Đà Nẵng chốt thời hạn xử lý các dự án 'treo' 21/04/2026 15:19

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng ra chỉ thị về quản lý, sử dụng tài sản công, tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án kéo dài có nguy cơ gây lãng phí.

Ban Thường vụ Thành ủy vừa ban hành chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, sử dụng tài sản công; tháo gỡ vướng mắc đối với các công trình, dự án kéo dài có nguy cơ gây lãng phí.

TP Đà Nẵng nhìn từ bán đảo Sơn Trà. Ảnh: TẤN VIỆT

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu hoàn thành rà soát, công bố công khai việc điều chỉnh hoặc hủy bỏ các quy hoạch treo không còn phù hợp trong quý 3-2026.

Các cấp ngành, địa phương quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng, phát huy nguồn lực từ đất đai, tài nguyên, khoáng sản cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Tăng cường công tác rà soát, đánh giá đúng thực trạng các dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất trên phạm vi toàn TP. Qua đó kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Các ngành khẩn trương hoàn thành việc đề xuất phương án xử lý, khai thác, sử dụng các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy; không để hư hỏng, xuống cấp, lãng phí trong quý 2-2026.

Đồng thời rà soát, thanh tra chuyên đề đối với các đơn vị, địa phương có nguy cơ cao xảy ra vi phạm trong tiếp nhận, sử dụng trụ sở công, gây lãng phí tài sản công, thiếu hồ sơ pháp lý và sử dụng sai mục đích.

Bên cạnh đó, TP tập trung rà soát nhu cầu đầu tư, xác định các dự án bảo đảm hiệu quả, đúng quy hoạch, thứ tự ưu tiên để đưa vào kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Chỉ thị yêu cầu hoàn thành việc xử lý dứt điểm các dự án còn có khó khăn, vướng mắc kéo dài theo kết luận của Trung ương trong quý 3-2026. Đồng thời tiếp tục rà soát các dự án tương tự trên địa bàn TP để đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ, hoàn thành trong quý 2-2026.

"Chấm dứt tình trạng đầu tư dàn trải, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các công trình, dự án tồn đọng, có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí. Tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý tài sản công, đất đai, dự án đầu tư công"- chỉ thị yêu cầu.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng giao Đảng ủy UBND TP chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể hóa chỉ thị này trong tháng 4-2026. Đồng thời chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy nếu để xảy ra chậm trễ, sai phạm mà không kiên quyết, kịp thời xử lý theo quy định.