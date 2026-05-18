Đà Nẵng công bố 34 khu đất mời doanh nghiệp đầu tư dự án nhà ở xã hội 18/05/2026 15:36

(PLO)- Sở Xây dựng Đà Nẵng cập nhật danh mục 34 khu đất đã được quy hoạch đầu tư nhà ở xã hội nhưng chưa lựa chọn chủ đầu tư.

Cụ thể, phường Ngũ Hành Sơn có bốn khu đất: Ô quy hoạch VS6-1 thuộc phân khu ven sông Hàn và bờ đông rộng 0,4 ha; ba khu đất tại ô quy hoạch ST1 rộng lần lượt 1,7 ha, 2,5 ha và 1 ha (cùng thuộc phân khu đổi mới sáng tạo).

Phường Hải Vân có năm khu đất tại ô quy hoạch CB2-1, trong đó ba khu rộng 0,9 ha/khu, hai khu còn lại rộng 0,7 ha và 1 ha (cùng thuộc phân khu cảng biển Liên Chiểu).

Một khu nhà ở xã hội tại TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Phường Hòa Khánh có hai khu đất: Ô quy hoạch VV2-3B thuộc phân khu ven vịnh rộng 1,9 ha; ô quy hoạch LX1 thuộc phân khu trung tâm lõi xanh rộng 2,9 ha.

Phường Cẩm Lệ có một khu đất tại ô quy hoạch ST2-2C thuộc phân khu đổi mới sáng tạo rộng 1,9 ha.

Xã Bà Nà có năm khu đất: Ô quy hoạch 15 thuộc phân khu công nghệ cao rộng 2,4 ha; ô quy hoạch STT7-3 thuộc phân khu du lịch đỉnh và chân núi Bà Nà rộng 2,1 ha; ô quy hoạch SD5 thuộc phân khu sườn đồi rộng 3,6 ha; ô quy hoạch LX12 thuộc phân khu trung tâm lõi xanh rộng 1,9 ha và khu đất tại thôn Thạch Nham Đông rộng 0,7 ha.

Phường Liên Chiểu có hai khu đất rộng 1,2 ha và 2 ha tại ô quy hoạch 8 thuộc phân khu công nghệ cao.

Phường Hòa Khánh có 12 khu đất: Ô quy hoạch 9 thuộc phân khu công nghệ cao rộng 3,8 ha; bốn khu đất tại ô quy hoạch SD1 rộng lần lượt 0,9 ha, 0,7 ha, 1 ha và 1,3 ha; ô quy hoạch SD3 rộng 1,7 ha (cùng thuộc phân khu sườn đồi).

Bốn khu đất tại ô quy hoạch LXNOCN rộng lần lượt 1,7 ha, 0,8 ha, 0,6 ha và 0,5 ha; ô quy hoạch LX10 rộng 3,6 ha và ô quy hoạch LX11 rộng 3,9 ha (cùng thuộc phân khu trung tâm lõi xanh).

Phường Điện Bàn Đông có ba khu đất tại khu dân cư thu nhập thấp (ký hiệu từ khu 2 – khu 4) rộng lần lượt 4,53 ha, 6,5 ha và 14,2 ha.