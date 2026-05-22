Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà ở 22/05/2026 21:02

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu kiểm soát chặt chẽ, minh bạch các trường hợp được hưởng chính sách ưu tiên về nhà ở, không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách.

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng uỷ Chính phủ và một số cơ quan về tình hình triển khai Chỉ thị 34 của Ban Bí thư và định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới.

Bảo đảm tiến độ Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội

Sau khi nghe báo cáo của Đảng uỷ Chính phủ, ý kiến đóng góp của các đại biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết luận: Triển khai thực hiện Chỉ thị 34 của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực hoàn thiện thể chế, chính sách, đơn giản hoá thủ tục đầu tư, xây dựng, mở rộng đối tượng thụ hưởng và bảo đảm tiến độ Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội theo kế hoạch đề ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN

Bên cạnh đó, đã cơ bản hình thành hệ thống cung ứng nhà ở chủ yếu dựa trên cơ chế thị trường, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy phát triển nhà ở, góp phần thay đổi diện mạo đô thị, cải thiện điều kiện sống và thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế.

Tuy nhiên, công tác phát triển nhà ở xã hội nói riêng và nhà ở nói chung vẫn còn một số hạn chế, bất cập. Đơn cử, phân khúc nhà ở phù hợp với khả năng chi trả của người có thu nhập trung bình, thu nhập thấp chưa được quan tâm đúng mức.

Nguồn cung nhà ở xã hội còn thiếu, phân bổ chưa hợp lý; nhiều dự án thiếu kết nối với các hạ tầng xã hội thiết yếu; quy hoạch quỹ đất cho nhà ở xã hội thiếu đồng bộ, thiếu gắn kết với khu vực tập trung đông người lao động.

Các doanh nghiệp thiếu động lực tham gia vào phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở có giá phù hợp cho người thu nhập thấp; cơ cấu sản phẩm nhà ở còn thiên về sở hữu, trong khi nhu cầu thuê nhà ở với giá hợp lý của người lao động là rất lớn.

Ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhất là mô hình chung cư cho thuê

Thông báo kết luận nêu rõ, định hướng phát triển nhà ở xã hội nói riêng và nhà ở nói chung trong thời gian tới cần tập trung vào một số nội dung chủ yếu.

Theo đó, quán triệt quan điểm quyền có nơi ở hợp pháp là quyền cơ bản của công dân, tiếp cận nhà ở an toàn, phù hợp với khả năng chi trả là thước đo của tiến bộ xã hội, tạo nền tảng phát triển xã hội ổn định, bền vững, nâng cao niềm tin của người dân.

Định hướng phát triển nhà ở là nội dung quan trọng trong chiến lược, quy hoạch phát triển đô thị, nông thôn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, an ninh đô thị, an ninh nông thôn, nâng cao năng suất lao động và bảo đảm sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản. Nhà nước có chính sách phát triển nhà ở để hướng tới mục tiêu mọi người đều có chỗ ở.

Đồng thời, phát triển nhà ở trong giai đoạn tới theo cơ chế thị trường có sự định hướng, quản lý của Nhà nước; Nhà nước không bao cấp về nhà ở, nhưng cũng không hoàn toàn để thị trường tự điều tiết.

Nhà nước giữ vai trò kiến tạo thông qua xây dựng thể chế, chính sách, quy hoạch để thị trường phát triển lành mạnh, minh bạch, doanh nghiệp tham gia xây dựng, vận hành với lợi nhuận hợp lý và người dân được tiếp cận chỗ ở phù hợp với khả năng chi trả.

Cùng với đó, bên cạnh nhà ở để bán, cần ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhất là mô hình chung cư cho thuê tại các đô thị lớn, khu công nghiệp... và các hành lang kinh tế quan trọng.

Phát triển nhà ở phải đặt trong mối liên hệ hoàn thiện đồng bộ thể chế, chính sách, gắn với quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển khu công nghiệp, giao thông công cộng, thị trường lao động và quản lý dân cư.

Rà soát việc phân nhóm nhà ở hiện nay, nghiên cứu định hướng phân loại phát triển nhà ở theo 4 nhóm (nhà ở thương mại, nhà ở cho thuê, nhà ở công vụ, nhà ở chính sách) để xác định các cơ chế, chính sách. Trong đó có chính sách Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định.

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản, trình Quốc hội thông qua trong năm nay

Thông báo cũng nêu rõ, đề nghị Đảng uỷ Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu xây dựng chính sách đất đai, tín dụng… phù hợp để phát triển nhanh thị trường nhà ở cho thuê với giá hợp lý, khuyến khích thu hút khu vực tư nhân tham gia.

Khẩn trương xác định quy chuẩn, tiêu chuẩn từng nhóm nhà ở theo mô hình mới; đơn giản hoá thủ tục phát triển nhà ở theo cơ chế một cửa, một đầu mối, một quy trình chuẩn.

Các thủ tục về đầu tư, quy hoạch, giao đất, cấp phép xây dựng, tiếp cận tín dụng phải được rút ngắn, bảo đảm thuận lợi, rõ thời hạn và trách nhiệm. Các địa phương rà soát lại quỹ đất, hoàn thiện quy hoạch; trong đó, quy hoạch nhà ở mọi phân khúc phải gắn liền với quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ xã hội thiết yếu...

Chủ động giải phóng mặt bằng, chuẩn bị quỹ đất sạch để phát triển nhà ở cho thuê. Kiểm soát chặt chẽ, minh bạch các trường hợp được hưởng chính sách ưu tiên về nhà ở, không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách.

Kiểm soát, ngăn chặn tình trạng đầu cơ nhà ở. Tăng cường ứng dụng công nghệ số, dữ liệu trong quản lý phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản.

Cuối cùng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giao Đảng uỷ Chính phủ nghiên cứu, xây dựng chính sách phát triển nhà ở theo mô hình mới, phù hợp với Hiến pháp, chủ trương, đường lối của Đảng và nhu cầu của nhân dân.

Sơ kết tình hình thực hiện Chỉ thị 34, đề xuất ban hành văn bản phù hợp của Ban Bí thư hoặc Bộ Chính trị, làm cơ sở hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Trong đó sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản, trình Quốc hội thông qua trong năm 2026.