Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội phải là nơi tiên phong đổi mới, thử nghiệm chính sách mới 26/05/2026 21:05

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý song song với việc phát triển các khu đô thị lớn, Hà Nội cần đầu tư mạnh cho nhà ở xã hội, nhà cho thuê nhằm đáp ứng nhu cầu của bộ phận đông người dân có điều kiện kinh tế còn hạn chế.

Chiều 26-5, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 10 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 2) đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Theo dự thảo báo cáo được công bố tại hội nghị, Đoàn kiểm tra tập trung vào bốn nhóm nội dung lớn, gồm: việc tổ chức, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; các giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030; việc triển khai Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW; cùng công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên.

Hà Nội phải đi đầu xây dựng mô hình quản trị đô thị hiện đại

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá TP Hà Nội đã nghiêm túc quán triệt, chủ động triển khai các nhiệm vụ và bước đầu đạt nhiều kết quả khá toàn diện.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Hà Nội đã có nhiều đổi mới trong tư duy lãnh đạo, quản trị và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tuy nhiên, bốn chuyên đề được kiểm tra lần này đều là những vấn đề mới, khó, chưa có nhiều tiền lệ nên yêu cầu đổi mới tư duy và phương thức triển khai là rất lớn.

Liên quan việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng Hà Nội đã rất nỗ lực và bước đầu đạt kết quả rõ nét. Dù vậy, mục tiêu của mô hình này không đơn thuần là tinh gọn bộ máy hành chính mà phải hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ người dân tốt hơn.

“Tinh thần cốt lõi là chính quyền phải gần dân hơn, nhanh hơn, minh bạch hơn và hiệu quả hơn” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Người đứng đầu Đảng và Nhà nước yêu cầu Hà Nội phải đi đầu trong xây dựng mô hình quản trị đô thị hiện đại theo hướng dữ liệu hóa, điều hành số, giảm tối đa cơ chế xin - cho, giảm tầng nấc trung gian và hạn chế hội họp hình thức.

Cùng với đó, thành phố cần đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là tại các xã, phường – nơi trực tiếp giải quyết công việc của người dân.

Qua kiểm tra, giám sát, Đoàn công tác cũng chỉ ra một số tồn tại của Hà Nội. Đáng chú ý, chất lượng cán bộ cơ sở chưa đồng đều; có nơi thừa- thiếu cục bộ; năng lực tham mưu, quản trị và chuyển đổi số của một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu; sự phối hợp giữa các cấp, ngành đôi lúc thiếu nhịp nhàng; hệ thống dữ liệu và trang thiết bị còn thiếu đồng bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể, rõ việc, rõ người, rõ tiến độ và rõ trách nhiệm.

Thủ đô phải là trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước

Đối với mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao việc Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân từ 11%/năm trở lên – cao hơn mục tiêu chung của cả nước. Theo ông, điều này thể hiện rõ vai trò gương mẫu, đi đầu của Thủ đô.

Tuy nhiên, qua giám sát cho thấy nhiều động lực tăng trưởng mới của Hà Nội vẫn phát triển chưa tương xứng. Một số tồn tại được chỉ ra, gồm giải ngân đầu tư công chưa đạt yêu cầu; nhiều dự án lớn chậm giải phóng mặt bằng; khu vực kinh tế tư nhân và đổi mới sáng tạo chưa phát huy hết tiềm năng; hoạt động xuất khẩu chịu tác động lớn từ biến động quốc tế; nhiều ngành công nghiệp chủ lực còn khó khăn.

Từ đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Hà Nội phải tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn để không chỉ giữ vai trò dẫn đầu mà còn trở thành nơi tiên phong đổi mới, thử nghiệm chính sách mới.

Theo định hướng được nêu, thành phố cần tập trung mạnh hơn vào cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xử lý nhanh các dự án tồn đọng và thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng suất lao động.

Cùng với phát triển kinh tế số và kinh tế xanh, Hà Nội được yêu cầu phát huy mạnh khu vực kinh tế tư nhân; rà soát, đánh giá lại toàn bộ nguồn lực phát triển; đồng thời thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gắn với tạo đồng thuận trong nhân dân.

Đáng chú ý, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh mục tiêu đưa Hà Nội trở thành “đại đô thị sáng tạo, xanh, thông minh, kết nối toàn cầu”.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố phải tiếp tục xử lý dứt điểm 5 điểm nghẽn lớn với lộ trình cụ thể, trách nhiệm rõ ràng; đồng thời quan tâm nhiều hơn tới an sinh xã hội, nhà ở xã hội và chính sách nhà ở cho người thu nhập thấp.

Song song với việc phát triển các khu đô thị lớn, Hà Nội cần đầu tư mạnh cho nhà ở xã hội, nhà cho thuê nhằm đáp ứng nhu cầu của bộ phận đông người dân có điều kiện kinh tế còn hạn chế.

Liên quan việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng đây là vấn đề mang ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng.

Ông ghi nhận Hà Nội đã bước đầu hình thành hệ sinh thái số, hạ tầng dữ liệu và nền tảng điều hành số; triển khai trí tuệ nhân tạo, trợ lý ảo và dữ liệu dùng chung. Tuy nhiên, hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố vẫn chưa tạo được nhiều sản phẩm có sức lan tỏa lớn.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tinh thần cốt lõi của Nghị quyết 57 là chuyển đổi mô hình phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây không chỉ là thay đổi công nghệ mà còn là thay đổi tư duy phát triển, mô hình quản trị và năng lực cạnh tranh.

“Hà Nội có đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước, nhưng muốn vậy phải thực sự có tư duy đổi mới, dám thí điểm, dám đổi mới mạnh mẽ hơn nữa” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Không tạo áp lực hình thức hay tâm lý né tránh

Kết luận hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tinh thần của kiểm tra, giám sát lần này là phát hiện vấn đề để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển chứ không tạo áp lực hình thức hay tâm lý né tránh.

Ông yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tập trung ngay vào bốn nhiệm vụ trọng tâm, gồm rà soát toàn bộ kiến nghị của Đoàn kiểm tra để xây dựng kế hoạch khắc phục; tiếp tục quán triệt sâu sắc bốn chuyên đề trong toàn hệ thống chính trị; khẩn trương sơ kết một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm tra, giám sát nội bộ theo hướng đồng hành, cảnh báo sớm và tháo gỡ khó khăn.

“Tôi tin rằng với truyền thống, vị thế, lợi thế và quyết tâm chính trị cao, Thủ đô Hà Nội sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Trung ương và nhân dân cả nước” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ.