án chưa từng nằm trong danh mục 838 công trình tồn đọng đã công bố trước đây vào Hệ thống dữ liệu trực tuyến (Hệ thống 45).

Dữ liệu kê khai từ hệ thống điện tử này sẽ đóng vai trò là cơ sở dữ liệu chính thức để Sở Tài chính tổng hợp và tham mưu phương án tháo gỡ dứt điểm lên UBND thành phố. Lãnh đạo thành phố cũng nhấn mạnh sẽ xem xét nghiêm túc trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nếu để xảy ra tình trạng chậm trễ, bỏ sót hoặc không thống kê đầy đủ các vướng mắc thuộc thẩm quyền quản lý.