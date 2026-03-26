Khởi tố vụ án không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội liên quan vụ nữ sinh ở Vĩnh Long 26/03/2026 16:48

(PLO)- Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nguyên Phó Thủ trưởng và Điều tra viên Cơ quan CSĐT huyện Trà Ôn (cũ), tỉnh Vĩnh Long về tội “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”...

Theo Báo Bảo Vệ Pháp Luật, ngày 26-3, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”, quy định tại khoản 2 Điều 369 BLHS. Đồng thời, tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Quốc Việt, nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn (cũ), tỉnh Vĩnh Long và Nguyễn Quốc Khanh, nguyên Điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn (cũ), tỉnh Vĩnh Long về tội danh nêu trên.

Các lệnh, quyết định trên đã được VKSND Tối cao (Vụ 6) phê chuẩn.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao tống đạt quyết định tố tụng đối với bị can Lê Quốc Việt. Ảnh: Cơ quan điều tra VKSND Tối cao.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Bà Nguyễn Thị Hiền cho biết đã nhận được thông tin qua điện thoại từ VKSND tối cao về việc đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam hai bị can là Lê Quốc Việt và Nguyễn Quốc Khanh.

Theo bà Hiền, thông báo bằng văn bản đang được gửi qua đường bưu điện về cho gia đình. “Khi nghe được thông tin này, tôi và gia đình cũng hơi vui, cuối cùng pháp luật được thực thi dù hơi muộn”, bà nói.

Bà Hiền cho biết trong đơn tố cáo bà gửi trước đó có liên quan đến 6 người. Gia đình bà mong muốn cơ quan điều tra của VKSND Tối cao tiếp tục làm rõ hành vi của những người còn lại và sớm đưa vụ án ra xét xử để lấy lại công bằng cho con gái bà.

Trước đó, kết quả điều tra ban đầu xác định: Trong quá trình giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 9-4-2024 tại Tỉnh lộ 901 đoạn đường thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long mà em Nguyễn Ngọc Bảo Trân là nạn nhân (sinh năm 2010, đã mất; trú tại ấp Bang Chang, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long).

Mặc dù quá trình giải quyết vụ việc có căn cứ xác định tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung có hành vi “vượt xe không đảm bảo an toàn”, là lỗi chính gây ra vụ tai nạn giao thông nhưng Lê Quốc Việt, Nguyễn Quốc Khanh đã có những hành vi vi phạm pháp luật, nhằm mục đích không xử lý hình sự Nguyễn Văn Bảo Trung.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao tống đạt quyết định tố tụng đối với bị can Nguyễn Quốc Khanh. Ảnh: Cơ quan điều tra VKSND Tối cao

Hiện, vụ án đang được Cơ quan điều tra VKSND Tối cao điều tra theo quy định pháp luật.