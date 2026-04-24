Vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long: Khởi tố thêm phó viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn cũ và kiểm sát viên 24/04/2026 20:38

(PLO)- Liên quan vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố thêm phó viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn cũ và kiểm sát viên về tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội...

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long, theo Báo Bảo vệ Pháp luật, ngày 24-4, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Thị Trúc Ly, nguyên Phó Viện trưởng và Lê Phong Cảnh, nguyên Kiểm sát viên VKSND huyện Trà Ôn (cũ), tỉnh Vĩnh Long - về tội “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”, theo khoản 2 Điều 369 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, hai bị can được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 9-4-2024 trên Tỉnh lộ 901, đoạn qua ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (nay là xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long).

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao tống đạt các Quyết định tố tụng đối với 2 bị can là nguyên cán bộ VKSND ở Vĩnh Long

Bị can Phan Thị Trúc Ly, nguyên Phó Viện trưởng và Lê Phong Cảnh, nguyên Kiểm sát viên VKSND huyện Trà Ôn (cũ)

Quá trình kiểm sát vụ tai nạn giao thông, dù xác định hành vi của Nguyễn Văn Bảo Trung (tài xế xe tải) đã đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, các bị can đã đồng thuận với Lê Quốc Việt, nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Nguyễn Quốc Khanh, nguyên Điều tra viên Công an huyện Trà Ôn (cũ), trong việc không khởi tố vụ án hình sự để điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 26-3, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Quốc Việt và Nguyễn Quốc Khanh, cùng về tội danh nêu trên.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan điều tra VKSND Tối cao tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tối cùng ngày, trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ nữ sinh đã tử vong) cho biết bà chưa nhận được thông báo của VKSND Tối cao về việc khởi tố bị can Phan Thị Trúc Ly và Lê Phong Cảnh; gia đình chỉ mới nắm thông tin từ báo chí. Đồng thời, bà Hiền cũng mong muốn cơ quan chức năng tiếp tục xử lý những người liên quan.