Ông Nguyễn Mạnh Hùng được bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng 14/04/2026 10:45

Kỳ họp thứ nhất HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 – 2031 diễn ra sáng 14-4 đã bầu chức danh Chủ tịch UBND TP.

Kết quả, 73/73 đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành, bầu ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, giữ chức Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng (giữa) được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trước đó là ông Phạm Đức Ấn đã được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng năm nay 52 tuổi, quê xã Hát Môn, TP Hà Nội. Ông Hùng có trình độ cao cấp lý luận chính trị, tiến sĩ quản lý kinh tế, thạc sĩ kinh tế phát triển, cử nhân kế toán - tài chính.

Trước tháng 3-2023, ông Hùng từng giữ các chức tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương như phó vụ trưởng Vụ Kiểm tra tài chính, phó vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, phó vụ trưởng Vụ Trung ương 1, vụ trưởng Vụ Kiểm tra tài chính, vụ trưởng Vụ Trung ương 1.

Tháng 3-2023, ông Hùng được bầu làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tháng 1-2025, ông được Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình cũ, rồi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cũ.

Ngày 1-7-2025, ông Hùng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên.

Ngày 6-10-2025, ông Hùng được bầu làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII. Ngày 23-1, ông được bầu làm Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Ngày 17-3, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Hùng giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030.