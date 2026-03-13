Một lần chạm là biết thông tin ứng cử viên: Cách làm mới ở phường An Lạc 13/03/2026 16:42

(PLO)- Để chuẩn bị cho ngày bầu cử 15-3, phường An Lạc, TP.HCM đã đẩy mạnh số hóa thông tin ứng cử viên qua website bầu cử. Sự kết hợp giữa công nghệ và sự tận tụy của cán bộ cơ sở đã củng cố niềm tin cho hơn 89.000 cử tri địa phương.

Ngày hội toàn dân đang đến gần, công tác chuẩn bị đã bước vào giai đoạn nước rút. Để bà con nắm rõ quyền lợi và nghĩa vụ, các điểm bầu cử tại phường An Lạc đã triển khai đồng bộ việc niêm yết công khai và gửi thông tin ứng cử viên đến tận tay từng hộ gia đình.

Đáng chú ý, điểm nhấn trong kỳ bầu cử năm nay là sự bứt phá về công nghệ. Không chỉ dừng lại ở các hình thức truyền thống, phường An Lạc đã xây dựng một hệ sinh thái thông tin trực tuyến, giúp cử tri tiếp cận thông tin chỉ bằng một lần chạm.

Sự chủ động của chính quyền đã nhận được sự đồng thuận lớn. Qua nghiên cứu tiểu sử, nhiều cử tri bày tỏ sự tín nhiệm cao đối với chất lượng nhân sự được giới thiệu kỳ này.