Ban Bí thư chuẩn y ông Trần Thắng Lợi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đà Nẵng 13/04/2026 12:22

(PLO)- Ông Trần Thắng Lợi, Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng được Ban Bí thư chuẩn y giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng.

Trưa 13-4, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư chuẩn y ông Trần Thắng Lợi, Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông Trần Thắng Lợi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ảnh: Cổng TTĐT Đà Nẵng

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh ông Trần Thắng Lợi là cán bộ có năng lực, giàu kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bí thư Đà Nẵng tin tưởng tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Thắng Lợi khẳng định đây là vinh dự lớn gắn với trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP trong giai đoạn phát triển mới.

Trong bối cảnh Đà Nẵng đứng trước nhiều cơ hội và thách thức, công tác kiểm tra, giám sát có vai trò quan trọng trong giữ vững kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm môi trường phát triển bền vững.

Ông Trần Thắng Lợi sinh năm 1976, quê quán TP Huế. Ông có trình độ thạc sĩ quản lý kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng từng đảm đương nhiều vị trí như: Chánh Văn phòng Thành ủy, Bí thư Quận ủy Sơn Trà, Bí thư Quận ủy Hải Châu, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng.