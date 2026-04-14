Tân Chủ tịch Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng giữ thêm chức vụ mới 14/04/2026 20:21

Chiều 14-4, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Ông Đoàn Duy Tân, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng công bố quyết định của Thành ủy về việc chỉ định ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND TP nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND TP nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: TẤN VIỆT

Trước đó vào sáng cùng ngày, HĐND TP Đà Nẵng đã bầu ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng năm nay 52 tuổi, quê xã Hát Môn, TP Hà Nội. Ông Hùng có trình độ cao cấp lý luận chính trị, tiến sĩ quản lý kinh tế, thạc sĩ kinh tế phát triển, cử nhân kế toán - tài chính.

Trước tháng 3-2023, ông Hùng từng giữ các chức tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương như phó vụ trưởng Vụ Kiểm tra tài chính, phó vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, phó vụ trưởng Vụ Trung ương 1, vụ trưởng Vụ Kiểm tra tài chính, vụ trưởng Vụ Trung ương 1.

Tháng 3-2023, ông Hùng được bầu làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tháng 1-2025, ông được Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình cũ, rồi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cũ.

Ngày 1-7-2025, ông Hùng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên.

Ngày 6-10-2025, ông Hùng được bầu làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII. Ngày 23-1, ông được bầu làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Ngày 17-3, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Hùng giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030.