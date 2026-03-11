TP.HCM: Cử tri phường An Lạc mong các ứng cử viên ĐBQH thực hiện những gì đã cam kết 11/03/2026 20:45

(PLO)- Các cử tri đã nêu ý kiến nhiều vấn đề về công tác an sinh xã hội, xử lý vấn đề ngập nước, xử lý rác thải, lấn chiếm lòng lề đường... tại địa phương.

Ngày 11-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Lạc, TP.HCM đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử ĐBQH khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các ứng viên ĐBQH tại điểm này, gồm: Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; bà Ngô Thị Huyền, Trưởng khoa Khoa Thư viện - Thông tin học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM; ông Phạm Trọng Nhân, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động TP.HCM; ông Lê Thanh Phong, Chánh án TAND TP.HCM; ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM kiêm Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.

Ứng cử viên cam kết sẽ kiến nghị nhiều vấn đề tại địa phương

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, cho biết trong những nhiệm kỳ vừa qua, ông cùng đoàn ĐBQH TP.HCM đã thực hiện nhiều chương trình, các ý kiến chất lượng và truyền tải những thông tin, kiến nghị của cử tri Thành phố về xây dựng chính sách.

Trung tướng Nguyễn Minh Đức cho biết khi nhận được sự tín nhiệm của cử tri, ông sẽ luôn khiêm tốn, cầu thị, trung thực, đoàn kết, gần dân, sát dân... Kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, lãng phí; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền TP.HCM thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2031; giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; kẹt xe và ô nhiễm môi trường...

Các ứng cử viên chụp ảnh cùng cử tri. Ảnh: SONG MAI

Ông Lê Thanh Phong, Chánh án TAND TP.HCM, cho biết sẽ quan tâm kiến nghị các chính sách pháp luật để thực hiện mạnh mẽ hơn nữa công tác hành chính, cải cách tư pháp. Với phương châm xây dựng pháp luật rõ ràng, minh bạch, cụ thể, dễ làm, dễ thực hiện; cải cách thủ tục tố tụng với hình thức rút gọn, đơn giản và giải quyết kịp thời.

Đề xuất những giải pháp để xây dựng chính quyền thông minh, hiện đại, nhưng thân thiện và gần dân, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người, nhu cầu hội nhập quốc tế...

Cạnh đó, người đứng đầu TAND TP.HCM cho biết sẽ hoàn thiện hành lang pháp lý, rà soát sửa đổi ngay Luật Tổ chức chính quyền địa phương, bỏ phân cấp phân quyền các phường, xã... nhằm giúp chính quyền xử lý các vấn đề đặc thù của từng địa bàn.

"Cụ thể như địa bàn phường An Lạc với diện tích rộng và trên 170.000 dân, có Bến xe miền Tây, cửa ngõ giao thương tỉnh miền Tây với Thành phố, cần có cơ chế minh bạch, đặc thù riêng cho phường..." - ông Lê Thanh Phong nói.

Bên cạnh đó, ông Phong sẽ lấy chuyển đổi số làm đòn bẩy, phục vụ nhân dân để người dân tiếp cận dịch vụ công nhanh chóng, giảm thiểu phiền hà... Kiến nghị Quốc hội đảm bảo nguồn lực, tài chính, nhân sự cho phường, xã vì đây là nơi phục vụ trực tiếp cho người dân, đặc biệt là khu đông dân cư, khu công nghiệp chợ truyền thống...

Bà Ngô Thị Huyền, Trưởng khoa Khoa Thư viện - Thông tin học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM, cho biết quá trình vận động bầu cử đã cho bà cơ hội tiếp xúc với cư dân tại các khu phố. Đây là một cơ hội quý giá để lắng nghe tâm tư, ý kiến thiết thực từ người dân.

Theo bà Huyền, một trong những mục tiêu của TP.HCM đó là xây dựng Thành phố toàn cầu đáng sống. Để đạt được mục tiêu này, một trong những điều quan trọng là đầu tư cơ sở hạ tầng và công nghệ, giúp cho người dân phát triển năng lực để thực hiện các hoạt động thiết thực trong đời sống.

