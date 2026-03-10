2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm nộp đơn kháng cáo 10/03/2026 20:07

TAND TP Hà Nội vừa thông báo về việc ông Nguyễn Thanh Phong (cựu cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế) và bà Trần Việt Nga (cựu cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trong vụ án đưa, nhận hối lộ liên quan nhiều đơn vị, tổ chức.

Ngoài hai bị cáo trên, còn có 33 bị cáo khác cũng có đơn kháng cáo. Các bị cáo này kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo.

Bị cáo Nguyễn Thanh Phong tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hoàng Huy

Theo bản án sơ thẩm, trong giai đoạn từ năm 2018- 2025, lợi dụng các quy định của pháp luật, một số lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ thuộc Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cùng một số cá nhân, doanh nghiệp đã thực hiện hành vi đưa, nhận hối lộ để thẩm định, cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; Giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm cấp Giấy chứng nhận GMP.

Từ tháng 8-2018, sau khi được ông Nguyễn Thanh Phong phân công ký cấp Giấy xác nhận, bà Trần Việt Nga đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện cơ chế thu tiền, yêu cầu các chuyên viên Phòng Giám sát và Truyền thông chuyển cho bà ít nhất 2 triệu đồng đối với mỗi hồ sơ.

Từ đó, các chuyên viên yêu cầu cá nhân, doanh nghiệp khi nộp hồ sơ xác nhận nội dung quảng cáo phải chi tiền, với mức trung bình từ 4–9 triệu đồng mỗi hồ sơ. Cơ quan điều tra xác định, riêng bị cáo Nguyễn Thanh Phong đã hưởng lợi gần 44 tỷ đồng.

Ngoài ra, một số tổ chức, cá nhân làm dịch vụ đăng ký bản công bố sản phẩm và xác nhận nội dung quảng cáo đã thỏa thuận, thống nhất đưa tiền cho chuyên viên và lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm để được hỗ trợ, tạo điều kiện hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ, không bị yêu cầu sửa đổi, bổ sung nhiều lần.

Theo HĐXX cấp sơ thẩm, vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài, có sự câu kết giữa lãnh đạo, chuyên viên và doanh nghiệp; xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức, làm suy giảm niềm tin của nhân dân.

Hành vi phạm tội xảy ra trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, tiềm ẩn nhiều hệ lụy nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe người tiêu dùng, gây hoang mang trong xã hội. Việc đưa vụ án ra xét xử là cần thiết nhằm răn đe, phòng ngừa chung đối với loại tội phạm này.

Trong đó, ông Nguyễn Thanh Phong và bà Trần Việt Nga là người giữ vai trò chính, người chủ mưu, cầm đầu, đưa ra chủ trương nhận tiền hối lộ và phân chia theo cấp bậc. Tổng số tiền các bị cáo trong vụ án nhận hối lộ đặc biệt lớn, được xác định là 94,8 tỉ đồng, trong đó ông Phong hưởng lợi cá nhân hơn 43 tỉ đồng. HĐXX cho rằng cần áp dụng mức hình phạt phù hợp với mức độ hành vi của bị cáo Nguyễn Thanh Phong nên tuyên phạt bị cáo mức án 20 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Cựu cục trưởng Trần Việt Nga tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hoàng Huy

Đối với bị cáo Trần Việt Nga (cựu Cục phó, kế nhiệm ông Phong từ tháng 9-2024), HĐXX xác định tổng số tiền bị cáo cùng cấp dưới nhận hối lộ là 12,7 tỉ đồng, trong đó bị cáo hưởng lợi cá nhân hơn 8,1 tỉ đồng nên phải nhận án 15 năm tù.