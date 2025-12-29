Thủ tướng: Bảo đảm an ninh trật tự là nền tảng phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long 29/12/2025 16:25

(PLO)- Vùng Đồng bằng sông Cửu Long có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, là cửa ngõ phía Nam của đất nước. Bảo đảm an ninh, trật tự gắn với phát triển kinh tế - xã hội là yêu cầu xuyên suốt, lâu dài.

Ngày 29-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị về bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng khẳng định vùng Đồng bằng sông Cửu Long và phụ cận là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường sinh thái và đối ngoại. Đây là cửa ngõ phía Nam của đất nước, gắn liền với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.

Thủ tướng cho biết Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm rất lớn đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận đã được ban hành, trong đó có Nghị quyết 13/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Thủ tướng nêu các vấn đề cần quan tâm trong thời gian tới ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: VGP

Theo người đứng đầu Chính phủ, việc triển khai các chủ trương, chính sách trên địa bàn thời gian qua đạt được những kết quả cơ bản. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển. An ninh, trật tự cơ bản được giữ vững. Đời sống người dân từng bước được cải thiện.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ rõ vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo và phát triển kinh tế - xã hội ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long còn những mặt chưa đạt yêu cầu. An ninh, trật tự vùng đồng bào dân tộc Khmer còn tiềm ẩn các vấn đề phức tạp.

Một số chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội triển khai chưa đồng bộ. Hiệu năng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở một số nơi, nhất là cấp cơ sở, còn khoảng cách so với yêu cầu, nhiệm vụ. Đời sống của đồng bào dân tộc Khmer ở một số địa bàn còn khó khăn.

Công tác phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự có lúc, có việc chưa chặt chẽ, nhịp nhàng. Nhiều vấn đề tiềm ẩn phức tạp chưa được giải quyết triệt để.

Cần có giải pháp cụ thể

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, Thủ tướng yêu cầu phải có nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực. Mục tiêu là tạo nền tảng vững chắc để phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Đồng thời, củng cố bản sắc văn hóa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Qua đó, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh, quốc phòng trên địa bàn Tây Nam của Tổ quốc.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các ban, bộ, ngành, địa phương xác định bảo đảm an ninh, trật tự là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách, thường xuyên và lâu dài. Nhiệm vụ này phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối và toàn diện của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước.

Thủ tướng nhấn mạnh cần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương và sức mạnh của toàn dân. Trong đó, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương chịu trách nhiệm chính, toàn diện, trước hết.

Hội nghị quán triệt nhiều nội dung quan trọng nhằm hướng đến không để bị động, đột xuất, bất ngờ, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, điểm nóng về an ninh trật tự. Ảnh: VGP

Trên tinh thần “tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt”, Thủ tướng yêu cầu làm việc có trọng tâm, trọng điểm. Việc nào làm phải dứt việc đó. Phải phân công rõ người, rõ việc, rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ thẩm quyền. Đồng thời, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, tổng kết, đánh giá việc thực hiện.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, xuyên suốt. Trong đó, phải kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Việc thực hiện phải bắt đầu từ cơ sở, theo phương châm “bốn tại chỗ”, đặt dưới sự chỉ đạo thống nhất của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp nhịp nhàng của các cơ quan chức năng.

Thủ tướng nhấn mạnh cần tập trung triển khai hiệu quả chính sách dân tộc, tôn giáo. Đồng thời, thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tạo việc làm, giải quyết kịp thời mâu thuẫn, bức xúc trong nhân dân.

Các địa phương phải thúc đẩy tính tích cực, ý chí tự lực, tự cường của đồng bào trong phát triển kinh tế - xã hội. Song song đó là bảo tồn, phát huy các giá trị tốt đẹp của văn hóa, tín ngưỡng truyền thống. Mục tiêu là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc, tạo nền tảng vững chắc cho công tác phòng ngừa xã hội.

Thủ tướng yêu cầu chủ động loại trừ, xóa bỏ các nguyên nhân, điều kiện, yếu tố mà các thế lực thù địch, phản động có thể lợi dụng để gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn.

Trước mắt, trong năm 2026, Thủ tướng giao các bộ, ngành, địa phương hoàn thành 7 nhóm nhiệm vụ lớn, trọng tâm về chăm lo và phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phải kịp thời báo cáo Thủ tướng để chỉ đạo tháo gỡ, khơi thông.