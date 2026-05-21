Thông tin mới liên quan vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long 21/05/2026 17:33

(PLO)- Cơ quan điều tra VKSND Tối cao mời mẹ nữ sinh tử vong trong vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long lên làm việc liên quan đến nội dung đơn tố cáo.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long làm nữ sinh tử vong, ngày 21-5, gia đình nạn nhân cho biết vừa nhận được thư mời của VKSND Tối cao.

Theo đó, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao mời bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ của nạn nhân) đến trụ sở VKSND tỉnh Vĩnh Long vào chiều 22-5 để trao đổi các nội dung bà Hiền tố cáo một số cán bộ tỉnh Vĩnh Long.

Trước đó, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Thị Trúc Ly, nguyên Phó Viện trưởng và Lê Phong Cảnh, nguyên Kiểm sát viên VKSND huyện Trà Ôn (cũ), tỉnh Vĩnh Long - về tội “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”, theo khoản 2 Điều 369 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao kiểm tra lại khu vực xảy ra vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long làm nữ sinh tử vong

Bị can Phan Thị Trúc Ly, nguyên Phó Viện trưởng và Lê Phong Cảnh, nguyên Kiểm sát viên VKSND huyện Trà Ôn (cũ), tỉnh Vĩnh Long cùng bị khởi tố về tội “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”

Hai cựu cán bộ công an Lê Quốc Việt và Nguyễn Quốc Khanh thời điểm bị khởi tố.

Trước nữa, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Quốc Việt và Nguyễn Quốc Khanh, cùng về tội danh nêu trên.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, hai bị can được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 9-4-2024 trên Tỉnh lộ 901, đoạn qua ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (nay là xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long).

Quá trình kiểm sát vụ tai nạn giao thông, dù xác định hành vi của Nguyễn Văn Bảo Trung (tài xế xe tải) đã đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, các bị can đã đồng thuận với ông Lê Quốc Việt, nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Nguyễn Quốc Khanh, nguyên Điều tra viên Công an huyện Trà Ôn (cũ), trong việc không khởi tố vụ án hình sự để điều tra, xử lý theo quy định.