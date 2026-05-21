Từ trái dừa giá 60.000 đồng ở đảo Rùa, bờ biển hoang sơ được dọn sạch 21/05/2026 20:14

(PLO)- Lợi dụng cảnh đẹp ở đảo Rùa, Lâm Đồng, một quán nước bán đến 60.000 đồng một trái dừa và còn thu cả phí dịch vụ tham quan.

Chiều 21-5, ông Nguyễn Đức Hải Tùng, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng, xác nhận chính quyền địa phương đang quyết liệt triển khai dọn dẹp, xử lý tình trạng lấn chiếm, kinh doanh trái phép tại khu vực bờ biển trước đảo Rùa, một điểm check-in hoang sơ nổi tiếng được nhiều du khách tìm đến thời gian qua.

Đảo Rùa tuyệt đẹp ở Hòa Thắng. Ảnh PHƯƠNG NAM.

Động thái này bắt nguồn từ một phản ánh trên mạng xã hội liên quan việc một quán nước tại đây bán trái dừa với giá lên tới 60.000 đồng và thu thêm nhiều khoản phí bị du khách cho là vô lý.

Theo phản ánh được đăng tải trên một fanpage Facebook vào ngày 1-5, một du khách cho biết đã cùng gia đình ghé quán nước T. (đảo Rùa) để nghỉ chân. Trước khi vào quán, người quản lý thông báo nếu uống nước sẽ không thu phí dịch vụ hay tiền vào tham quan.

Tuy nhiên khi thanh toán, nhóm khách vẫn bị tính tiền 5 trái dừa, một nước ngọt, khăn lạnh cùng phí dịch vụ với tổng số tiền gần 1 triệu đồng, trong đó mỗi trái dừa bị tính tới 60.000 đồng.

Du khách này cho biết từng ghé nơi đây trước đó khi quán còn do một cặp vợ chồng lớn tuổi quản lý với cách phục vụ thân thiện, dễ chịu. Tuy nhiên lần quay lại này khiến gia đình thất vọng vì dù đã hỏi kỹ từ đầu vẫn bị tính thêm nhiều khoản phí không rõ ràng.

Hóa đơn tính tiền.

Không chỉ riêng trường hợp trên, nhiều ý kiến đánh giá trên Google Maps cũng phản ánh tình trạng tương tự. Một du khách viết: “Một quán nhỏ bên bãi biển còn hoang sơ, view rất đẹp nhưng dịch vụ không tương xứng với số tiền bỏ ra. Một trái dừa 60.000 đồng cộng thêm 10% thuế, tính tiền bằng miệng, không hóa đơn. Tôi sẽ không quay lại”.

Một người khác phản ảnh: “Lúc vào hỏi rõ uống nước có thu tiền vào cổng không thì chủ quán nói không. Nhưng lúc thanh toán lại vừa tính tiền nước vừa thu thêm phí dịch vụ”.

Tổ công tác làm việc với những người liên quan.

Theo ông Nguyễn Đức Hải Tùng, ngay sau khi nắm thông tin phản ánh, sáng 6-5, Phòng Kinh tế xã Hòa Thắng đã kiểm tra hiện trạng khu vực kinh doanh quán nước T. tại thôn Hồng Hải.

Qua kiểm tra thực địa, lực lượng chức năng phát hiện nhiều hạng mục, công trình xây dựng trái phép trên phần đất bờ biển do UBND xã Hòa Thắng quản lý với tổng diện tích bị tác động hơn 1.700 m².

Đảo Rùa đẹp và hoang sơ thu hút rất đông du khách.

Tại thời điểm kiểm tra, khu vực này không có người trực tiếp thi công hay quản lý. Qua xác minh, người tổ chức kinh doanh quán nước được xác định là ông NPT, ngụ phường An Hội Đông, TP.HCM.

Đối với việc bán dừa với giá 60.000 đồng/trái, tổ công tác đã lập biên bản yêu cầu chủ quán đảo Rùa phải niêm yết giá và bán với giá hợp lý.

Làm việc với cơ quan chức năng vào ngày 11-5, ông NPT khai nhận thuê lại khu đất từ một người dân địa phương và không biết đây là đất do Nhà nước quản lý. Người này đồng thời cam kết sẽ tháo dỡ toàn bộ các hạng mục tự xây dựng cùng bàn ghế trước ngày 26-5.

Phòng Kinh tế xã Hòa Thắng đã yêu cầu ông T chấm dứt ngay hoạt động kinh doanh tại khu vực nói trên, đồng thời buộc tháo dỡ, di dời toàn bộ công trình vi phạm trên đất bờ biển theo đúng thời hạn cam kết. Đến chiều 21-5, quán này đã đóng cửa.

“Qua rà soát, dọc bãi biển tại thôn Hồng Hải có đến 10 trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép tồn tại từ lâu. Tôi đã lãnh đạo UBND xã, các phòng ban chuyên môn xử lý nghiêm, buộc tháo dỡ theo quy định”- ông Nguyễn Đức Hải Tùng cho biết.

Đảo Rùa nằm sát bờ biển là điểm check-in nổi tiếng gần đây. Ảnh PHƯƠNG NAM.

Theo ông Nguyễn Đức Hải Tùng, việc xử lý kiên quyết lần này không chỉ nhằm lập lại trật tự quản lý đất công ven biển mà còn để bảo vệ hình ảnh du lịch địa phương trước những phản ánh tiêu cực liên quan tình trạng lợi dụng cảnh quan thiên nhiên để kinh doanh thiếu minh bạch, thu phí kiểu vé tham quan trá hình, gây bức xúc cho du khách.