Đà Nẵng đấu giá đất tại tổ hợp lễ hội pháo hoa quốc tế 23/04/2026 09:01

(PLO)- Đà Nẵng đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án tổ hợp công trình phục vụ lễ hội pháo hoa quốc tế ở phường Ngũ Hành Sơn.

Ngày 23-4, UBND TP Đà Nẵng cho hay đã có quyết định đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án tổ hợp công trình phục vụ lễ hội pháo hoa quốc tế ở phường Ngũ Hành Sơn.

Khu vực tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng trong tương lai. Ảnh: PV

Dự án có tổng diện tích hơn 210.000 m2. Trong đó, diện tích đất đấu giá hơn 48.000 m2, gồm: Khu đất ký hiệu A3 hơn 21.000 m2; khu đất A6 hơn 4.000 m2; khu đất A7 hơn 5.000 m2; khu đất A8 hơn 4.000 m2; khu đất ký hiệu SK hơn 13.000 m2.

Giá khởi điểm đấu giá là hơn 36 triệu đồng/m2. Tiền đặt trước hơn 350 tỉ đồng.

UBND TP Đà Nẵng giao Trung tâm Phát triển quỹ đất chủ trì xét duyệt điều kiện của người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

Trước đó, UBND phường Ngũ Hành Sơn đã công bố đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết khu tổ hợp công trình phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, tỉ lệ 1/500.

Phạm vi ranh giới quy hoạch dự án phía Bắc giáp đường Phạm Hữu Kính; phía Nam giáp đường An Tư Công Chúa và cầu Tiên Sơn; phía Tây giáp sông Hàn và một phần vỉa hè đường Chương Dương; phía Đông giáp đường Mỹ An 8 – Hoài Thanh – Phan Hành Sơn và đất dự án, khu dân cư hiện trạng.

Từ khi bắt đầu tổ chức vào năm 2008 đến nay, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng có sân khấu và khán đài ở vỉa hè đường Trần Hưng Đạo (bờ đông sông Hàn). Trong đó, phần khán đài được lắp ghép và tháo dỡ ngay sau khi lễ hội kết thúc.