Cử tri Vĩnh Long: Sớm thông tin kết quả điều tra vụ tai nạn giao thông làm nữ sinh tử vong 09/12/2025 17:26

(PLO)- Cử tri ở tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Cơ quan chức năng sớm thông tin về kết quả điều tra vụ án tai nạn giao thông khiến nữ sinh tử vong để không gây dư luận xấu.

Ngày 9-12, HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc Kỳ họp thứ Ba (kỳ họp thường lệ cuối năm 2025).

Tội phạm về trật tự xã hội giảm 25,3%

Theo báo cáo của UBND tỉnh Vĩnh Long, trong năm 2025, các lực lượng chức năng đã chủ động nắm tình hình, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội.

Trong năm, toàn tỉnh phát hiện, xử lý 1.337 vụ tội phạm trật tự xã hội với 1.842 đối tượng, giảm 454 vụ (25,3%) so với cùng kỳ năm 2024. Các vụ việc làm 60 người chết, 390 người bị thương, thiệt hại tài sản hơn 120 tỉ đồng; chủ yếu là trộm cắp tài sản (28%), cố ý gây thương tích (27%) và các vụ liên quan cờ bạc (11,4%).

Công an tỉnh đã điều tra, khám phá 1.161/1.337 vụ, đạt tỷ lệ 86,8%; riêng án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng làm rõ 138/170 vụ (81,2%). Lực lượng chức năng triệt xóa 742 vụ tệ nạn xã hội, xử phạt vi phạm hành chính 337 vụ, hơn 3.239 đối tượng với tổng số tiền hơn 3,1 tỉ đồng.

Tăng cường phòng, chống tham nhũng và tội phạm kinh tế

Các cơ quan chức năng tập trung thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Bộ Công an về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; rà soát tiến độ xử lý các vụ án thuộc diện theo dõi, chỉ đạo.

Qua rà soát, hiện đang thụ lý xác minh 2 vụ việc; 4 vụ, 5 bị can phạm tội phạm tham nhũng thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo tỉnh.

Toàn tỉnh đã khởi tố 16 vụ, 21 đối tượng phạm tội về trật tự quản lý kinh tế (giảm 72,8% số vụ). Về tội phạm tham nhũng, chức vụ, khởi tố 5 vụ, 7 đối tượng (giảm 50% số vụ). Giá trị tài sản thu hồi đạt 2,629/12,048 tỉ đồng, chiếm 22%.

Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện 691 vụ, 838 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường; xử phạt 536 trường hợp với tổng tiền phạt hơn 8 tỉ đồng, chủ yếu liên quan khai thác tài nguyên, khoáng sản.

Công an tỉnh Vĩnh Long tăng cường tuần tra, xử lý các vi phạm liên quan đến khai thác, mua bán cát sông trái phép

Trong năm, toàn tỉnh xảy ra 420/483 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 288/273 người, bị thương 227/335 người (so với cùng kỳ 2024: giảm 63 vụ, tăng 15 người chết, giảm 108 người bị thương). Thiệt hại tài sản gần 1,3 tỉ đồng. Không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Công tác tiếp nhận tin báo và điều tra tội phạm

Cơ quan điều tra đã tiếp nhận, giải quyết 3.056 tin báo, trong đó đã xác minh giải quyết 2.548 tin (83,3%); khởi tố 1.361 tin, không khởi tố 663 tin, tạm đình chỉ 524 tin; còn 508 tin đang được giải quyết, không có tin quá hạn.

Các đơn vị thụ lý, điều tra 2.202 vụ, 657 bị can; trong đó khởi tố mới 1.361 vụ. Đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 1.229 vụ, đình chỉ 74 vụ, tạm đình chỉ 373 vụ. Trong kỳ phát sinh 65 đối tượng truy nã, lực lượng chức năng đã truy bắt, vận động đầu thú 60 đối tượng, còn 121 đối tượng đang tiếp tục truy bắt.