Với 20 năm trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu năng lực số và thông tin sức khoẻ, bà Ngô Thị Huyền cam kết sẽ đóng góp những góc nhìn mới, hiện đại và chuyên môn trong việc phân tích các vấn đề xã hội, đưa ra đề xuất để xây dựng, triển khai các chính sách pháp luật, triển khai năng lực số, giúp người dân ứng dụng công nghệ vào cuộc sống, truy cập dễ dàng các thông tin sức khoẻ...

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: SONG MAI

Ông Phạm Trọng Nhân, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động TP.HCM, cho biết phường An Lạc nằm ở phía tây Thành phố với vai trò kết nối TP.HCM với các tỉnh miền tây.

Tại địa phương, hoạt động mua bán, vận chuyển hàng hoá rất quan trọng đối với cuộc sống của người dân. Cùng với tốc độ đô thị hoá nhanh, gia tăng dân cư, phương tiện giao thông, phường An Lạc đã gặp áp lực rất lớn về hạ tầng, giao thông...

Qua nhiều lần gặp cử tri, ông Nhân hiểu rằng người dân tại địa phương có những mong muốn giản dị như đường sá thuận lợi, việc buôn bán ổn định... Ông Nhân sẽ tập trung công tác giám sát để các thủ tục hành chính phải đơn giản, ngân sách nhà nước phải được đầu tư có hiệu quả; cải tạo tốt hơn về hạ tầng giao thông, quy hoạch đô thị...

Các cử tri tại buổi tiếp xúc. Ảnh: SONG MAI

Ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM kiêm Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM, cho biết phường An Lạc được xem là cửa ngõ giao thông kết nối TP.HCM với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Đây cũng là địa bàn đông dân cư nên đang tạo sức ép lớn lên hệ thống trường học, y tế, trong khi một số dự án trên địa bàn vẫn chưa được triển khai...

Với hơn 10 năm học tập ở nước ngoài, sau đó đảm nhiệm nhiều vị trí công tác khi về Việt Nam, ông Trương Minh Huy Vũ cho biết sẽ lắng nghe và cùng các cơ quan chức năng tìm giải pháp giải quyết những vấn đề mà cử tri quan tâm tại địa phương như việc xây dựng mới và phát triển hệ thống trường học; triển khai xây dựng dự án Metro để tái sắp xếp dân cư, giảm áp lực hạ tầng đô thị...

Đồng thời, kiến nghị việc xây dựng pháp luật hướng đến sự đơn giản, dễ hiểu và dễ áp dụng, để người dân, các hộ kinh doanh thuận lợi thực hiện và nhanh chóng thích nghi với các quy định mới.

Cử tri gửi gắm nhiều vấn đề đến ứng cử viên

Tại buổi tiếp xúc, đại diện cử tri khu phố 7, phường An Lạc đã gửi gắm niềm tin, kỳ vọng đối với các ứng cử viên. Những người trúng cử sẽ thực sự nói đi đôi với làm, thực hiện được những cam kết để nâng cao mức sống người dân; chăm lo đời sống, an sinh xã hội...

Cử tri kiến nghị các ứng cử viên cần có tầm nhìn chiến lược trong việc xử lý vấn đề ngập nước, đồng thời quan tâm tạo thêm sân chơi, mảng xanh cho thế hệ trẻ, xây dựng các khu sinh hoạt thể thao để thanh thiếu niên có nơi rèn luyện và phát huy năng khiếu...

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: SONG MAI

Ngoài ra, cử tri cũng đề nghị chính quyền tăng cường xử lý tình trạng lấn chiếm lòng lề đường; cải thiện công tác thu gom, xử lý rác thải và quan tâm đến chính sách tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người lao động.

Cử tri Nguyễn Thị Sim cho rằng, các ứng cử viên cần quan tâm nâng cấp hệ thống thoát nước, chống ngập tại các tuyến hẻm, vì tình trạng ngập gây nhiều khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Cử tri này cũng mong muốn các ứng cử viên cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn cho người dân khi giải quyết các hồ sơ, thủ tục.